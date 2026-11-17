Abwarten nach dem Absturz: Bernstein-Analystin Harshita Rawat bestätigt für die FIS-Aktie das Rating „Market Perform“ und ein Kursziel von 31 US-Dollar. Beim Kurs von 27,76 US-Dollar am 17. November ergibt sich ein Abstand von rund 12 Prozent.
FIS-Aktie: Bernstein bleibt neutral – nach dem Kurssturz kaum Erholungsfantasie
Bernstein-Analystin Harshita Rawat bestätigt „Market Perform“ für die FIS-Aktie und ein Kursziel von 31 US-Dollar. Ein vorsichtiger Ausblick hatte die Aktie Anfang November einbrechen lassen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Fidelity National Information Services, Inc.
- Handelssymbol
- FIS (NYSE)
- Analystin
- Harshita Rawat
- Bank
- Bernstein
- Rating
- Market Perform (bestätigt)
- Kursziel
- 31 US-Dollar
Stand: 17.11.2026, Kurs am 17.11.2026 (Handelsverlauf) laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks)
Bernstein zur FIS-Aktie
Vorsichtiger Ausblick – Rawat bleibt an der Seitenlinie
Harshita Rawat sieht bei dem Banksoftware-Anbieter noch keine Wende.
FIS steigerte den Umsatz im dritten Quartal 2026 um 27 Prozent auf 3,45 Milliarden US-Dollar, vor allem durch die Übernahme des Kartenspezialisten Total Issuing Solutions. Bereinigt um Zukäufe wuchs der Umsatz nur um 3,7 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 6,6 Prozent auf 1,61 US-Dollar.
Belastet hat der Ausblick: Verzögerte Kundenumstellungen, Fusionen großer Banken und höhere Ausgaben für Sicherheit sollen das vierte Quartal und 2027 bremsen. Die Aktie fiel nach den Zahlen um rund 24 Prozent.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Bernstein-Analystin Harshita Rawat zu lesen ist:
Schwaches organisches Wachstum
Ohne Zukäufe wuchs der Umsatz nur um 3,7 Prozent.
Hohe Schulden
Die Gesamtverschuldung liegt bei 20,8 Milliarden US-Dollar.
Rückkäufe pausieren
Aktienrückkäufe bleiben eingeschränkt, bis die Verschuldung sinkt.
Gesunkene Bewertung
Nach dem Kurssturz ist viel Skepsis eingepreist.
Bewährungsprobe 2027
FIS erwartet für 2026 nun einen bereinigten Gewinn je Aktie von 5,82 bis 5,89 US-Dollar bei einem Umsatz von 13,445 bis 13,505 Milliarden US-Dollar. Für 2027 hat das Management bereits Gegenwind signalisiert.
Die konkrete Begründung der Studie liegt nicht öffentlich vor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Sanford C. Bernstein & Co., LLC, Analystin Harshita Rawat. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Market Perform“ und das Kursziel von 31 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.bernsteinresearch.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Fidelity National Information Services, Inc. (FIS): Halten, Kursziel 31,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Harshita Rawat, Aktienanalystin, Sanford C. Bernstein & Co., LLC vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 19:47 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 19:47 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Harshita Rawat, Aktienanalystin, Sanford C. Bernstein & Co., LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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