Die Ford Motor Aktie (ISIN: US3453708600, FSE: FMC1, NYSE: F) steckt in einem Widerspruch: Der Konzern liefert operativ ordentlich, hat im Oktober zum dritten Mal in diesem Jahr die Prognose verbessert und baut gleich an mehreren neuen Geschäftsfeldern. Doch der Kurs liegt mit rund 11 Dollar nahe dem Jahrestief. In der vergangenen Woche kamen drei Nachrichten zusammen, die das Bild verändern: der Einstieg in die Raumfahrt, der Produktionsstart eigener LFP-Zellen und der Vergleich im Streit um defekte PowerShift-Getriebe in Australien. Was bedeutet das für die Ford Aktie Prognose?
Ford Motor Aktie Prognose: Einstieg ins All, eigene LFP-Zellen und 30.000-Dollar-Pickup - Reicht das gegen Getriebe-Altlast und Kursflaute?
Ford steigt bei dem Satellitenbauer Revolution Space ein, startet die Produktion eigener LFP-Batteriezellen für einen Elektro-Pickup unter 30.000 Dollar und legt in Australien den Streit um defekte PowerShift-Getriebe bei. Die große Ford Aktie Prognose: kurzfristig nach News, Quartalszahlen und Chartbild, mittel- bis langfristig nach Fundamentaldaten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Ford Motor Company
- Börse / Ticker
- NYSE, F
- Kerngeschäft
- Ford Blue (Verbrenner), Ford Pro (Nutzfahrzeuge), Model e (Elektro), Ford Energy, Ford Credit
- Kurs
- 11,17 $ (Schluss 20.11.2026)
- 52-Wochen-Spanne
- 11,05 bis 17,78 $
- Dividende
- 0,15 $ je Quartal, Rendite rund 5,4%
- Offene Verfahren
- PowerShift-Vergleich in Australien (Genehmigung durch das Bundesgericht ausstehend), Einstieg bei Revolution Space (Genehmigungen ausstehend)
- Nächste Termine
- Zahlen zum vierten Quartal voraussichtlich im Februar 2027 (laut Datenanbieter, nicht bestätigt)
Stand: 26.11.2026, Kurs: Schlusskurs NYSE vom 20.11.2026 (StockAnalysis)
Die aktuellen News
Ford greift nach den Sternen
Am 24. November hat Ford einen Einstieg bei dem Raumfahrtunternehmen Revolution Space angekündigt: eine Minderheitsbeteiligung, gehalten über die Ford-Tochter Industrial Platform.
Revolution Space mit Sitz in Boston baut Raumfahrzeuge mit eigenen Antriebstechnologien und hat Regierungsaufträge. Ford will sein Know-how bei der Serienfertigung komplexer Produkte einbringen, um die Satelliten in großen Stückzahlen zu bauen. Konditionen und Höhe der Beteiligung nannten die Partner nicht, der Vollzug hängt von behördlichen Genehmigungen ab. Ford-Strategiechef Marin Gjaja sagte laut Yahoo Finance, die Stärke des Konzerns liege im Bau komplexer Produkte in großen Stückzahlen. Laut Bloomberg gehört zu den Investoren von Revolution Space auch die Beteiligungsgesellschaft Tracker Capital, gegründet von US-Vizeverteidigungsminister Stephen Feinberg.
Neu ist die Verbindung nicht: Ford baute in den 1960er und 1970er Jahren Kommunikations- und Wettersatelliten, unter anderem für die NASA. Der Markt gilt als wachstumsstark: Das Weltwirtschaftsforum rechnet laut Yahoo Finance damit, dass die globale Raumfahrtwirtschaft von rund 600 Milliarden Dollar heute auf 1,8 Billionen Dollar bis 2035 wächst. Für die Ford Aktie ist der Schritt vor allem ein Signal der Diversifizierung. Finanziell ist er klein und kurzfristig kaum messbar.
Die Batterie-Offensive
LFP-Zellen für den 30.000-Dollar-Pickup
Der zweite Baustein ist handfester. Im BlueOval Battery Park in Michigan laufen die ersten Lithium-Eisenphosphat-Zellen (LFP) vom Band. Sie gehen zunächst ans Montagewerk in Louisville, wo die Prototypen des Ford Fathom entstehen, des ersten Fahrzeugs auf der neuen Elektro-Plattform UEV. Ford hat den Marktstart für das vierte Quartal 2027 bestätigt, der Startpreis soll unter 30.000 Dollar liegen. Die Zellen fertigt Ford mit lizenzierter Technik des chinesischen Batterieriesen CATL. Das stieß in den USA auf Kritik, ist aber für die Kostenziele zentral.
