Laut Euronews (6. Oktober) und FXStreet (13. Oktober) liegt das Defizit 2026 bei 5,4 Prozent des BIP, Ziel für 2027 sind 5,0 Prozent, die EU-Grenze liegt bei 3 Prozent. Die Staatsschulden betrugen laut INSEE im zweiten Quartal 3,6 Billionen Euro oder 119 Prozent des BIP; die Regierung rechnet 2027 mit 121,7 Prozent. Die Zinslast steigt 2027 laut Regierung um 12 Milliarden Euro, und das Schatzamt plant laut Euronews 340 Milliarden Euro Emissionen. Das macht den Staat abhängig von einem aufnahmebereiten Markt.

Politisch regiert Premier Sébastien Lecornu mit einer Minderheit. Der Haushaltsentwurf für 2027 sieht laut Euronews rund 54 Milliarden Euro Einsparungen und Mehreinnahmen vor; laut FXStreet lehnte der Finanzausschuss das Einnahmenpaket mit 31 zu 3 Stimmen ab. Wie die für den 20. Oktober angesetzte Abstimmung ausging, geht aus unseren Quellen nicht hervor. Im Frühjahr 2027 steht die Präsidentschaftswahl an.