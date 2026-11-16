First-Watch-Aktie: D.A.-Davidson-Analyst Matt Curtis hebt das Kursziel auf 17 Dollar – „Buy“ für die Frühstückskette

First Watch hatte für das dritte Quartal den schwierigsten Vergleich des Jahres angekündigt, weil die Umsätze im Vorjahr um 7,1 Prozent gestiegen waren. Trotzdem blieb das Wachstum positiv.

Die Aktienanalyse von D.A. Davidson sieht vor allem in der verbesserten Profitabilität einen Grund für das höhere Ziel.