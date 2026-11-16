Wachstum ja, Kurs nein: Mizuho-Analyst Dan Dolev bleibt bei „Outperform“ für die Figure-Aktie, senkt das Kursziel aber von 55 auf 46 US-Dollar. Zum Kurs von 25,40 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 81 Prozent. Figure betreibt einen Marktplatz auf Blockchain-Basis, über den vor allem Immobilienkredite vergeben und gehandelt werden.
Figure-Aktie: Mizuho-Analyst Dan Dolev bleibt bei „Outperform“ – Kursziel sinkt auf 46 Dollar
Mizuho-Analyst Dan Dolev bleibt bei „Outperform“ für die Aktie von Figure Technology Solutions, senkt das Kursziel aber von 55 auf 46 US-Dollar. Zum Kurs von 25,40 US-Dollar sind das rund 81 Prozent Potenzial. Der Blockchain-Kreditmarktplatz wächst rasant.
Steckbrief
- Unternehmen
- Figure Technology Solutions, Inc.
- Handelssymbol
- FIGR (Nasdaq)
- Analyst
- Dan Dolev
- Bank
- Mizuho
- Rating
- Outperform (bestätigt)
- Kursziel
- 46 US-Dollar (zuvor 55 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Mizuho zur Figure-Aktie
Volumen verdoppelt – Dolev senkt trotzdem das Ziel
Dan Dolev nimmt sein Kursziel nach den Zahlen zum dritten Quartal zurück, bleibt aber bei der Kaufempfehlung.
Das Kreditvolumen auf dem Marktplatz stieg im dritten Quartal vorläufig um 107 Prozent auf 5,1 Milliarden US-Dollar. Damit lag Figure am oberen Ende der eigenen Prognose.
Die Aktie ist dennoch weit von ihren früheren Höchstständen entfernt.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Mizuho-Analyst Dan Dolev zu lesen ist:
Rasantes Wachstum
Das Marktplatzvolumen hat sich binnen eines Jahres mehr als verdoppelt.
Kiavi-Übernahme
Mit dem seit September übernommenen Kreditgeber Kiavi soll das Volumen um rund 40 Prozent wachsen.
Mehr Partner
Im zweiten Quartal arbeitete Figure mit 489 aktiven Vertriebspartnern zusammen.
Sinkende Gebühren
Der Anteil, den Figure am Volumen verdient, liegt am unteren Ende der Spanne von 3,5 bis 4 Prozent.
Die Marge als Streitpunkt
Anleger sorgen sich, dass Figure für das Wachstum Abstriche bei den Gebühren macht. Das erklärt, warum der Kurs trotz steigender Volumina fällt.
Mittelfristig peilt Figure eine bereinigte EBITDA-Marge von 60 Prozent an.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Mizuho Securities USA LLC, Analyst Dan Dolev. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 46 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: mizuhogroup.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR): Kaufen, Kursziel 46,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Dan Dolev, Aktienanalyst, Mizuho Securities USA LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:36 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:36 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Dan Dolev, Aktienanalyst, Mizuho Securities USA LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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