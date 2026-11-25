Der Tag begann schlecht. Im frühen Handel, als der Index mehr als 700 Punkte verlor, fiel die Aktie bis auf 22,52 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit einem Jahr. Dann drehte der Markt. Rohstoffwerte führten die Erholung an, und bei First Quantum fiel sie besonders heftig aus: Zwischen Tagestief und Schlusskurs liegen rund 15 Prozent. Solche Bewegungen deuten auf Eindeckungen von Anlegern hin, die auf fallende Kurse gesetzt hatten.