Der Auftragsfertiger Flex steigerte den Umsatz im zweiten Geschäftsquartal um 25 Prozent auf 8,5 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte mit 1,18 US-Dollar einen Rekord und übertraf die Erwartungen.

Das Segment für Strom- und Kühltechnik in Rechenzentren wuchs um 54 Prozent auf 2,5 Milliarden US-Dollar. Es soll unter dem Namen Axiom abgespalten werden.