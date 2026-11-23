Die OAT (Obligations assimilables du Trésor) ist die französische Staatsanleihe. Ihr Aufschlag auf die Bundesanleihe, der Spread, zeigt, wie viel mehr Rendite Anleger für das höhere wahrgenommene Risiko verlangen. Zuletzt vorliegende Vergleichswerte stammen vom 16. November: Damals lag die zehnjährige OAT laut QuiFinanza bei 4,92 Prozent, der Aufschlag zum Bund bei 154 Basispunkten (ein Basispunkt entspricht 0,01 Prozentpunkten). Einen tagesaktuellen OAT-Stand konnte die Redaktion für diese Meldung nicht belegen.

Eine Schuldenbremse soll Haushaltsdisziplin glaubwürdig festschreiben. Für Gläubiger ist das ein Signal: Wenn Defizite gesetzlich begrenzt werden, sinkt langfristig das Risiko wachsender Schulden. Der Markt reagiert oft schon auf die Ankündigung, lange bevor eine Regel greift.