Der größere Sprung zeigt sich bei den Arbeitsplätzen. In den größten zehn Prozent der Fälle waren im Oktober rund 16.800 Jobs betroffen. Laut retail-news.de sind das 45 Prozent mehr als im September, 21 Prozent mehr als im Oktober 2025 und 104 Prozent mehr als im Durchschnitt der Oktobermonate 2016 bis 2019. Auf das Verarbeitende Gewerbe entfielen rund 9.400 Stellen, der zweithöchste Wert seit Januar 2020; nur im September 2024 war er höher. Auf Baden-Württemberg entfielen rund 6.500, ein neuer Höchststand.

Das IWH weist laut dpa darauf hin, dass die 16.800 ein grober Anhaltspunkt seien: Sie sagten nicht, wie viele Beschäftigte tatsächlich ihren Job verlören. Zudem seien die IWH-Zahlen nicht eins zu eins mit den amtlichen Daten des Statistischen Bundesamts vergleichbar.