flatexDEGIRO Aktie: Die Übernahmefantasie verdunstet – der Online-Broker rutscht als MDAX Verlierer unter den Kurs vor dem Aktivisten-Brief

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 17:58 2 Min.

Die flatexDEGIRO Aktie fällt am Mittwoch um 3,68 Prozent auf 23,04 Euro und zählt am Abend zu den MDAX Verlierern. Der Kurssprung nach der Forderung von PrimeStone nach einer Verkaufsprüfung ist damit fast vollständig aufgezehrt.

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Ein Tag Euphorie, ein Tag Ernüchterung. Die flatexDEGIRO Aktie schließt den Mittwoch bei 23,04 Euro, ein Minus von 3,68 Prozent. Damit gehört der Frankfurter Online-Broker zu den MDAX Verlierern. Am Dienstag war die Aktie zeitweise auf rund 24,50 Euro gesprungen. Kurs der flatexDEGIRO Aktie am Abend 23,04 EUR Tagesverlust als MDAX Verlierer -3,68 % fairer Wert je Aktie laut PrimeStone über 40 EUR Anteil von PrimeStone rund 1,5 % Quelle : Kursliste 25.11.2026, 17:48 Uhr; PrimeStone Capital Der Auslöser Warum die flatexDEGIRO Aktie als MDAX Verlierer fällt Am Dienstag hatte der aktivistische Investor PrimeStone Capital, der rund 1,5 Prozent hält, Vorstand und Aufsichtsrat zu einer formellen strategischen Überprüfung aufgefordert. Ein unabhängiger Finanzberater soll das Interesse möglicher Käufer sondieren. PrimeStone beziffert den Wert von flatexDEGIRO auf mehr als 40 Euro je Aktie. Eine Stellungnahme des Unternehmens lag zunächst nicht vor. Am Mittwoch nehmen Anleger die Gewinne wieder mit. Nach Einschätzung der Redaktion fehlt die Bestätigung, dass tatsächlich ein Prozess eingeleitet wird. Einen konkreten Interessenten hat PrimeStone nicht genannt. Ohne eine Reaktion des Managements verliert die Übernahmefantasie schnell an Kraft. Die Einordnung Ein Aktionärsbrief ist kein Angebot PrimeStone kritisiert nicht das operative Geschäft, sondern die Bewertung an der Börse. Die Forderung ist aber keine Verkaufsabsicht von flatexDEGIRO. Ob Vorstand und Aufsichtsrat der Aufforderung folgen, ist offen. Davon hängt ab, ob die Aktie wieder Fantasie entwickelt. Was für die flatexDEGIRO Aktie sprechen könnte Aktivist fordert Prüfung eines Verkaufs

PrimeStone sieht Wert über 40 Euro

Kritik richtet sich nicht gegen das Geschäft Was Anleger bedenken sollten Keine Stellungnahme des Unternehmens

Kein konkreter Käufer bekannt

PrimeStone hält nur rund 1,5 Prozent Einordnung der Redaktion: Die flatexDEGIRO Aktie gibt den Aktivisten-Sprung fast vollständig ab. Neue Impulse braucht es aus der Konzernzentrale, nicht von einem Minderheitsaktionär. FAQ Häufige Fragen zur flatexDEGIRO Aktie Warum fällt die flatexDEGIRO Aktie heute?

Nach dem Kurssprung vom Dienstag nehmen Anleger Gewinne mit. Eine Reaktion des Unternehmens auf PrimeStone fehlt. Was fordert PrimeStone von flatexDEGIRO?

Eine formelle strategische Überprüfung mit unabhängigem Berater und die Sondierung möglicher Käufer. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der flatexDEGIRO Aktie?

ISIN DE000FTG1111, WKN FTG111. Handelssymbol an deutschen Börsen: FTK. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur flatexDEGIRO Aktie Die flatexDEGIRO Aktie ist am Abend MDAX Verlierer. Die Hoffnung auf einen Verkaufsprozess verblasst, solange das Unternehmen schweigt.

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