Die zehnjährige französische Staatsanleihe, die OAT, rentierte am 24. November bei 4,78 Prozent und damit rund 152 Basispunkte über der zehnjährigen Bundesanleihe mit 3,26 Prozent. Anlass für die Entspannung ist ein politisches Signal: Präsident Emmanuel Macron brachte laut Trading Economics am 23. November eine verfassungsrechtliche Haushaltsregel ins Spiel, die eine Dreifünftelmehrheit in beiden Parlamentskammern bräuchte.
Frankreich-Anleihen: Macron wirbt für eine Schuldenregel in der Verfassung, OAT bei 4,78 Prozent – reicht eine Goldene Regel gegen den Risikoaufschlag?
Die Rendite zehnjähriger französischer Staatsanleihen liegt bei 4,78 Prozent, rund 152 Basispunkte über dem Bund. Präsident Macron brachte eine verfassungsrechtliche Haushaltsregel ins Spiel. Was das für die OAT, den Spread zum Bund und die EZB bedeutet.
Es ist der nächste Schritt in einem Jahr, in dem Frankreich Anleger immer wieder verunsichert hat. Im Oktober erreichte die OAT-Rendite mit 5,1 Prozent ein 24-Jahres-Hoch, der Aufschlag gegenüber dem Bund lag zeitweise bei knapp 178 Basispunkten. Dieser Artikel führt die Berichterstattung weiter und ordnet ein, warum die Goldene Regel für Anleihen so wichtig ist.
Frankreich-Anleihen aktuell
Wie hoch ist die Rendite französischer Staatsanleihen heute?
Laut Trading Economics lag die Rendite der zehnjährigen OAT am 24. November bei 4,779 Prozent, nach 4,79 Prozent zuvor, ein Minus von rund 13 Basispunkten auf Monatssicht. Gegenüber dem Vorjahr liegt die Rendite rund 137 Basispunkte höher, damals stand sie bei etwa 3,41 Prozent (Redaktionsrechnung). Die Quelle weist keine Uhrzeit aus. Am 19. November lag die Rendite noch über 4,9 Prozent, am 20. November fiel sie bei Flucht in Sicherheit wieder darunter, am 23. November auf 4,8 Prozent.
Aus der Differenz zwischen der OAT mit 4,779 Prozent und dem Bund mit 3,264 Prozent ergeben sich rund 152 Basispunkte (Redaktionsrechnung aus Trading-Economics-Werten desselben Tages). Der Abstand ist damit deutlich unter dem Oktober-Hoch. Laut dem unabhängigen Analysten Timothy Stevens auf FXStreet lag der Spread am 22. Oktober bei 174,6 Basispunkten, im Tagesverlauf knapp unter 178 Basispunkten, so hoch wie seit der Schuldenkrise 2011 nicht mehr.
Die Goldene Regel
Was würde eine verfassungsrechtliche Haushaltsregel für Anleihen ändern?
Eine Goldene Regel würde Defizit oder Schuldenstand im Verfassungsrang begrenzen. Sie wäre schwerer zu kippen als ein einfaches Haushaltsgesetz, weil sie nur mit einer Dreifünftelmehrheit in beiden Kammern geändert werden könnte. Für Gläubiger wäre das ein Signal, dass künftige Regierungen nicht beliebig neue Schulden machen.
Die Ausgangslage ist laut Berichten schwierig. Frankreich peilt für 2027 ein Defizit von 5 Prozent der Wirtschaftsleistung an, nachdem das Ziel für 2026 mit geschätzt 5,4 Prozent verfehlt wurde (Il Sole 24 Ore/Radiocor, 1.10.). Die Staatsschuldenquote lag 2025 bei 115,7 Prozent und soll nach Zahlen des Finanzministeriums 2027 auf 121,7 Prozent steigen (FXStreet, Oktober). Die Rating-Agentur Moody's bestätigte die Note Aa3 mit negativem Ausblick am 23. Oktober und unterstellt dabei, dass ein sparsamer Haushalt für 2027 verabschiedet wird. Hinzu kommt ein Wahlkampf: Die Präsidentenwahl steht im April und Mai 2027 an (Wahlgänge am 18. April und 2. Mai).
Die schwache Konjunktur kommt dazu. Trading Economics verweist auf einen schwachen französischen Einkaufsmanagerindex im November, der Sorgen vor einer technischen Rezession schürt. Das sind Einschätzungen von Datenanbietern, keine Prognosen von aktiencheck.de.
EZB
Welche Rolle spielt die EZB bei den Staatsanleihen?
Die Europäische Zentralbank hat ein Instrument für den Notfall: das Transmission Protection Instrument (TPI), mit dem sie Anleihen von Ländern kaufen kann, deren Renditen aus ihrer Sicht ungerechtfertigt und ungeordnet steigen. Kristian Tödtmann, bei der Dekabank für Geldpolitik zuständig, hält das TPI laut Börsen-Zeitung (26.10.) für nur bedingt wirksam und erwartet, dass es derzeit nicht ausgelöst wird. Die Commerzbank (29.10.) schreibt, EZB-Präsidentin Christine Lagarde habe das TPI erwähnt, und liest darin ein indirektes Signal, nicht zu viele Zinserhöhungen einzupreisen, weil Frankreichs Haushaltskrise die Anleihen belastet. Französische Anleihen profitierten von sinkenden Zinserwartungen zudem etwa doppelt so stark wie Bunds.
|Datum
|OAT 10J
|Abstand zum Bund
|Mitte September
|–
|rund 96 Bp
|22.10. (Schluss)
|rund 5,1 %
|174,6 Bp
|26.10.
|–
|rund 156 bis 160 Bp
|24.11.
|4,78 %
|rund 152 Bp
Spread laut FXStreet (Oktober) aus Marktdaten; 24.11.: Redaktionsrechnung aus Trading-Economics-Renditen.
Quelle: Trading Economics, FXStreet
Ausblick
Was sollten Anleger bei Frankreich-Anleihen jetzt beobachten?
Ob Macrons Vorschlag einer Goldenen Regel konkret wird und eine Mehrheit findet.
Die Haushaltsberatungen für 2027 in der zersplitterten Nationalversammlung.
Die Marke von 150 Basispunkten beim Spread: Laut CrossVol Research gilt ein Rückfall darunter als Zeichen, dass die politische Prämie schwindet.
Die EZB-Sitzung im Dezember und die Frage, wie viele Zinserhöhungen im Markt stecken.
Die Wahl im April und Mai 2027.
FAQ
Häufige Fragen zu Frankreich-Anleihen und dem Spread
Wie hoch ist die Rendite der französischen Staatsanleihe? Laut Trading Economics lag die zehnjährige OAT am 24. November bei 4,78 Prozent.
Was bedeutet der Spread zum Bund? Der Spread ist der Renditeabstand in Basispunkten und gilt als Maß für den Risikoaufschlag, den Anleger für französische statt deutsche Staatsanleihen verlangen.
Was ist das TPI der EZB? Ein Notfallinstrument, mit dem die EZB Anleihen von Euroländern kaufen kann, wenn Renditen aus ihrer Sicht ungerechtfertigt steigen.
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