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Figure-Aktie: Mizuho-Analyst Dan Dolev bleibt bei „Outperform“ – Kursziel sinkt auf 46 Dollar

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

Mizuho-Analyst Dan Dolev bleibt bei „Outperform“ für die Aktie von Figure Technology Solutions, senkt das Kursziel aber von 55 auf 46 US-Dollar. Zum Kurs von 25,40 US-Dollar sind das rund 81 Prozent Potenzial. Der Blockchain-Kreditmarktplatz wächst rasant.

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Bild: Foto: Pexels (10330114)
Rating Mizuho (bestätigt)
Outperform
Kursziel (zuvor 55 $)
46 $
Kurs 16.11.2026
25,40 $
Abstand zum Kursziel
+81,1 %

Steckbrief

Unternehmen
Figure Technology Solutions, Inc.
Handelssymbol
FIGR (Nasdaq)
Analyst
Dan Dolev
Bank
Mizuho
Rating
Outperform (bestätigt)
Kursziel
46 US-Dollar (zuvor 55 US-Dollar)

Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Wachstum ja, Kurs nein: Mizuho-Analyst Dan Dolev bleibt bei „Outperform“ für die Figure-Aktie, senkt das Kursziel aber von 55 auf 46 US-Dollar. Zum Kurs von 25,40 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 81 Prozent. Figure betreibt einen Marktplatz auf Blockchain-Basis, über den vor allem Immobilienkredite vergeben und gehandelt werden.

Mizuho zur Figure-Aktie

Volumen verdoppelt – Dolev senkt trotzdem das Ziel

Dan Dolev nimmt sein Kursziel nach den Zahlen zum dritten Quartal zurück, bleibt aber bei der Kaufempfehlung.

Das Kreditvolumen auf dem Marktplatz stieg im dritten Quartal vorläufig um 107 Prozent auf 5,1 Milliarden US-Dollar. Damit lag Figure am oberen Ende der eigenen Prognose.

Die Aktie ist dennoch weit von ihren früheren Höchstständen entfernt.

Was die Einschätzung prägt

Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Mizuho-Analyst Dan Dolev zu lesen ist:

  1. Rasantes Wachstum

    Das Marktplatzvolumen hat sich binnen eines Jahres mehr als verdoppelt.

  2. Kiavi-Übernahme

    Mit dem seit September übernommenen Kreditgeber Kiavi soll das Volumen um rund 40 Prozent wachsen.

  3. Mehr Partner

    Im zweiten Quartal arbeitete Figure mit 489 aktiven Vertriebspartnern zusammen.

  4. Sinkende Gebühren

    Der Anteil, den Figure am Volumen verdient, liegt am unteren Ende der Spanne von 3,5 bis 4 Prozent.

Die Marge als Streitpunkt

Anleger sorgen sich, dass Figure für das Wachstum Abstriche bei den Gebühren macht. Das erklärt, warum der Kurs trotz steigender Volumina fällt.

Mittelfristig peilt Figure eine bereinigte EBITDA-Marge von 60 Prozent an.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Mizuho Securities USA LLC, Analyst Dan Dolev. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 46 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: mizuhogroup.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR): Kaufen, Kursziel 46,00 USD.

Quelle
Empfehlung von Dan Dolev, Aktienanalyst, Mizuho Securities USA LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 16:36 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 16:36 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Dan Dolev, Aktienanalyst, Mizuho Securities USA LLC.

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.