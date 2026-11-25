Selten liegen Tief und Triumph so nah beieinander: Die First Quantum Minerals Aktie (ISIN: CA3359341052, WKN: 904604, Handelssymbol Toronto: FM, deutsches Handelssymbol: IZ1, US-Handelssymbol: FQVLF) ist einer der größten S&P/TSX Composite Gewinner des Tages. Der Kurs steigt um 6,51 Prozent auf 26,01 kanadische Dollar, 1,59 Dollar mehr als am Vortag.
First Quantum Minerals Aktie: S&P/TSX Composite Gewinner – vom Jahrestief zum Tagessieger in einer Sitzung
Die First Quantum Minerals Aktie dreht spektakulär: Nach einem neuen 52-Wochen-Tief am Morgen schließt der Kupferkonzern 6,51 Prozent im Plus bei 26,01 kanadischen Dollar und zählt zu den größten S&P/TSX Composite Gewinnern. Was die Wende ausgelöst hat und warum der Kupferpreis ein Risiko bleibt.
Die Gründe für den Kursgewinn
Kehrtwende am Tief: was den S&P/TSX Composite Gewinner antreibt
Der Tag begann schlecht. Im frühen Handel, als der Index mehr als 700 Punkte verlor, fiel die Aktie bis auf 22,52 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit einem Jahr. Dann drehte der Markt. Rohstoffwerte führten die Erholung an, und bei First Quantum fiel sie besonders heftig aus: Zwischen Tagestief und Schlusskurs liegen rund 15 Prozent. Solche Bewegungen deuten auf Eindeckungen von Anlegern hin, die auf fallende Kurse gesetzt hatten.
Markt dreht ins Plus
Der S&P/TSX Composite schloss nach dem Einbruch 0,64 Prozent höher. Der Materialsektor war die stärkste Branche.
Überverkaufte Lage
Vom Hoch bei 49,27 Dollar hatte die Aktie mehr als die Hälfte verloren. Das lockt Schnäppchenjäger an.
Kein Rückenwind vom Kupfer
Der Kupferpreis fiel am Mittwoch um 1,38 Prozent auf 5,29 US-Dollar je Pfund. Die Aktie stieg trotzdem.
Einordnung
Die Erholung steht auf dünnem Fundament
Für einen Kupferproduzenten ist der Rohstoffpreis die wichtigste Größe. Hier bleibt das Bild trüb: In einem Monat hat Kupfer fast 19 Prozent verloren. Dass die First Quantum Minerals Aktie gegen diesen Trend zulegt, spricht für eine technische Gegenbewegung. Der Konzern betreibt große Minen in Sambia. Die seit Jahren ungeklärte Zukunft der Mine Cobre Panama bleibt ein zusätzlicher Unsicherheitsfaktor.
Häufige Fragen zur First Quantum Minerals Aktie
Warum ist die First Quantum Minerals Aktie S&P/TSX Composite Gewinner?
Die Aktie stieg um 6,51 Prozent auf 26,01 kanadische Dollar. Nach einem neuen 52-Wochen-Tief am Morgen drehte sie mit dem Rohstoffsektor kräftig ins Plus.
Wo lag das Tagestief der Aktie?
Bei 22,52 kanadischen Dollar, dem tiefsten Stand der vergangenen zwölf Monate.
Wie entwickelt sich der Kupferpreis?
Kupfer fiel am Mittwoch um 1,38 Prozent auf 5,29 US-Dollar je Pfund und hat in einem Monat fast 19 Prozent verloren.
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