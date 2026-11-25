Firmus Grid, ein australischer KI-Infrastrukturanbieter mit Unterstützung von Nvidia, erwägt eine Anleihe über rund 1,5 Milliarden US-Dollar. Das berichtete Bloomberg am 23. November unter Berufung auf informierte Personen. Die Rendite der Firmus-Anleihe soll bei etwa 8 Prozent liegen, die Laufzeit bei 69 Monaten, das Rating bei BBB. Ausgegeben sein könnte die Anleihe bis Ende 2026, die Pläne können sich ändern.
Firmus Anleihe: 1,5 Milliarden Dollar für Nvidia-Chips, rund 8 Prozent Rendite, Rating BBB – wie viel Risiko steckt in einem KI-Rechenzentrum in Indonesien?
Der Nvidia-nahe KI-Infrastrukturanbieter Firmus erwägt laut Bloomberg eine Anleihe über rund 1,5 Milliarden US-Dollar. Die Rendite soll bei etwa 8 Prozent liegen, die Laufzeit bei 69 Monaten. Was bekannt ist, was nicht und welche Risiken Anleger solcher Unternehmensanleihen kennen sollten.
Es ist keine Anleihe für Privatanleger: Eine ISIN, ein Kupon oder eine Zeichnungsfrist gibt es nicht, Firmus selbst äußerte sich nicht zu Marktspekulationen. Trotzdem ist der Fall aufschlussreich, denn er zeigt, wie KI-Rechenzentren inzwischen am Kreditmarkt finanziert werden, nachdem Börsengänge verschoben wurden. Dieser Artikel ordnet ein, was zur Firmus-Anleihe bekannt ist.
Die Firmus-Anleihe
Was ist über die Anleihe von Firmus bekannt?
Nach dem Bericht ist die Anleihe Teil eines Schuldenpakets von bis zu etwa 4 Milliarden US-Dollar aus vorrangigen und nachrangigen Teilen (Senior und Mezzanine). Der vorrangige Teil besteht aus der Anleihe und einem Bankkredit mit ebenfalls 69 Monaten Laufzeit, die gleichrangig sind. Der Kredit soll eine Marge von rund 325 Basispunkten über dem Referenzzins SOFR tragen. Als Anleiherendite werden etwa 8 Prozent genannt.
Der Erlös soll vor allem in Nvidia-Chips vom Typ GB300 für ein Rechenzentrum in Indonesien fließen, das gemeinsam mit DayOne Data Centers entsteht. Morgan Stanley führt die Finanzierung und lädt weitere Banken in das Konsortium ein, die Bank wollte sich laut Bericht nicht äußern. Die Zahl BBB: Die Insider sprechen von einem Investment-Grade-Rating, das bei mindestens zwei internationalen Agenturen erreicht sei; welche Agenturen das sind, nennt der Bericht nicht.
|Merkmal
|Angabe
|Emittent
|Firmus Grid (Australien, Nvidia-unterstützt)
|Volumen der Anleihe
|rund 1,5 Mrd. US-Dollar
|Rendite
|rund 8 %
|Laufzeit
|69 Monate
|Rating
|BBB bei mindestens zwei Agenturen (laut Insidern)
|Rang
|gleichrangig mit dem Bankkredit
|Mögliche Platzierung
|bis Ende 2026
Alle Angaben stammen von informierten Personen und sind nicht von Firmus bestätigt. Es gibt keine ISIN und keinen Kupon.
Quelle: Bloomberg (23.11.2026) in der Fassung von Longbridge
Das große Bild
Wie passt die Anleihe in die KI-Finanzierung am Anleihemarkt?
Firmus hatte im Oktober einen Börsengang mit einem Volumen von bis zu 5,5 Milliarden US-Dollar verschoben. Das Zielvolumen der Schulden lag zwei Monate zuvor noch bei rund 7,5 Milliarden Dollar, jetzt ist von einem Paket von bis zu etwa 4 Milliarden die Rede. Von den geplanten 912 Megawatt Rechenleistung sind laut Bericht 46 Megawatt gebaut.
Zum Vergleich: Die großen Technologiekonzerne finanzieren sich ebenfalls am Anleihemarkt. Microsoft platzierte nach Angaben von Dataconomy Anfang November mindestens 25 Milliarden Dollar in bis zu zehn Tranchen mit Laufzeiten von 2 bis 40 Jahren; für zweijährige Papiere lagen die Preisvorgaben bei 50 bis 55 Basispunkten über Treasuries, für die längsten Laufzeiten bei bis zu 135 Basispunkten, bei erwarteten Ratings von Aaa und AAA. Oracle brachte 10 Milliarden Dollar auf den Markt, die Aktie fiel an dem Tag laut 24/7 Wall St. um bis zu 4 Prozent. Gegenüber der Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen von 4,88 Prozent wäre eine Firmus-Rendite von 8 Prozent ein Aufschlag von gut 3 Prozentpunkten (Redaktionsrechnung, Laufzeiten verschieden).
Auffällig ist auch der Nvidia-Bezug. Moody's senkte laut Bericht in der vergangenen Woche den Ausblick für Nvidia von positiv auf stabil und nannte die Unternehmensführung nach dem Abgang von Jensen Huang als CEO. Huang kehrte am Montag an die Konzernspitze zurück. Die Nvidia Aktie ist damit ein Indikator für das Stimmungsbild am KI-Markt.
Grundlagen
Was bedeutet ein BBB-Rating bei einer Unternehmensanleihe?
Ratingagenturen bewerten die Bonität von Schuldnern. BBB ist die unterste Stufe des sogenannten Investment Grade, darunter beginnt der Hochzinsbereich. Je schlechter das Rating, desto höher die Rendite, die Anleger als Risikoaufschlag verlangen. Eine Rendite von 8 Prozent liegt deutlich über dem, was die meisten BBB-Unternehmen zahlen und zeigt, dass der Markt ein erhöhtes Risiko sieht.
Die Rendite ist nicht der Kupon: Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert. Die Rendite berücksichtigt auch, zu welchem Kurs die Anleihe ausgegeben wird.
Ausblick
Was sollten Anleger bei der Firmus-Anleihe jetzt beobachten?
Ob Firmus oder Morgan Stanley die Platzierung bestätigen und Konditionen nennen.
Die endgültigen Konditionen: Kupon, Ausgabekurs, Rating der Agenturen und Rangordnung.
Wie der Markt Neuemissionen von KI-Infrastrukturfirmen aufnimmt.
Die Nachfrage nach Unternehmensanleihen von KI-Konzernen und die Aufschläge gegenüber Treasuries.
FAQ
Häufige Fragen zur Firmus-Anleihe und zu Unternehmensanleihen
Kann man die Firmus-Anleihe kaufen? Nach dem Bericht handelt es sich um eine mögliche Platzierung bei institutionellen Investoren. Eine Zeichnung für Privatanleger gibt es nicht. Ein öffentliches Angebot erfordert einen gebilligten Wertpapierprospekt.
Wie hoch ist der Zins der Firmus-Anleihe? Genannt wird eine Rendite von rund 8 Prozent bei 69 Monaten Laufzeit; der Kupon steht nicht fest.
Was ist riskanter, Unternehmensanleihe oder Bundesanleihe? Unternehmensanleihen tragen zusätzlich das Ausfallrisiko des Emittenten und zahlen deshalb höhere Renditen.
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