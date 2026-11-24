Fortune Electric Aktie: Limit-Sprung beim Trafo-Bauer – KI braucht Chips und vor allem Strom

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 09:01 2 Min.

Die Fortune Electric Aktie steigt am Dienstag um 10,00 Prozent auf 467,50 Taiwan-Dollar und schließt am oberen Limit. Der Transformatorenhersteller gilt als Profiteur des Stromhungers der Rechenzentren. Taiwanische Analysten nennen ihn ausdrücklich unter den Gewinnern.

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Ein Rechenzentrum ohne Transformator ist eine Halle voller teurer Elektronik. Diese schlichte Wahrheit hat aus einem Elektrotechnik-Unternehmen einen der gefragtesten Werte in Taiwan gemacht. Die Fortune Electric Aktie stieg am Dienstag um 42,50 auf 467,50 Taiwan-Dollar, exakt 10,00 Prozent. Das Magazin Mirror Media nennt den Titel in einer Reihe mit TSMC und Yageo unter den prominenten Limit-Werten des Tages. Schlusskurs der Fortune Electric Aktie 467,50 TWD Tagesgewinn am oberen Limit +10,00 % Schlusskurs vom Montag 425,00 TWD Schlussstand des Taiex 40.122 Punkte Quelle : Investing.com, Schlusskurse 24.11.2026; CNA Die These Wer den Strom liefert, verdient mit Das Wirtschaftsmagazin Business Today zitiert am Dienstag Analysten, die Fortune Electric zu den Profiteuren der Lage zählen. Ihr Argument: Rechenzentren müssen ihre Stromversorgung zunehmend selbst finanzieren und die Energieeffizienz verbessern. Davon profitieren Hersteller von Transformatoren, Kühltechnik und Stromversorgungen. Neben Fortune Electric nennen die Analysten unter anderem den Elektronikkonzern Delta Electronics, der ebenfalls am Limit schloss. Die Einordnung Eine Wette auf den Ausbau, nicht auf einen Chip Fortune Electric baut Leistungstransformatoren und Schaltanlagen für Netzbetreiber und Industriekunden und liefert einen wachsenden Teil davon ins Ausland. Anders als bei Chipherstellern hängt das Geschäft nicht an einer einzelnen Technologiegeneration. Es hängt am Tempo, mit dem Stromnetze und Rechenzentren ausgebaut werden. Die Führungskrise bei Nvidia hatte Zweifel an diesem Tempo geweckt. Mit der Rückkehr von Jensen Huang sind diese Zweifel am Markt vorerst kleiner geworden. Was für die Fortune Electric Aktie spricht Analysten nennen den Wert als Profiteur

Strombedarf der Rechenzentren wächst

Geschäft unabhängig von einzelnen Chips

Schluss am oberen Limit Was Anleger bedenken sollten Abhängig vom Investitionstempo der Cloudkonzerne

Auslandsinvestoren verkauften am Dienstag per saldo

Limit-Tag sagt wenig über den fairen Preis

Geschäftszahlen lagen nicht vor Einordnung der Redaktion: Die Fortune Electric Aktie gehört zu den Werten, bei denen der Kurssprung eine nachvollziehbare Logik hat. Strom ist der Engpass des KI-Ausbaus, und Transformatoren haben lange Lieferzeiten. Vorsicht ist trotzdem angebracht. An einem Tag, an dem 621 Aktien am Limit schließen, lässt sich nicht unterscheiden, welche davon wegen ihrer Aussichten gekauft wurden und welche nur, weil alles gekauft wurde. FAQ Häufige Fragen zur Fortune Electric Aktie Warum profitiert Fortune Electric von künstlicher Intelligenz?

Rechenzentren brauchen große Mengen Strom und dafür Transformatoren. Analysten sehen den Hersteller deshalb als Profiteur. Wie hat die Fortune Electric Aktie geschlossen?

Bei 467,50 Taiwan-Dollar, 10,00 Prozent über dem Schluss vom Montag. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Fortune Electric Aktie?

Handelssymbol in Taipeh: 1519. ISIN, WKN und deutsches Handelssymbol werden nachgetragen.

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