Dahinter steht eine Kehrtwende. Nach der Einstellung von Projekten wie dem F-150 Lightning musste Ford laut InsideEVs 19,5 Milliarden Dollar abschreiben. Jetzt soll ein günstiges, effizientes Elektroauto die Verlustzone von Model e verlassen. Ford Energy, die neue Batteriesparte, will bis Ende 2027 eine jährliche Kapazität von 20 Gigawattstunden aufbauen und im dritten Quartal 2028 die volle Produktionsrate erreichen. Der Konzern erklärt, bisher jeden Meilenstein erreicht zu haben. Im Mai hatte die Aussicht auf das Energiegeschäft die Ford Aktie zeitweise um rund 13% an einem Tag nach oben getrieben.
Die Altlast
PowerShift: Ein Streit endet nach zehn Jahren
Am 24. November bestätigte Ford Australia die Einigung im Sammelklageverfahren um Fahrzeuge mit dem Doppelkupplungsgetriebe PowerShift. Laut dem Rechtsportal Lawyerly beläuft sich der Vergleich auf 390,5 Millionen. Ford hat die Summe nicht bestätigt, die Berichte nennen keine Währung, sie stammen aus Australien. Betroffen sind laut CarExpert 73.451 Fiesta, Focus und EcoSport, die zwischen 2010 und 2017 in Australien geliefert wurden. Die Klage läuft seit 2016.
Der Vergleich steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch das Bundesgericht. Ob Ford dafür Rückstellungen gebildet hat und wie stark der Vergleich das Ergebnis belastet, ist den ausgewerteten Berichten nicht zu entnehmen. Für die Ford Aktie ist der Vergleich ein Schlusspunkt unter ein altes Kapitel: Er schafft Planungssicherheit, aber auch ein Beispiel dafür, wie teuer Qualitätsprobleme werden können.
Die Quartalszahlen
Weniger Umsatz, mehr Gewinn
Ford hat am 28. Oktober die Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Der Umsatz sank um 2% auf 49,5 Milliarden Dollar, das bereinigte EBIT stieg um 3% auf 2,7 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,49 Dollar nach 0,45 Dollar im Vorjahr. Der Konzern hob die Untergrenze der Jahresprognose an, getrieben vor allem von der Finanzsparte Ford Credit. Ford Pro verdiente weniger, unter anderem wegen Anlaufkosten der Super-Duty-Produktion in Oakville, und die Absatzmenge sank um 9%.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Veränderung
|Umsatz
|49,5 Mrd. $
|-
|-2%
|Bereinigtes EBIT
|2,66 Mrd. $
|2,59 Mrd. $
|+3%
|Bereinigter Gewinn je Aktie
|0,49 $
|0,45 $
|+0,04 $
|Bereinigter freier Cashflow
|4,7 Mrd. $
|4,3 Mrd. $
|+0,4 Mrd. $
|Absatz an Händler
|1.049.000
|1.156.000
|-9%
Quelle: Ford Motor Company, Quartalsmitteilung vom 28.10.2026; Quartr
|Segment
|Erwartetes Ergebnis 2026
|Ford Blue (EBIT)
|rund 5,5 Mrd. $
|Ford Pro (EBIT)
|rund 7 Mrd. $
|Model e (EBIT)
|Verlust von rund 4 Mrd. $
|Ford Credit (EBT)
|rund 2,8 Mrd. $
Quelle: Quartr; Good Car Bad Car
Die Botschaft des Managements: Bis 2029 will Ford eine bereinigte EBIT-Marge von 8% erreichen, getragen von Kostensenkungen, höheren Software- und Serviceerlösen, Zubehörgeschäft und Ford Energy. Die Quartalsdividende von 15 Cent wird am 1. Dezember gezahlt.
Das Chartbild
Nahe dem Jahrestief
Charttechnisch ist die Lage angeschlagen. Der Schlusskurs der Ford Aktie lag am 20. November bei 11,17 Dollar und damit knapp über dem 52-Wochen-Tief von 11,05 Dollar. Das Jahreshoch von 17,78 Dollar vom Mai liegt rund 37% entfernt. In der Woche vom 9. bis 13. November verlor die Aktie rund 4% auf 11,91 Dollar. Beschreibend: Solange die Marke von 11 Dollar hält, bleibt die Aktie in einer Bodenbildung, bei einem Bruch wäre ein neues Jahrestief erreicht. Die Dividendenrendite liegt bei rund 5,4%, das erwartete KGV bei rund 6.
