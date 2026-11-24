Ein Brief bringt Bewegung in eine Aktie, die Anleger lange enttäuscht hat. Die flatexDEGIRO Aktie notiert kurz nach der Eröffnung bei 24,18 Euro, ein Plus von 1,00 Euro oder 4,31 Prozent. Im MDAX ist das am Dienstagmorgen der mit Abstand größte Gewinn. Absender des Briefs ist der aktivistische Investor PrimeStone Capital, Empfänger der Aufsichtsrat.
flatexDEGIRO Aktie: Aktivist fordert Partnersuche und nennt 40 Euro – plus 4 Prozent an der MDAX-Spitze
Die flatexDEGIRO Aktie springt zum Handelsstart am Dienstag um 4,31 Prozent auf 24,18 Euro und ist stärkster Wert im MDAX. Der aktivistische Aktionär PrimeStone Capital verlangt eine strategische Überprüfung und sieht den fairen Wert bei mehr als 40 Euro. Am Markt keimt Übernahmefantasie.
Die Forderung
Der Aufsichtsrat soll nach Interessenten suchen
PrimeStone Capital verlangt in einem veröffentlichten Schreiben eine formelle strategische Überprüfung. Der Aufsichtsrat soll ausloten, ob strategische oder finanzielle Partner Interesse an dem Online-Broker haben. Bemerkenswert ist der Ton: Am operativen Geschäft übt der Aktionär keine Kritik. Sein Vorwurf gilt dem Aktienkurs, der mit rund 23 Euro den Wert des Unternehmens nicht abbilde. Diesen sieht PrimeStone bei mehr als 40 Euro je Aktie. Einen konkreten Kaufinteressenten nennt der Investor nicht.
Die Einordnung
Übernahmefantasie trifft auf einen laufenden Rückkauf
Die Aktie hatte schon am Montag mehr als vier Prozent gewonnen und setzt die Erholung vom tiefsten Stand seit April 2025 fort. Laut dpa-AFX steht sie erstmals seit Anfang September wieder über ihrer 21-Tage-Linie. Zusätzlich stützt ein Aktienrückkauf über bis zu 100 Millionen Euro, was rund 4,2 Prozent des Börsenwerts entspricht. Der von PrimeStone genannte Wert läge mindestens 65 Prozent über dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Die Zahl ist die Einschätzung eines Aktionärs mit eigenem Interesse und keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Die flatexDEGIRO Aktie hat mit dem Brief eine Geschichte bekommen, die über das Tagesgeschäft hinausreicht. Aktivisten erzielen oft Wirkung, auch wenn am Ende kein Verkauf steht, weil sie Vorstand und Aufsichtsrat zu Antworten zwingen. Ein Angebot liegt allerdings nicht vor, und eine Forderung ist kein Ergebnis. Entscheidend wird die Reaktion des Aufsichtsrats sein.
FAQ
Häufige Fragen zur flatexDEGIRO Aktie
Warum steigt die flatexDEGIRO Aktie heute?
Der aktivistische Aktionär PrimeStone Capital fordert eine strategische Überprüfung und die Suche nach möglichen Partnern.
Gibt es ein Übernahmeangebot?
Nein. PrimeStone nennt keinen konkreten Interessenten.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der flatexDEGIRO Aktie?
ISIN DE000FTG1111, WKN FTG111. Handelssymbol an deutschen Börsen: FTK. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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