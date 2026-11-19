Die flatexDEGIRO-Aktie befindet sich in einer interessanten Ausgangslage. Während der Kurs um 0,37 Prozent auf 21,62 Euro steigt, hat Lancaster Investment Management LLP seine Netto-Leerverkaufsposition am 18. November 2026 von 0,61 auf 0,70 Prozent erhöht. Seit Anfang Oktober ist das gemeldete Engagement damit um insgesamt 40 Prozent gewachsen. Die wiederholten Positionsanhebungen zeigen, dass Lancaster seine Short-Position bei flatexDEGIRO deutlich ausgebaut hat. Allerdings bleibt offen, welche konkreten Erwartungen hinter dieser Strategie stehen. Für die Aktie ergeben sich daraus zwei gegensätzliche Szenarien: Sollte die operative Entwicklung enttäuschen, könnten bestehende Risiken stärker in den Vordergrund rücken und zusätzliche Verkaufsaktivitäten begünstigen. Überzeugt flatexDEGIRO dagegen mit einer verbesserten Ertragsentwicklung und attraktiven Wachstumsperspektiven, könnten Leerverkäufer ihre Positionen reduzieren und damit zusätzliche Nachfrage erzeugen. Die aktuelle Kursentwicklung zeigt zumindest, dass die Aktie trotz der jüngsten Shortseller-Aktivitäten zulegen kann. Ob daraus eine nachhaltige positive Entwicklung entsteht, hängt jedoch wesentlich stärker von den Geschäftsergebnissen als von den Entscheidungen eines einzelnen Hedgefonds ab. Lancaster hat seinen Einsatz erhöht – jetzt bleibt abzuwarten, ob sich diese Wette auszahlt oder der Online-Broker seine Kritiker überrascht.