Der nächste Rückschlag für die gebeutelte FMC-Aktie: KeyBanc Capital Markets hat den US-Pflanzenschutzkonzern von „Overweight“ auf „Sector Weight“ abgestuft. Verantwortlich ist laut GuruFocus Analyst Salvator Tiano. Ein Kursziel für die FMC-Aktie (Handelssymbol FMC, ISIN US3024913036) nennt KeyBanc mit dem neuen Rating nicht. Die Aktie hatte zuletzt an der NYSE bei 5,21 Dollar geschlossen – ein Bruchteil früherer Kurse.
FMC-Aktie: KeyBanc-Analyst Salvator Tiano stuft auf „Sector Weight“ ab – Kaufvotum nach dem Absturz gestrichen
KeyBanc gibt bei der FMC-Aktie die Kaufempfehlung auf: Analyst Salvator Tiano senkt das Rating von „Overweight“ auf „Sector Weight“, ein Kursziel nennt die Bank nicht. Der Agrarchemiekonzern steckt nach einem Umsatzeinbruch von 80 Prozent im dritten Quartal mitten in einem harten Umbau – die Aktie notiert nur noch bei rund 5 Dollar.
Steckbrief
- Unternehmen
- FMC Corporation
- Handelssymbol
- FMC (NYSE)
- ISIN
- US3024913036
- Analyst
- Salvator Tiano
- Bank
- KeyBanc Capital Markets
- Rating
- Sector Weight (zuvor Overweight)
- Kursziel
- nicht genannt
Stand: 16.11.2026, Kurs: NYSE-Schlusskurs vor der Abstufung laut GuruFocus und Goldesel
Abstufung
KeyBanc verlässt das Lager der Optimisten – Sector Weight statt Overweight
Mit „Sector Weight“ signalisiert KeyBanc, dass die FMC-Aktie sich aus Sicht der Bank künftig etwa im Rahmen des Sektors entwickeln dürfte. Die bisherige Kaufempfehlung „Overweight“ ist damit Geschichte.
|Angabe
|Bisher
|Neu
|Rating
|Overweight
|Sector Weight
|Kursziel
|nicht bekannt
|nicht genannt
Quelle: GuruFocus, rallies.ai, Newsquawk
Wörtliche Zitate von Salvator Tiano liegen nicht vor. Nach einem Bericht des Portals Goldesel begründet der KeyBanc-Analyst die Abstufung vor allem mit sich eintrübenden Branchenbedingungen und den Folgen eines möglichen Scheiterns des Umbaus. KeyBanc rechne demnach mit etwa einem weiteren Jahr, bevor härtere Schritte nötig werden könnten – etwa eine erneute Kapitalerhöhung. Als fairen Wert nennt Tiano laut Goldesel 5,50 Dollar je Aktie, also nur knapp über dem letzten Kurs.
Die Argumente gegen die FMC-Aktie
Schwierige Branchenlage
Laut Goldesel sieht KeyBanc eine Verschlechterung der Bedingungen im Pflanzenschutzmarkt, die den Turnaround von FMC erschwert.
Verwässerungsrisiko
Eine weitere Kapitalerhöhung könnte bestehende Aktionäre verwässern. FMC plant laut Goldesel in diesem Jahr neue Finanzierungen von rund 1 Milliarde Dollar, davon rund 400 Millionen Dollar über Eigenkapital.
Umbau mit offenem Ausgang
FMC hat Mitte Oktober drastische Maßnahmen gegen überhöhte Lagerbestände im Handel ergriffen. Ob der Umbau trägt, zeigt sich laut Konzern erst 2027 und 2028.
Drittes Quartal: Umsatzeinbruch und Milliardenverlust
Wie tief FMC in der Krise steckt, zeigen die Zahlen vom 29. Oktober. Im dritten Quartal brach der Umsatz um 80 Prozent auf 106 Millionen Dollar ein, nach 542 Millionen Dollar im Vorjahresquartal. Grund waren vor allem Maßnahmen gegenüber Handelspartnern vom 15. Oktober, die den Umsatz um rund 639 Millionen Dollar belasteten. Das bereinigte EBITDA lag bei minus 559 Millionen Dollar, der bereinigte Verlust je Aktie bei 4,41 Dollar. Unter dem Strich stand ein Nettoverlust von rund 2,07 Milliarden Dollar.
Für das vierte Quartal stellt FMC (ohne Indien-Geschäft) einen Umsatz von 1,04 bis 1,14 Milliarden Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 210 bis 230 Millionen Dollar in Aussicht. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet der Konzern einen bereinigten Verlust je Aktie von 3,50 bis 3,66 Dollar und einen negativen freien Cashflow von 150 bis 350 Millionen Dollar. Das Indien-Geschäft steht zum Verkauf.
Unsere Priorität ist jetzt diszipliniertes Handeln gegenüber unseren Kunden.
Einordnung: Bewertung im Keller, Risiken hoch
Die Marktkapitalisierung der FMC-Aktie liegt laut GuruFocus nur noch bei rund 810 Millionen Dollar. Das Unternehmen schreibt Verluste, ein Kurs-Gewinn-Verhältnis lässt sich nicht sinnvoll berechnen. An der Börse in Deutschland notierte das Papier laut Goldesel am Montagmorgen bei rund 4,66 Euro und damit fast 60 Prozent unter dem Stand vom Jahresbeginn. Konzernchef Brondeau sieht FMC für eine bessere Entwicklung 2027 und ein stärkeres Wachstums- und Gewinnprofil 2028 aufgestellt – KeyBanc will auf diesen Turnaround offenbar nicht mehr mit einer Kaufempfehlung setzen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist KeyBanc Capital Markets, Analyst Salvator Tiano. Der genaue Zeitpunkt der Originalstudie ist nicht bekannt; die früheste belegte Veröffentlichung ist ein Bericht von Goldesel vom 16.11.2026, 08:13 Uhr (MEZ). Die Einstufung „Sector Weight“ wurde unverändert übernommen; ein Kursziel wurde nicht genannt. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: key.com/businesses-institutions/keybanc-capital-markets-disclosure.html. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
FMC Corporation (FMC): Halten.
- Quelle
- Empfehlung von KeyBanc Capital Markets (Analyst Salvator Tiano) vom 16.11.2026, 08:13 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 17:35 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 17:35 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: KeyBanc Capital Markets (Analyst Salvator Tiano).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.