Analystenstimmen
Zuspruch trotz gekappter Ziele
Die Analysten sind überwiegend wohlwollend. Nach Daten von StockAnalysis liegt die Konsens-Einstufung bei 20 Analysten bei "Kaufen". Zugleich haben laut TIKR mehrere Häuser ihre Kursziele nach den Quartalszahlen gesenkt, weil sie für 2027 Gegenwind erwarten. Management und Analysten blicken deshalb vor allem auf 2028, wenn Fathom-Stückzahlen und Ford Energy Wirkung zeigen sollen. Das sind Positionen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Prognose
Ford Aktie Prognose: drei Szenarien für die kommenden Monate
Eine seriöse Punktprognose ist bei einem Konzern im Umbau nicht möglich. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien, die an klar beobachtbare Auslöser geknüpft sind. Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Bodensuche am Jahrestief
Kurzfristig entscheidet das Marktumfeld. Hält die Marke von 11 Dollar und bleiben die Nachrichten aus Detroit konstruktiv, könnte die Ford Aktie Prognose in Richtung der Novemberhochs von rund 12,5 Dollar zeigen. Ein Bruch des Jahrestiefs würde dagegen technisch neue Verkaufswellen auslösen.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Das Jahr der Übergänge
2027 gilt als Übergangsjahr: Der Fathom soll im vierten Quartal starten, Ford Energy baut Kapazität auf, Ford Pro kämpft mit Anlaufkosten. Entscheidend sind Marge und Cashflow im Kerngeschäft, damit die Zukunftsprojekte finanziert bleiben.
Langfristig (ab 2028): 8% Marge als Messlatte
Langfristig zählt, ob Ford das Ziel einer bereinigten EBIT-Marge von 8% bis 2029 erreicht. Gelingt der Fathom, läuft Ford Energy mit voller Rate und tragen Software und Services, könnte der Bewertungsabschlag schrumpfen. Misslingt es, bleibt die Ford Aktie ein zyklischer Wert mit hoher Dividende.
Termine
Was Anleger der Ford Aktie jetzt beobachten
Laufend: Genehmigung des PowerShift-Vergleichs durch das australische Bundesgericht.
Laufend: behördliche Genehmigungen für den Einstieg bei Revolution Space.
1. Dezember 2026: Zahlung der Quartalsdividende von 15 Cent.
Voraussichtlich Februar 2027: Zahlen zum vierten Quartal und Ausblick auf 2027 (Termin laut Datenanbieter, nicht bestätigt).
Viertes Quartal 2027: geplanter Marktstart des Ford Fathom.
Ende 2027: Ziel von 20 Gigawattstunden Batteriekapazität bei Ford Energy.
FAQ
Häufige Fragen zur Ford Aktie
Warum steigt Ford ins Raumfahrtgeschäft ein? Ford will seine Fertigungskompetenz für komplexe Produkte in großen Stückzahlen auf den wachsenden Satellitenmarkt übertragen. Dafür beteiligt sich der Konzern minderheitlich an Revolution Space. Die Konditionen sind nicht bekannt.
Wann kommt Fords 30.000-Dollar-Elektro-Pickup? Der Ford Fathom soll im vierten Quartal 2027 starten, mit einem Startpreis unter 30.000 Dollar. Die ersten LFP-Zellen dafür laufen in Michigan vom Band.
Was bedeutet der PowerShift-Vergleich für Ford? Ford Australia hat sich im Sammelklageverfahren geeinigt, Berichten zufolge auf 390,5 Millionen. Das Gericht muss noch zustimmen. Zur Wirkung auf das Ergebnis liegen keine Angaben vor.
Zahlt die Ford Aktie Dividende? Ja, die Quartalsdividende beträgt 15 Cent, die nächste Zahlung erfolgt am 1. Dezember. Die Dividendenrendite liegt bei rund 5,4%.
Wie lautet die Ford Aktie Prognose der Redaktion? Kurzfristig Bodensuche, mittelfristig Übergangsjahr, langfristig entscheidet die Umsetzung von Fathom, Ford Energy und dem Margenziel. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht.
Ist die Ford Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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