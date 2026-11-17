Für Frankreich-Anleihen kommt die Rechnung aus Brüssel zur Unzeit: Die EU-Kommission sieht in ihrer heute veröffentlichten Herbstprognose für Frankreich nur noch 0,4 Prozent Wachstum in diesem Jahr – laut Reuters der schwächste Ausblick in der Eurozone. Die Schuldenquote soll bis 2028 auf 123,2 Prozent steigen. Am Montag schloss die zehnjährige französische Staatsanleihe (OAT) bei 4,93 Prozent, der Abstand zur Bundesanleihe weitete sich um 3,2 auf 155 Basispunkte aus. Und während die Zahlen kommen, streikt der öffentliche Dienst.
Frankreich-Anleihen: Brüssel sieht Paris als Wachstumsschlusslicht, Schuldenquote auf dem Weg zu 123 Prozent – wie weit kann der OAT-Spread noch steigen?
Die EU-Kommission senkt die Wachstumsprognose für Frankreich auf 0,4 Prozent und erwartet steigende Defizite. Zugleich legt ein Streiktag im öffentlichen Dienst das Land lahm. Zehnjährige französische Staatsanleihen rentieren nahe 4,95 Prozent, der Abstand zur Bundesanleihe liegt bei rund 155 Basispunkten.
Steckbrief
- Defizit 2026 / 2027
- 5,5 % / 5,4 % des BIP
- Schuldenquote 2026 / 2027
- 119,2 % / 122,1 %
- Spread Italien zu Bund
- rund 105 Bp. (17.11., 08:42 Uhr)
- Rendite 10-jährige Bundesanleihe
- 3,36 % (17.11., 10:28 Uhr)
- EZB-Zinsentscheid
- 17. Dezember 2026
Stand: 17.11.2026, EU-Kommission, Herbstprognose 2026; ANSA; Ideal Investisseur
Der Auslöser
Was sagt die EU-Herbstprognose über Frankreichs Staatsfinanzen?
Die Kommission hat für die Eurozone insgesamt angehoben – für Frankreich aber gesenkt. Diese Schere ist die eigentliche Nachricht für den Anleihemarkt.
Die Eurozone wächst laut Kommission 2026 um 1,2 Prozent, Deutschland sogar um 1,3 Prozent. Frankreich dagegen kommt nur auf 0,4 Prozent nach 0,8 Prozent in der Frühjahrsprognose, 2027 auf 0,6 Prozent. Beim Haushalt sieht Brüssel kaum Fortschritt: Das Defizit soll 2026 bei 5,5 Prozent der Wirtschaftsleistung liegen, 2027 bei 5,4 Prozent und 2028 wieder auf 5,7 Prozent steigen. Erlaubt sind nach EU-Regeln 3 Prozent. Die Schuldenquote klettert von 119,2 über 122,1 auf 123,2 Prozent.
|Kennzahl
|Frühjahr: 2026
|Herbst: 2026
|Herbst: 2027
|Herbst: 2028
|Wachstum (BIP)
|0,8 %
|0,4 %
|0,6 %
|–
|Defizit (% des BIP)
|5,1 %
|5,5 %
|5,4 %
|5,7 %
|Schuldenquote
|118,1 %
|119,2 %
|122,1 %
|123,2 %
Quelle: EU-Kommission, Frühjahrsprognose (21.05.2026) und Herbstprognose (17.11.2026, via Reuters)
Weniger Wachstum, mehr Schulden – das ist die Kombination, bei der Anleiheinvestoren einen höheren Risikoaufschlag verlangen. Denn je schwächer die Wirtschaft wächst, desto schwerer wird es, die Schuldenquote zu stabilisieren, wenn der Zins auf neue Schulden steigt.
Die Politik
Warum belastet der Streiktag den französischen Anleihemarkt?
Laut AFP sind heute rund 5,8 Millionen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes zum Streik aufgerufen; es geht um eingefrorene Gehälter. Die Gewerkschaft CFDT schloss sich nach einem Treffen mit Premierminister Sébastien Lecornu an und nannte dessen Angebot unzureichend. Die Regierung hat in der Nationalversammlung keine eigene Mehrheit, während der Haushalt 2027 beraten wird. Der Mechanismus für Anleger ist simpel: Jedes Zugeständnis bei den Gehältern ohne Gegenfinanzierung vergrößert das Defizit – und jede Blockade des Haushalts vergrößert die Unsicherheit. Laut Trading Economics stieg die zehnjährige OAT-Rendite am Montag über 4,95 Prozent, nahe dem höchsten Stand seit 17 Jahren; am 11. November lag sie noch bei rund 4,75 Prozent.
Das große Bild
Warum zahlt Paris mehr als Rom und Madrid?
Die Rangfolge an den Anleihemärkten hat sich verschoben. Italien zahlt für zehn Jahre laut ANSA nur rund 105 Basispunkte mehr als Deutschland, obwohl seine Schuldenquote nach der Frühjahrsprognose mit rund 139 Prozent deutlich höher liegt. Der Unterschied: Rom hat sein Defizit nach Kommissionsangaben unter 3 Prozent gedrückt, Paris liegt fast doppelt so hoch. Spanien, das laut Frühjahrsprognose um mehr als 2 Prozent wächst, zahlt nur rund 60 Basispunkte Aufschlag. Anleger bewerten nicht den Schuldenberg allein, sondern die Richtung – und Frankreichs Richtung zeigt nach oben.
Der Spread – der Renditeabstand zur Bundesanleihe in Basispunkten, also Hundertstelprozentpunkten – ist das Fieberthermometer der Eurozone. Steigt er, verteuert sich die Refinanzierung für den Staat, aber auch für französische Banken und Unternehmen, deren Anleihen sich am Staat orientieren. Zugleich steigt das allgemeine Zinsniveau: Die EZB hat ihren Einlagensatz auf 2,5 Prozent angehoben, die Eurozone-Inflation lag im Oktober bei 4,0 Prozent, und die Kommission erwartet für den Euroraum noch 2027 eine Teuerung von 3,1 Prozent. Für die gesamte Eurozone rechnet Brüssel mit einem Defizit von 3,8 Prozent und einer Schuldenquote von 91,3 Prozent im Jahr 2028.
|Land
|Rendite 10 Jahre
|Spread zur Bundesanleihe
|Deutschland
|3,36 %
|–
|Frankreich
|4,93 %
|155 Bp.
|Italien
|4,42 %
|rund 105 Bp.
Quelle: dpa-AFX (17.11., 10:28 Uhr); Ideal Investisseur (Schluss 16.11.); ANSA (17.11., 08:42 Uhr)
Der Fahrplan
Frankreich-Anleihen: Welche Termine zählen jetzt?
FAQ zu Frankreich-Anleihen
Wie hoch ist die Rendite zehnjähriger Frankreich-Anleihen? Die zehnjährige OAT schloss am 16. November 2026 bei 4,93 Prozent, zeitweise lag sie über 4,95 Prozent.
Wie hoch ist der Spread zwischen Frankreich und Deutschland? Rund 155 Basispunkte zum Schluss am 16. November, nach einem Anstieg um 3,2 Basispunkte.
Was prognostiziert die EU-Kommission für Frankreich? 0,4 Prozent Wachstum 2026, ein Defizit von 5,5 Prozent und eine bis 2028 auf 123,2 Prozent steigende Schuldenquote.
Warum rentiert Frankreich höher als Italien? Weil Anleger vor allem auf die Entwicklung schauen: Italiens Defizit liegt unter 3 Prozent, Frankreichs bei über 5 Prozent – bei politischer Blockade im Haushaltsstreit.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.