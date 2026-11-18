Die flatexDEGIRO-Aktie steht vor einer spannenden Phase. Mit der geplanten Zusammenführung von Bank und Holding möchte der Onlinebroker seine Konzernstruktur vereinfachen, Entscheidungswege verkürzen und zusätzliche Effizienzgewinne erzielen. Die Ernennung von Evgeni Kaplun zum Chief Risk Officer der flatexDEGIRO SE stärkt gleichzeitig die einheitliche Führungsstruktur. Vorstandschef Oliver Behrens sieht in der geplanten Neuordnung einen folgerichtigen Schritt zur Weiterentwicklung des Unternehmens. Für Anleger eröffnet dies langfristig interessante Perspektiven. Allerdings soll die Umsetzung erst nach der Hauptversammlung 2027 beginnen und steht unter regulatorischen Vorbehalten. Auch die Analystenbewertungen zeigen ein ausgesprochen unterschiedliches Bild. Goldman Sachs bleibt mit Analyst Oliver Carruthers und einem Kursziel von 50 Euro besonders optimistisch. Berenberg-Analyst Christoph Greulich sieht die Aktie bei 44 Euro, UBS-Analyst Amit Jagadeesh bei 43,50 Euro und Barclays-Analystin Grace Dargan bei 43 Euro. Jefferies-Analyst Martin Comtesse nennt 40 Euro, während Mengxian Sun von Deutsche Bank Research 31 Euro für angemessen hält. Die kritischste Einschätzung stammt von Morgan-Stanley-Analystin Marina Massuti, die das Kursziel von 45 auf 25,50 Euro reduzierte und die Aktie auf "Equal-weight" herabstufte. Ihre Sorgen gelten insbesondere dem schwächeren Kundenwachstum und den deutlich gestiegenen Kosten der Neukundengewinnung. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 21,86 Euro und einem Tagesplus von 0,3 Prozent ergibt sich damit ein außergewöhnlich breites Spektrum möglicher zukünftiger Bewertungen. Die große Chance liegt in einer Kombination aus erfolgreicher organisatorischer Neuordnung, höherer operativer Effizienz und erneut beschleunigtem Kundenwachstum. Das größte Risiko besteht darin, dass die Wachstumsdynamik schwächer bleibt und die erwarteten Effizienzgewinne nicht ausreichen, um die hohen Analystenerwartungen zu erfüllen. Für langfristig orientierte Anleger bleibt flatexDEGIRO damit eine interessante, aber keineswegs risikofreie Investmentstory. Die kommenden Geschäftszahlen und die Fortschritte bei der geplanten Banken-Fusion werden zeigen, ob die Aktie tatsächlich vor einer nachhaltigen Neubewertung steht oder ob die Vorsicht von Morgan Stanley gerechtfertigt ist.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 18. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.