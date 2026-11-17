FitLife Brands aus Omaha vertreibt Nahrungsergänzungsmittel über Händler und Onlineplattformen. Im August 2025 übernahm das Unternehmen die Marke Irwin Naturals und wuchs dadurch kräftig.

Die Zahlen für das dritte Quartal 2026 legte FitLife am 16. November nach Börsenschluss vor.