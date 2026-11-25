flatexDEGIRO Aktie -2,09% - MDAX-Verlierer am Mittag nach Aktivisten-Sprung

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 13:53 2 Min.

Die flatexDEGIRO Aktie gibt am Mittwochmittag um 2,09% auf 23,42 Euro nach. Nach dem Kurssprung durch die Forderung von PrimeStone nach einer Verkaufsprüfung folgen Gewinnmitnahmen.

Die flatexDEGIRO Aktie verliert am Mittwochmittag 2,09% auf 23,42 Euro und zählt zu den MDAX-Verlierern. Nach dem Sprung vom Dienstag wegen Übernahmefantasie nehmen Anleger Gewinne mit. FTK FTK — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr FTK — — — MDAX Verlierer Gewinnmitnahmen nach Übernahmefantasie Am Dienstag hatte der aktivistische Investor PrimeStone Capital (Anteil rund 1,5%) in einem offenen Brief eine formelle strategische Überprüfung gefordert, inklusive Beauftragung eines unabhängigen Finanzberaters und Sondierung strategischer und finanzieller Partner. PrimeStone sieht den fairen Wert bei über 40 Euro je Aktie. Die Aktie stieg zeitweise auf rund 24,50 Euro und schloss bei 23,92 Euro (+3,19%). Ein konkreter Bieter ist nicht bekannt, eine Stellungnahme des Unternehmens lag nicht vor. Heute dürften Gewinnmitnahmen und die schwache Stimmung bei Wachstumswerten dominieren. Umsatz im dritten Quartal (+13,8%) 150,3 Mio. € Konzernergebnis im Q3 (+29,2%) 50,3 Mio. € Volumen des laufenden Aktienrückkaufs 100 Mio. € Quelle : flatexDEGIRO, Q3 2026 und Ad-hoc vom 20.11.2026 Rückkauf und Bewertung Seit dem 23. November läuft ein Aktienrückkauf über bis zu 100 Mio. Euro, rund 4,2% des Börsenwerts, bis spätestens 26. Mai 2027. Die Prognose 2026 wurde bestätigt, die Ziele für 2027 wurden laut Unternehmen vorzeitig erreicht oder übertroffen. Das KGV liegt bei rund 11,8. Am 18. November war die flatexDEGIRO Aktie mit 21,20 Euro auf den tiefsten Stand seit April 2025 gefallen, das Hoch vom Juli lag bei 39,62 Euro. Seit Jahresbeginn steht ein Minus von rund 33%. Größter Aktionär ist Gründer Bernd Förtsch mit 15% bis 20%. Risiken für die flatexDEGIRO Aktie Kein konkreter Bieter in Sicht

Abhängigkeit von Handelsaktivität und Zinsergebnis

Governance-Fragen nach Veränderungen in der Unternehmensführung Fazit Ein Teilrücksetzer nach einem aktivistischen Kurssprung ist normal. Für die flatexDEGIRO Aktie als MDAX-Verlierer entscheidend ist, ob der Aufsichtsrat auf den Brief von PrimeStone reagiert.

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