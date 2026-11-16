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FMC-Aktie: KeyBanc-Analyst Salvator Tiano stuft auf „Sector Weight“ ab – Kaufvotum nach dem Absturz gestrichen

aktiencheck.de Redaktion4 Min.

KeyBanc gibt bei der FMC-Aktie die Kaufempfehlung auf: Analyst Salvator Tiano senkt das Rating von „Overweight“ auf „Sector Weight“, ein Kursziel nennt die Bank nicht. Der Agrarchemiekonzern steckt nach einem Umsatzeinbruch von 80 Prozent im dritten Quartal mitten in einem harten Umbau – die Aktie notiert nur noch bei rund 5 Dollar.

Traktor bei der Arbeit auf einem landwirtschaftlichen Feld
Bild: Foto: Pexels (https://www.pexels.com/photo/a-tractor-on-a-field-12612073/)
Neues Rating von KeyBanc (zuvor Overweight)
Sector Weight
KeyBanc nennt kein Kursziel
kein Kursziel
Letzter Schlusskurs an der NYSE
5,21 USD
Umsatzrückgang im dritten Quartal
–80 %
Quelle: KeyBanc laut GuruFocus, rallies.ai, Newsquawk

Steckbrief

Unternehmen
FMC Corporation
Handelssymbol
FMC (NYSE)
ISIN
US3024913036
Analyst
Salvator Tiano
Bank
KeyBanc Capital Markets
Rating
Sector Weight (zuvor Overweight)
Kursziel
nicht genannt

Stand: 16.11.2026, Kurs: NYSE-Schlusskurs vor der Abstufung laut GuruFocus und Goldesel

Der nächste Rückschlag für die gebeutelte FMC-Aktie: KeyBanc Capital Markets hat den US-Pflanzenschutzkonzern von „Overweight“ auf „Sector Weight“ abgestuft. Verantwortlich ist laut GuruFocus Analyst Salvator Tiano. Ein Kursziel für die FMC-Aktie (Handelssymbol FMC, ISIN US3024913036) nennt KeyBanc mit dem neuen Rating nicht. Die Aktie hatte zuletzt an der NYSE bei 5,21 Dollar geschlossen – ein Bruchteil früherer Kurse.

Abstufung

KeyBanc verlässt das Lager der Optimisten – Sector Weight statt Overweight

Mit „Sector Weight“ signalisiert KeyBanc, dass die FMC-Aktie sich aus Sicht der Bank künftig etwa im Rahmen des Sektors entwickeln dürfte. Die bisherige Kaufempfehlung „Overweight“ ist damit Geschichte.

KeyBanc-Einstufung der FMC-Aktie: alt und neu
AngabeBisherNeu
RatingOverweightSector Weight
Kurszielnicht bekanntnicht genannt

Quelle: GuruFocus, rallies.ai, Newsquawk

Wörtliche Zitate von Salvator Tiano liegen nicht vor. Nach einem Bericht des Portals Goldesel begründet der KeyBanc-Analyst die Abstufung vor allem mit sich eintrübenden Branchenbedingungen und den Folgen eines möglichen Scheiterns des Umbaus. KeyBanc rechne demnach mit etwa einem weiteren Jahr, bevor härtere Schritte nötig werden könnten – etwa eine erneute Kapitalerhöhung. Als fairen Wert nennt Tiano laut Goldesel 5,50 Dollar je Aktie, also nur knapp über dem letzten Kurs.

Die Argumente gegen die FMC-Aktie

  1. Schwierige Branchenlage

    Laut Goldesel sieht KeyBanc eine Verschlechterung der Bedingungen im Pflanzenschutzmarkt, die den Turnaround von FMC erschwert.

  2. Verwässerungsrisiko

    Eine weitere Kapitalerhöhung könnte bestehende Aktionäre verwässern. FMC plant laut Goldesel in diesem Jahr neue Finanzierungen von rund 1 Milliarde Dollar, davon rund 400 Millionen Dollar über Eigenkapital.

  3. Umbau mit offenem Ausgang

    FMC hat Mitte Oktober drastische Maßnahmen gegen überhöhte Lagerbestände im Handel ergriffen. Ob der Umbau trägt, zeigt sich laut Konzern erst 2027 und 2028.

Drittes Quartal: Umsatzeinbruch und Milliardenverlust

Wie tief FMC in der Krise steckt, zeigen die Zahlen vom 29. Oktober. Im dritten Quartal brach der Umsatz um 80 Prozent auf 106 Millionen Dollar ein, nach 542 Millionen Dollar im Vorjahresquartal. Grund waren vor allem Maßnahmen gegenüber Handelspartnern vom 15. Oktober, die den Umsatz um rund 639 Millionen Dollar belasteten. Das bereinigte EBITDA lag bei minus 559 Millionen Dollar, der bereinigte Verlust je Aktie bei 4,41 Dollar. Unter dem Strich stand ein Nettoverlust von rund 2,07 Milliarden Dollar.

Für das vierte Quartal stellt FMC (ohne Indien-Geschäft) einen Umsatz von 1,04 bis 1,14 Milliarden Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 210 bis 230 Millionen Dollar in Aussicht. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet der Konzern einen bereinigten Verlust je Aktie von 3,50 bis 3,66 Dollar und einen negativen freien Cashflow von 150 bis 350 Millionen Dollar. Das Indien-Geschäft steht zum Verkauf.

Unsere Priorität ist jetzt diszipliniertes Handeln gegenüber unseren Kunden.

Pierre Brondeau, CEO von FMC, Quartalsmitteilung vom 29.10.2026 (übersetzt)
Umsatz im dritten Quartal (–80 %)
106 Mio. USD
Bereinigtes EBITDA im dritten Quartal
–559 Mio. USD
Bereinigtes Ergebnis je Aktie im dritten Quartal
–4,41 USD
Umsatzprognose viertes Quartal (ohne Indien)
1,04–1,14 Mrd. USD
Quelle: FMC, Quartalsmitteilung vom 29.10.2026

Einordnung: Bewertung im Keller, Risiken hoch

Die Marktkapitalisierung der FMC-Aktie liegt laut GuruFocus nur noch bei rund 810 Millionen Dollar. Das Unternehmen schreibt Verluste, ein Kurs-Gewinn-Verhältnis lässt sich nicht sinnvoll berechnen. An der Börse in Deutschland notierte das Papier laut Goldesel am Montagmorgen bei rund 4,66 Euro und damit fast 60 Prozent unter dem Stand vom Jahresbeginn. Konzernchef Brondeau sieht FMC für eine bessere Entwicklung 2027 und ein stärkeres Wachstums- und Gewinnprofil 2028 aufgestellt – KeyBanc will auf diesen Turnaround offenbar nicht mehr mit einer Kaufempfehlung setzen.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist KeyBanc Capital Markets, Analyst Salvator Tiano. Der genaue Zeitpunkt der Originalstudie ist nicht bekannt; die früheste belegte Veröffentlichung ist ein Bericht von Goldesel vom 16.11.2026, 08:13 Uhr (MEZ). Die Einstufung „Sector Weight“ wurde unverändert übernommen; ein Kursziel wurde nicht genannt. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: key.com/businesses-institutions/keybanc-capital-markets-disclosure.html. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Empfehlung

FMC Corporation (FMC): Halten.

Quelle
Empfehlung von KeyBanc Capital Markets (Analyst Salvator Tiano) vom 16.11.2026, 08:13 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 17:35 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 17:35 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: KeyBanc Capital Markets (Analyst Salvator Tiano).

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.