Die Aktie hatte schon am Montag mehr als vier Prozent gewonnen und setzt die Erholung vom tiefsten Stand seit April 2025 fort. Laut dpa-AFX steht sie erstmals seit Anfang September wieder über ihrer 21-Tage-Linie. Zusätzlich stützt ein Aktienrückkauf über bis zu 100 Millionen Euro, was rund 4,2 Prozent des Börsenwerts entspricht. Der von PrimeStone genannte Wert läge mindestens 65 Prozent über dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Die Zahl ist die Einschätzung eines Aktionärs mit eigenem Interesse und keine Prognose der Redaktion.