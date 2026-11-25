Firmus hatte im Oktober einen Börsengang mit einem Volumen von bis zu 5,5 Milliarden US-Dollar verschoben. Das Zielvolumen der Schulden lag zwei Monate zuvor noch bei rund 7,5 Milliarden Dollar, jetzt ist von einem Paket von bis zu etwa 4 Milliarden die Rede. Von den geplanten 912 Megawatt Rechenleistung sind laut Bericht 46 Megawatt gebaut.

Zum Vergleich: Die großen Technologiekonzerne finanzieren sich ebenfalls am Anleihemarkt. Microsoft platzierte nach Angaben von Dataconomy Anfang November mindestens 25 Milliarden Dollar in bis zu zehn Tranchen mit Laufzeiten von 2 bis 40 Jahren; für zweijährige Papiere lagen die Preisvorgaben bei 50 bis 55 Basispunkten über Treasuries, für die längsten Laufzeiten bei bis zu 135 Basispunkten, bei erwarteten Ratings von Aaa und AAA. Oracle brachte 10 Milliarden Dollar auf den Markt, die Aktie fiel an dem Tag laut 24/7 Wall St. um bis zu 4 Prozent. Gegenüber der Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen von 4,88 Prozent wäre eine Firmus-Rendite von 8 Prozent ein Aufschlag von gut 3 Prozentpunkten (Redaktionsrechnung, Laufzeiten verschieden).

Auffällig ist auch der Nvidia-Bezug. Moody's senkte laut Bericht in der vergangenen Woche den Ausblick für Nvidia von positiv auf stabil und nannte die Unternehmensführung nach dem Abgang von Jensen Huang als CEO. Huang kehrte am Montag an die Konzernspitze zurück. Die Nvidia Aktie ist damit ein Indikator für das Stimmungsbild am KI-Markt.