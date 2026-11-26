flatexDEGIRO Aktie: Die PrimeStone-Fantasie lebt wieder auf – der Online-Broker ist MDAX Gewinner, 40 Euro bleiben das Signal

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:42 2 Min.

Die flatexDEGIRO Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 2,00 Prozent auf 23,44 Euro und zählt zu den MDAX Gewinnern. Nach den Gewinnmitnahmen vom Mittwoch rückt die Forderung des Aktivisten PrimeStone nach einer Verkaufsprüfung wieder in den Blick.

Bild: Unsplash

Nach einem Tag Ernüchterung kehrt die Zuversicht zurück. Die flatexDEGIRO Aktie notiert um 9:12 Uhr bei 23,44 Euro, ein Plus von 0,46 Euro oder 2,00 Prozent. Damit gehört der Frankfurter Online-Broker zu den MDAX Gewinnern am Morgen. Am Mittwoch hatte die Aktie noch 3,68 Prozent verloren. Kurs der flatexDEGIRO Aktie am Morgen 23,44 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +2,00 % fairer Wert je Aktie laut PrimeStone über 40 EUR Anteil von PrimeStone rund 1,5 % Quelle : Kursliste 26.11.2026, 09:12 Uhr; PrimeStone Capital Der Auslöser Warum die flatexDEGIRO Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine neue Meldung gibt es nicht. Der freundliche Gesamtmarkt hilft, der MDAX stieg laut dpa-AFX zum Handelsstart um 1,9 Prozent. Nach Einschätzung der Redaktion setzen Anleger nach den Gewinnmitnahmen vom Mittwoch erneut auf die Übernahmefantasie, die der aktivistische Investor PrimeStone Capital zu Wochenbeginn angestoßen hatte. PrimeStone hält rund 1,5 Prozent und hatte Vorstand und Aufsichtsrat am Dienstag aufgefordert, eine formelle strategische Überprüfung mit einem unabhängigen Finanzberater einzuleiten und das Interesse möglicher Käufer zu sondieren. Den Wert von flatexDEGIRO beziffert der Investor auf mehr als 40 Euro je Aktie. Eine Stellungnahme des Unternehmens lag zunächst nicht vor. Die Einordnung Ein Brief ist noch kein Angebot Die Forderung ist keine Verkaufsabsicht des Unternehmens, und einen konkreten Interessenten hat PrimeStone nicht genannt. Solange Vorstand und Aufsichtsrat schweigen, dürfte die Aktie zwischen Hoffnung und Ernüchterung schwanken. Was für die flatexDEGIRO Aktie sprechen könnte Aktivist fordert Prüfung eines Verkaufs

PrimeStone sieht Wert über 40 Euro

Freundlicher Gesamtmarkt Was Anleger bedenken sollten Keine Stellungnahme des Unternehmens

Kein konkreter Käufer bekannt

PrimeStone hält nur rund 1,5 Prozent Einordnung der Redaktion: Die flatexDEGIRO Aktie ist MDAX Gewinner, weil die Übernahmefantasie zurückkehrt. Klarheit kann nur eine Reaktion des Managements bringen. FAQ Häufige Fragen zur flatexDEGIRO Aktie Warum steigt die flatexDEGIRO Aktie heute?

Der Gesamtmarkt ist freundlich, und die Forderung von PrimeStone nach einer Verkaufsprüfung rückt wieder in den Fokus. Was fordert PrimeStone von flatexDEGIRO?

Eine formelle strategische Überprüfung mit unabhängigem Berater und die Sondierung möglicher Käufer. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der flatexDEGIRO Aktie?

ISIN DE000FTG1111, WKN FTG111. Handelssymbol an deutschen Börsen: FTK. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur flatexDEGIRO Aktie Die flatexDEGIRO Aktie ist am Morgen MDAX Gewinner. Die Hoffnung auf einen Verkaufsprozess kehrt zurück, die Antwort des Managements steht aus.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.