FMC-Aktie: KeyBanc-Analyst Salvator Tiano stuft auf „Sector Weight“ ab – Kaufvotum nach dem Absturz gestrichen

Wie tief FMC in der Krise steckt, zeigen die Zahlen vom 29. Oktober. Im dritten Quartal brach der Umsatz um 80 Prozent auf 106 Millionen Dollar ein, nach 542 Millionen Dollar im Vorjahresquartal. Grund waren vor allem Maßnahmen gegenüber Handelspartnern vom 15. Oktober, die den Umsatz um rund 639 Millionen Dollar belasteten. Das bereinigte EBITDA lag bei minus 559 Millionen Dollar, der bereinigte Verlust je Aktie bei 4,41 Dollar. Unter dem Strich stand ein Nettoverlust von rund 2,07 Milliarden Dollar.

Für das vierte Quartal stellt FMC (ohne Indien-Geschäft) einen Umsatz von 1,04 bis 1,14 Milliarden Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 210 bis 230 Millionen Dollar in Aussicht. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet der Konzern einen bereinigten Verlust je Aktie von 3,50 bis 3,66 Dollar und einen negativen freien Cashflow von 150 bis 350 Millionen Dollar. Das Indien-Geschäft steht zum Verkauf.