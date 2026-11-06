First Solar Aktie: Demokraten-Wahlsieg entfacht Solar-Fantasie

William Blair habe die First Solar-Aktie (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) von "market perform" auf "outperform" hochgestuft, ohne ein konkretes Kursziel zu nennen. Ausschlaggebend für die optimistischere Einschätzung sei der umfassende Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen. Nach Einschätzung der US-Investmentbank dürfte der Wahlerfolg auf lokaler Ebene zusätzliche politische Unterstützung für die Beschaffung und Standortgenehmigung großer Solarenergieprojekte ermöglichen. Dadurch könnten sich die Rahmenbedingungen für den Ausbau großer Solarparks in den USA deutlich verbessern.