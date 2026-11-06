William Blair habe die First Solar-Aktie (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) von "market perform" auf "outperform" hochgestuft, ohne ein konkretes Kursziel zu nennen. Ausschlaggebend für die optimistischere Einschätzung sei der umfassende Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen. Nach Einschätzung der US-Investmentbank dürfte der Wahlerfolg auf lokaler Ebene zusätzliche politische Unterstützung für die Beschaffung und Standortgenehmigung großer Solarenergieprojekte ermöglichen. Dadurch könnten sich die Rahmenbedingungen für den Ausbau großer Solarparks in den USA deutlich verbessern.
First Solar Aktie: Demokraten-Wahlsieg entfacht Solar-Fantasie
Hochstufung
William Blair betrachte First Solar als den am besten positionierten Anbieter von Solarmodulen für große Freiflächen-Solaranlagen auf dem US-Markt, um von dieser Entwicklung zu profitieren. Man erwarte, dass die politischen Impulse auf Ebene der US-Bundesstaaten die langfristigen Geschäftsaussichten von First Solar verbessern würden. Allerdings dürfte es einige Zeit dauern, bis sich diese positiven Rahmenbedingungen tatsächlich in zusätzlichen Auftragseingängen niederschlagen würden.
William Blair sehe First Solar als einen der potenziell größten Profiteure der veränderten politischen Kräfteverhältnisse in den USA. Die Hochstufung der Aktie signalisiere steigenden Optimismus hinsichtlich der langfristigen Wachstumsperspektiven. Kurzfristig bleibe jedoch abzuwarten, wann die politische Unterstützung zu konkreten neuen Aufträgen führe, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 05.11.2026)
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