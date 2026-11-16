Rückenwind für die Brunch-Kette: D.A.-Davidson-Analyst Matt Curtis hebt das Kursziel für die First-Watch-Aktie von 15 auf 17 US-Dollar und bleibt bei „Buy“. Zum Schlusskurs von 13,18 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 29 Prozent. Die US-Kette für Frühstück, Brunch und Mittagessen hatte zuletzt mehr verdient als erwartet.
First-Watch-Aktie: D.A.-Davidson-Analyst Matt Curtis hebt das Kursziel auf 17 Dollar – „Buy“ für die Frühstückskette
D.A.-Davidson-Analyst Matt Curtis hebt das Kursziel für die First-Watch-Aktie von 15 auf 17 US-Dollar und bleibt bei „Buy“. Zum Schlusskurs von 13,18 US-Dollar sind das rund 29 Prozent Potenzial. Die Frühstücks- und Brunch-Kette überzeugte zuletzt mit Kostendisziplin.
Steckbrief
- Unternehmen
- First Watch Restaurant Group, Inc.
- Handelssymbol
- FWRG (Nasdaq)
- Analyst
- Matt Curtis
- Bank
- D.A. Davidson
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 17 US-Dollar (zuvor 15 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
D.A. Davidson zur First-Watch-Aktie
Gewinn schlägt Erwartungen – Curtis hebt an
Matt Curtis zählt zu den Befürwortern der First-Watch-Aktie. Die Anhebung folgt auf Quartalszahlen, nach denen die Aktie deutlich zulegte.
First Watch hatte für das dritte Quartal den schwierigsten Vergleich des Jahres angekündigt, weil die Umsätze im Vorjahr um 7,1 Prozent gestiegen waren. Trotzdem blieb das Wachstum positiv.
Die Aktienanalyse von D.A. Davidson sieht vor allem in der verbesserten Profitabilität einen Grund für das höhere Ziel.
Die Argumente von Matt Curtis
Diese Punkte stützen die Einschätzung von D.A.-Davidson-Analyst Matt Curtis:
Umsatz wächst
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 10,7 Prozent auf 349,9 Millionen US-Dollar.
Mehr Marge
Das bereinigte EBITDA wuchs um 17 Prozent auf 39,7 Millionen US-Dollar, die Marge stieg auf 11,4 Prozent.
Prognose angehoben
First Watch erwartet nun ein bereinigtes EBITDA von rund 136 Millionen US-Dollar – am oberen Ende der bisherigen Spanne.
Expansion
Die Zahl der Restaurants stieg auf 681, für 2026 sind rund 60 neue Standorte geplant.
Weniger Gäste, mehr Umsatz je Besuch
Auf vergleichbarer Fläche stieg der Umsatz nur um 1 Prozent, die Zahl der Gäste sank um 1,9 Prozent. Das Wachstum stammte also vor allem aus höheren Preisen.
Für das Gesamtjahr senkte First Watch das Ziel für das vergleichbare Umsatzwachstum leicht auf rund 2 Prozent. Das Management spricht von einem herausfordernden Konsumumfeld.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist D.A. Davidson & Co., Analyst Matt Curtis. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 17 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.dadavidson.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG): Kaufen, Kursziel 17,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von D.A. Davidson (Analyst Matt Curtis). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 14:50 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 14:50 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: D.A. Davidson (Analyst Matt Curtis).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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