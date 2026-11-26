Die deutsche Industrie trägt die Last der Pleitewelle: Im Oktober waren laut Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) rund 16.800 Arbeitsplätze in den größten zehn Prozent der insolventen Unternehmen betroffen, 45 Prozent mehr als im September. Die Zahl der Insolvenzen lag mit 1.683 um 9 Prozent über dem Vorjahresmonat. Für den DAX, der am Donnerstag um 14:51 Uhr MEZ bei rund 25.170 Punkten stand (etwa 1,9 Prozent im Plus, Quelle dpa-AFX/finanzen.at), für Bankaktien, Autoaktien und Zulieferer sind die Zahlen ein Gradmesser dafür, wie robust die Erholung wirklich ist.
Firmenpleiten: IWH zählt 16.800 gefährdete Jobs bei Großinsolvenzen im Oktober – trägt die Industrie die Last für DAX und Bankaktien?
1.683 Insolvenzen im Oktober, 16.800 Jobs in den größten Fällen und ein Rekord in Hessen und Baden-Württemberg: Was die IWH-Zahlen für Industrie, Autozulieferer, Bankaktien und den DAX bedeuten, und warum das Institut für November und Dezember sinkende Zahlen erwartet.
Insolvenzen Oktober 2026
Was meldet das IWH für Oktober?
Nach Angaben des IWH, die dpa am 5. November um 12:45 Uhr verbreitete, lag die Zahl der Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften im Oktober bei 1.683. Das sind 1 Prozent mehr als im September und 9 Prozent mehr als im Oktober 2025.
Gegenüber dem Durchschnitt der Oktobermonate 2016 bis 2019, also vor Corona und Energiekrise, liegt der Wert um 83 Prozent höher. Auf Hessen entfielen 180 Fälle, der höchste Monatswert seit Beginn der IWH-Erhebung im Januar 2020. Unter den eröffneten Verfahren nennt retail-news.de (10.11.2026) unter anderem die Varta AG und verbundene Unternehmen.
Die Insolvenzzahlen bewegen sich weiterhin auf einem außergewöhnlich hohen Niveau.
Wie viele Jobs stehen auf dem Spiel?
Der größere Sprung zeigt sich bei den Arbeitsplätzen. In den größten zehn Prozent der Fälle waren im Oktober rund 16.800 Jobs betroffen. Laut retail-news.de sind das 45 Prozent mehr als im September, 21 Prozent mehr als im Oktober 2025 und 104 Prozent mehr als im Durchschnitt der Oktobermonate 2016 bis 2019. Auf das Verarbeitende Gewerbe entfielen rund 9.400 Stellen, der zweithöchste Wert seit Januar 2020; nur im September 2024 war er höher. Auf Baden-Württemberg entfielen rund 6.500, ein neuer Höchststand.
Das IWH weist laut dpa darauf hin, dass die 16.800 ein grober Anhaltspunkt seien: Sie sagten nicht, wie viele Beschäftigte tatsächlich ihren Job verlören. Zudem seien die IWH-Zahlen nicht eins zu eins mit den amtlichen Daten des Statistischen Bundesamts vergleichbar.
Wichtig für die Einordnung: Die IWH-Statistik erfasst Fälle mit Handelsregistereintrag und die Beschäftigten der größten zehn Prozent der Verfahren. Sie ist damit ein Frühindikator für Großpleiten, aber keine Arbeitslosenprognose.
Was sagt die amtliche Statistik dazu?
Das Statistische Bundesamt hatte am 13. November für August 2026 2.067 beantragte Unternehmensinsolvenzen gemeldet, 4,4 Prozent mehr als im August 2025. Von Januar bis August waren es 17.252 Fälle, 6,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Forderungen der Gläubiger lagen in diesem Zeitraum bei rund 25,9 Milliarden Euro nach 37,2 Milliarden im Vorjahr: Das erklärt Destatis damit, dass 2025 mehr wirtschaftlich bedeutende Unternehmen Insolvenz anmeldeten. Die höchste Insolvenzhäufigkeit je 10.000 Unternehmen verzeichnete von Januar bis August der Bereich Verkehr und Lagerei mit 97,6, vor dem Gastgewerbe mit 80,1 und dem Baugewerbe mit 71,9.
|Kennzahl
|IWH (Oktober 2026)
|Destatis (August 2026)
|Insolvenzen
|1.683
|2.067
|Veränderung zum Vorjahresmonat
|+9 %
|+4,4 %
|Betroffene Jobs (größte 10 % der Fälle)
|rund 16.800
|–
|Forderungen Januar bis August
|–
|rund 25,9 Mrd. €
|Auffällige Branchen
|Verarbeitendes Gewerbe
|Verkehr/Lagerei, Gastgewerbe, Bau
IWH und Destatis erfassen unterschiedliche Monate und Grundgesamtheiten und sind nicht direkt vergleichbar.
Quelle: IWH laut dpa und retail-news.de; Destatis, Pressemitteilung Nr. 398 vom 13.11.2026
Was bedeutet das für Anleger und den DAX?
Die Zahlen treffen vor allem Industrie und Zulieferer: Wenn Großinsolvenzen im Verarbeitenden Gewerbe zunehmen, steigt das Risiko für Lieferketten und für Kreditportfolios. Das kann Bankaktien über Kreditausfälle belasten und Autoaktien über Zulieferer-Risiken. Ein belegter Zusammenhang mit einzelnen Kursen lässt sich aus den Quellen nicht ableiten; das ist eine Einschätzung der Redaktion. Entlastung verspricht das IWH selbst: Für November und Dezember erwartet das Institut sinkende Fallzahlen, weil die Frühindikatoren zuletzt zurückgegangen sind, die den Insolvenzen zwei bis drei Monate vorauslaufen.
Häufige Fragen zu Firmenpleiten und Jobs
Wie viele Insolvenzen meldet das IWH für Oktober 2026? 1.683 Fälle, 9 Prozent mehr als im Oktober 2025.
Wie viele Arbeitsplätze sind betroffen? Rund 16.800 in den größten zehn Prozent der Fälle, laut IWH ein grober Anhaltspunkt.
Steigen die Pleiten weiter? Das IWH erwartet für November und Dezember sinkende Fallzahlen.
Gibt es eine Kursprognose für den DAX? Nein, aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Handlungsempfehlungen ab.
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