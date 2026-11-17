Wie hoch ist die Rendite zehnjähriger Frankreich-Anleihen? Die zehnjährige OAT schloss am 16. November 2026 bei 4,93 Prozent, zeitweise lag sie über 4,95 Prozent.

Wie hoch ist der Spread zwischen Frankreich und Deutschland? Rund 155 Basispunkte zum Schluss am 16. November, nach einem Anstieg um 3,2 Basispunkte.

Was prognostiziert die EU-Kommission für Frankreich? 0,4 Prozent Wachstum 2026, ein Defizit von 5,5 Prozent und eine bis 2028 auf 123,2 Prozent steigende Schuldenquote.

Warum rentiert Frankreich höher als Italien? Weil Anleger vor allem auf die Entwicklung schauen: Italiens Defizit liegt unter 3 Prozent, Frankreichs bei über 5 Prozent – bei politischer Blockade im Haushaltsstreit.