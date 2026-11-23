Der Aufschlag französischer Staatsanleihen auf die Bundesanleihe lag am Freitag, 20. November 2026, bei 155,4 Basispunkten; die zehnjährige OAT rentierte mit 4,87 Prozent, die Bundesanleihe mit 3,32 Prozent (Schlusskurse laut ideal-investisseur.fr). Am 22. Oktober hatte der Spread laut derselben Quelle mit 174,6 Basispunkten ihren Höchststand der vergangenen Wochen erreicht. Frankreich zahlt damit auch laut Euronews mehr Zinsen als Italien und Griechenland. Aktuellere Werte vom Montag lagen am Morgen nicht vor.
Frankreich-Anleihen: Aufschlag auf den Bund bei 155 Basispunkten, zehnjährige OAT bei 4,87 Prozent – Haushalt ohne Mehrheit – Wird Paris zum Risiko für den Euro-Anleihemarkt?
Die zehnjährige französische Staatsanleihe (OAT) rentierte am Freitag bei 4,87 Prozent, der Aufschlag auf die Bundesanleihe lag bei 155,4 Basispunkten. Mit einem Defizit von 5,4 Prozent und einer Schuldenquote von 119 Prozent bleibt Frankreich der Wackelkandidat der Eurozone. Wir ordnen ein, was der OAT-Bund-Spread bedeutet und welche Risiken für Anleger gelten.
Die Zahlen
Wie hoch ist der OAT-Bund-Spread?
Der Spread ist der Renditeaufschlag, den Anleger für Frankreich gegenüber Deutschland verlangen; ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. Er gilt als Messlatte für das Vertrauen in die französischen Staatsfinanzen.
Nach Daten von ideal-investisseur.fr bewegte sich der Spread seit Mitte Oktober zwischen rund 135 und 175 Basispunkten. Am 15. Oktober waren es 135,2, am 10. November 142,4, am 17. November 156,3 und am 20. November 155,4 Basispunkte. Euronews berichtete am 6. Oktober, der Spread habe mit 152 Basispunkten den größten Wert seit 2011 erreicht und Anleger hätten für zehnjährige OAT bis zu rund 5 Prozent verlangt, das höchste Niveau seit Juli 2002.
|Datum
|Spread
|OAT 10J
|Bund 10J
|15.10.2026
|135,2 Bp
|4,74 %
|3,39 %
|22.10.2026
|174,6 Bp
|5,13 %
|3,38 %
|10.11.2026
|142,4 Bp
|4,66 %
|3,24 %
|17.11.2026
|156,3 Bp
|4,91 %
|3,35 %
|20.11.2026
|155,4 Bp
|4,87 %
|3,32 %
Schlusskurse laut Quelle; OAT- und Bund-Rendite jeweils zehnjährig.
Quelle: ideal-investisseur.fr (Stand 20.11.2026, 17:35 Uhr)
Warum bleibt Frankreich ein Risiko für den Anleihemarkt?
Laut Euronews (6. Oktober) und FXStreet (13. Oktober) liegt das Defizit 2026 bei 5,4 Prozent des BIP, Ziel für 2027 sind 5,0 Prozent, die EU-Grenze liegt bei 3 Prozent. Die Staatsschulden betrugen laut INSEE im zweiten Quartal 3,6 Billionen Euro oder 119 Prozent des BIP; die Regierung rechnet 2027 mit 121,7 Prozent. Die Zinslast steigt 2027 laut Regierung um 12 Milliarden Euro, und das Schatzamt plant laut Euronews 340 Milliarden Euro Emissionen. Das macht den Staat abhängig von einem aufnahmebereiten Markt.
Politisch regiert Premier Sébastien Lecornu mit einer Minderheit. Der Haushaltsentwurf für 2027 sieht laut Euronews rund 54 Milliarden Euro Einsparungen und Mehreinnahmen vor; laut FXStreet lehnte der Finanzausschuss das Einnahmenpaket mit 31 zu 3 Stimmen ab. Wie die für den 20. Oktober angesetzte Abstimmung ausging, geht aus unseren Quellen nicht hervor. Im Frühjahr 2027 steht die Präsidentschaftswahl an.
Hohes Defizit
5,4 Prozent des BIP 2026, fast doppelt so viel wie die EU-Grenze von 3 Prozent erlaubt.
Politische Instabilität
Minderheitsregierung, Haushaltsstreit und Präsidentschaftswahl im Frühjahr 2027.
Hoher Finanzierungsbedarf
340 Milliarden Euro Emissionen 2027 laut Schatzamt-Plan.
Was heißt das für Sparer, Anleger und die EZB?
Für Anleger im Euroraum bietet die OAT mit 4,87 Prozent deutlich mehr Rendite als der Bund mit 3,32 Prozent; der Aufschlag ist die Risikoprämie. Fällt das Vertrauen, kann der Spread schnell steigen und Kursverluste auslösen. Die EZB hat laut Marktpreisen (LSEG, 18. November) am 17. Dezember eine Zinserhöhung mit 91 Prozent Wahrscheinlichkeit vor sich, was Länder mit hoher Verschuldung zusätzlich belastet, weil Zinsen auf neue Schulden steigen. Das ist eine Einordnung, keine Prognose von aktiencheck.de.
Was ist als Nächstes wichtig für Frankreich-Anleihen?
Beobachten lassen sich der Verlauf der Haushaltsberatungen in der Nationalversammlung, mögliche Rating-Entscheidungen von Fitch, S&P und Moody's, die EZB-Sitzung am 17. Dezember und die Fed-Sitzung am 9. Dezember. Auch der Bund-Spread zu Italien und weiteren Ländern gibt Hinweise auf die Stimmung.
FAQ: OAT-Bund-Spread und Frankreich-Anleihen
Wie hoch ist der OAT-Bund-Spread? Am 20. November 2026 laut ideal-investisseur.fr 155,4 Basispunkte.
Was ist eine OAT? Die Abkürzung für Obligations assimilables du Trésor, die Staatsanleihen Frankreichs.
Warum zahlt Frankreich mehr als Deutschland? Wegen höherer Schulden und Defizite sowie politischer Unsicherheit verlangen Anleger einen Aufschlag.
Sind französische Staatsanleihen sicher? Sie gelten als Anleihen mit hoher Bonität, tragen aber Zinsänderungs- und Kursrisiken.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.