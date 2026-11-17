Starke Zahlen, schwacher Kurs: BofA-Analyst Ruplu Bhattacharya bleibt bei „Buy“ für die Flex-Aktie und senkt das Kursziel von 162 auf 140 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 74,80 US-Dollar vom 16. November errechnet sich ein Potenzial von rund 87 Prozent.
Flex-Aktie: Rechenzentrums-Boom und Abspaltung – BofA kappt das Ziel, sieht aber fast 90 Prozent Potenzial
Flex wächst dank KI-Rechenzentren kräftig und will sein Infrastrukturgeschäft als Axiom abspalten. BofA-Analyst Ruplu Bhattacharya bleibt bei „Buy“ für die Flex-Aktie, senkt aber das Kursziel.
Steckbrief
- Unternehmen
- Flex Ltd.
- Handelssymbol
- FLEX (Nasdaq)
- Analyst
- Ruplu Bhattacharya
- Bank
- BofA Securities
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 140 US-Dollar (zuvor 162 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht vom 17.11.2026
BofA Securities zur Flex-Aktie
Strom und Kühlung für KI – Bhattacharya bleibt beim Kauf
Ruplu Bhattacharya senkt das Kursziel, bleibt aber bei der Kaufempfehlung. Flex profitiert vom Ausbau der Rechenzentren.
Der Auftragsfertiger Flex steigerte den Umsatz im zweiten Geschäftsquartal um 25 Prozent auf 8,5 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte mit 1,18 US-Dollar einen Rekord und übertraf die Erwartungen.
Das Segment für Strom- und Kühltechnik in Rechenzentren wuchs um 54 Prozent auf 2,5 Milliarden US-Dollar. Es soll unter dem Namen Axiom abgespalten werden.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von BofA-Analyst Ruplu Bhattacharya zu lesen ist:
Prognose erhöht
Flex erwartet im Geschäftsjahr nun 34,9 bis 35,9 Milliarden US-Dollar Umsatz und 4,84 bis 5,16 US-Dollar Gewinn je Aktie.
Rechenzentren boomen
Das Infrastruktursegment soll im Geschäftsjahr um 75 bis 85 Prozent wachsen.
Starker Ausblick
Für das dritte Quartal rechnet Flex mit rund 28 Prozent Umsatzwachstum.
Klare Struktur
Die Abspaltung trennt das schnell wachsende Rechenzentrumsgeschäft vom übrigen Konzern.
Aktie im Rückwärtsgang
Trotz der starken Zahlen fiel die Aktie nach der Veröffentlichung deutlich und liegt weit unter früheren Kurszielen der Analysten.
Die Vorbereitung der Abspaltung kostet Geld, der freie Mittelzufluss lag im Quartal bei 261 Millionen US-Dollar.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist BofA Securities, Inc., Analyst Ruplu Bhattacharya. Die Bestätigung mit Kurszielsenkung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 140 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: business.bofa.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Flex Ltd. (FLEX): Kaufen, Kursziel 140,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Ruplu Bhattacharya, Aktienanalyst, BofA Securities, Inc. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 09:25 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 09:25 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Ruplu Bhattacharya, Aktienanalyst, BofA Securities, Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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