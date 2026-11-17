Ziel gesenkt, Empfehlung bleibt: Lake-Street-Analyst Ryan Meyers bestätigt für die FitLife-Brands-Aktie das Rating „Buy“, senkt das Kursziel aber von 18 auf 12 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 6,83 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Potenzial von rund 76 Prozent.
FitLife-Brands-Aktie: Lake Street senkt das Ziel nach den Zahlen – sieht aber 75 Prozent Luft
Lake-Street-Analyst Ryan Meyers senkt das Kursziel für die FitLife-Brands-Aktie von 18 auf 12 US-Dollar und bleibt bei „Buy“. Der Nahrungsergänzungs-Anbieter berichtete am 16. November.
Steckbrief
- Unternehmen
- FitLife Brands, Inc.
- Handelssymbol
- FTLF (Nasdaq)
- Analyst
- Ryan Meyers
- Bank
- Lake Street
- Rating
- Buy (bestätigt, Ziel gesenkt)
- Kursziel
- 12 US-Dollar (zuvor 18 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Lake Street zur FitLife-Brands-Aktie
Nahrungsergänzung aus Omaha – Meyers bleibt positiv
Ryan Meyers passt seine Erwartungen nach den Quartalszahlen an.
FitLife Brands aus Omaha vertreibt Nahrungsergänzungsmittel über Händler und Onlineplattformen. Im August 2025 übernahm das Unternehmen die Marke Irwin Naturals und wuchs dadurch kräftig.
Die Zahlen für das dritte Quartal 2026 legte FitLife am 16. November nach Börsenschluss vor.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Lake-Street-Analyst Ryan Meyers zu lesen ist:
Zukäufe
FitLife wächst seit Jahren durch die Übernahme von Marken.
Online-Vertrieb
Ein großer Teil des Geschäfts läuft über Onlinekanäle.
Niedrigeres Ziel
Lake Street senkt das Kursziel um ein Drittel auf 12 US-Dollar.
Begründung nicht öffentlich
Die konkrete Begründung der Zielsenkung liegt nicht öffentlich vor.
Kleiner Wert mit Schwankungen
Die zeitliche Nähe zur Zahlenvorlage spricht dafür, dass die Zielsenkung auf die aktuellen Quartalsergebnisse reagiert.
Als kleiner Wert reagiert die Aktie stark auf Nachrichten.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Lake Street Capital Markets, LLC, Analyst Ryan Meyers. Die Einstufung mit Kurszielsenkung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 12 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.lakestreetcapitalmarkets.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
FitLife Brands, Inc. (FTLF): Kaufen, Kursziel 12,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Ryan Meyers, Aktienanalyst, Lake Street Capital Markets, LLC vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 15:40 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 15:40 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Ryan Meyers, Aktienanalyst, Lake Street Capital Markets, LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.