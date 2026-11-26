Revolution Space mit Sitz in Boston baut Raumfahrzeuge mit eigenen Antriebstechnologien und hat Regierungsaufträge. Ford will sein Know-how bei der Serienfertigung komplexer Produkte einbringen, um die Satelliten in großen Stückzahlen zu bauen. Konditionen und Höhe der Beteiligung nannten die Partner nicht, der Vollzug hängt von behördlichen Genehmigungen ab. Ford-Strategiechef Marin Gjaja sagte laut Yahoo Finance, die Stärke des Konzerns liege im Bau komplexer Produkte in großen Stückzahlen. Laut Bloomberg gehört zu den Investoren von Revolution Space auch die Beteiligungsgesellschaft Tracker Capital, gegründet von US-Vizeverteidigungsminister Stephen Feinberg.

Neu ist die Verbindung nicht: Ford baute in den 1960er und 1970er Jahren Kommunikations- und Wettersatelliten, unter anderem für die NASA. Der Markt gilt als wachstumsstark: Das Weltwirtschaftsforum rechnet laut Yahoo Finance damit, dass die globale Raumfahrtwirtschaft von rund 600 Milliarden Dollar heute auf 1,8 Billionen Dollar bis 2035 wächst. Für die Ford Aktie ist der Schritt vor allem ein Signal der Diversifizierung. Finanziell ist er klein und kurzfristig kaum messbar.