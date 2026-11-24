Fitipower Aktie: Ein Chipwert fällt am größten Chip-Tag der Geschichte – was ist da los

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 09:12 2 Min.

Die Fitipower Aktie verliert am Dienstag 3,49 Prozent auf 166 Taiwan-Dollar, obwohl Taiwans Halbleitersektor die Rekordrally anführt. Der Entwickler von Displaytreibern gehört zu nur 31 Verlierern am Hauptmarkt. Eine Erklärung liefert das Unternehmen nicht.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert (CMS-Bildgenerator, Medium 5489), auf 1200x675 skaliert

TSMC am Limit, Mediatek am Limit, UMC am Limit. Der Halbleitersektor führte am Dienstag die größte Rally in der Geschichte der Börse Taiwan an. Ein Chipentwickler stand trotzdem auf der Verliererliste. Die Fitipower Aktie fiel um 6,00 auf 166 Taiwan-Dollar, ein Minus von 3,49 Prozent. Nach Angaben von Investing.com gab es am Hauptmarkt insgesamt nur 31 Verlierer. Schlusskurs der Fitipower Aktie 166,00 TWD Tagesverlust −3,49 % Jahreshoch vom 29. Oktober 208,00 TWD Abstand zum Jahreshoch −20 % Quelle : Investing.com, Schlusskurse 24.11.2026; Goodinfo; Anue Der Kurs Seit Ende Oktober geht es abwärts Der Rückgang vom Dienstag setzt einen Trend fort. Am 29. Oktober markierte die Fitipower Aktie bei 208 Taiwan-Dollar ihr Jahreshoch. Am 13. November stand sie noch bei 185,50 Taiwan-Dollar. Seither hat sie weitere gut zehn Prozent verloren, vom Hoch aus sind es rund 20 Prozent (eigene Rechnung). Im Vergleich zu vielen KI-Werten, die sich in derselben Zeit halbiert hatten, ist das wenig. Genau darin könnte die Erklärung liegen. Die Einordnung Wer wenig gefallen ist, wird zuerst verkauft Fitipower entwickelt Steuerchips für Bildschirme und Bausteine für die Stromversorgung. Das Unternehmen bedient vor allem Unterhaltungselektronik und hat mit KI-Rechenzentren wenig Berührung. Eine Nachricht zum Dienstag haben wir nicht gefunden. Unsere Lesart: Anleger trennten sich von Chipwerten ohne KI-Bezug, die im Ausverkauf vergleichsweise stabil geblieben waren, um Mittel für die Rückkehr in die stark gefallenen KI-Titel freizumachen. Belegen können wir das nicht. Was für die Fitipower Aktie spricht Im Ausverkauf stabiler als viele KI-Werte

Dividendenwert unter den Chipentwicklern

Kein operativer Auslöser für den Rückgang

Moderater Tagesverlust Was Anleger bedenken sollten Schwäche an einem Tag mit 621 Limit-Werten

Abwärtstrend seit Ende Oktober

Kaum Bezug zum KI-Geschäft

Markt für Displaytreiber ist hart umkämpft Einordnung der Redaktion: Die Fitipower Aktie zeigt, dass der Dienstag in Taiwan keine allgemeine Chiprally war, sondern eine KI-Rally. Unternehmen, die an Bildschirmen und Unterhaltungselektronik hängen, blieben außen vor. Für Anleger ist das eine nützliche Unterscheidung: Wer auf die Erholung des Sektors setzt, sollte prüfen, ob sein Wert tatsächlich an dem Thema hängt, das den Markt bewegt. FAQ Häufige Fragen zur Fitipower Aktie Warum fiel die Fitipower Aktie am Rekordtag?

Eine Unternehmensnachricht ist nicht bekannt. Nach unserer Einordnung schichteten Anleger in stark gefallene KI-Werte um. Was macht Fitipower?

Das Unternehmen entwickelt Treiberchips für Bildschirme und Bausteine für die Stromversorgung. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Fitipower Aktie?

Handelssymbol in Taipeh: 4961. ISIN, WKN und deutsches Handelssymbol werden nachgetragen.

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