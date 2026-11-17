FIS steigerte den Umsatz im dritten Quartal 2026 um 27 Prozent auf 3,45 Milliarden US-Dollar, vor allem durch die Übernahme des Kartenspezialisten Total Issuing Solutions. Bereinigt um Zukäufe wuchs der Umsatz nur um 3,7 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 6,6 Prozent auf 1,61 US-Dollar.

Belastet hat der Ausblick: Verzögerte Kundenumstellungen, Fusionen großer Banken und höhere Ausgaben für Sicherheit sollen das vierte Quartal und 2027 bremsen. Die Aktie fiel nach den Zahlen um rund 24 Prozent.