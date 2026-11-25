Laut Trading Economics lag die Rendite der zehnjährigen OAT am 24. November bei 4,779 Prozent, nach 4,79 Prozent zuvor, ein Minus von rund 13 Basispunkten auf Monatssicht. Gegenüber dem Vorjahr liegt die Rendite rund 137 Basispunkte höher, damals stand sie bei etwa 3,41 Prozent (Redaktionsrechnung). Die Quelle weist keine Uhrzeit aus. Am 19. November lag die Rendite noch über 4,9 Prozent, am 20. November fiel sie bei Flucht in Sicherheit wieder darunter, am 23. November auf 4,8 Prozent.

Aus der Differenz zwischen der OAT mit 4,779 Prozent und dem Bund mit 3,264 Prozent ergeben sich rund 152 Basispunkte (Redaktionsrechnung aus Trading-Economics-Werten desselben Tages). Der Abstand ist damit deutlich unter dem Oktober-Hoch. Laut dem unabhängigen Analysten Timothy Stevens auf FXStreet lag der Spread am 22. Oktober bei 174,6 Basispunkten, im Tagesverlauf knapp unter 178 Basispunkten, so hoch wie seit der Schuldenkrise 2011 nicht mehr.