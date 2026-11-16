Wenn die KI-Stars wanken, rücken Mautstraßen und Flughäfen in den Fokus: Die Ferrovial Aktie ist am Montagmorgen einer der größten Nasdaq100 Gewinner. Gegen 9:45 Uhr Ortszeit (15:45 Uhr MEZ) notiert das Papier an der Nasdaq bei 62,75 US-Dollar, 1,73 Prozent über dem Freitagsschluss von 61,68 Dollar. Ferrovial wird in den USA unter dem Kürzel FER gehandelt und ist zugleich in Madrid und Amsterdam notiert; die ISIN lautet NL0015001FS8.
Ferrovial Aktie Nasdaq100 Gewinner: Autobahnen statt Algorithmen – setzt der Infrastrukturkonzern seine Aufholjagd fort?
Die Ferrovial Aktie zählt am Montagmorgen zu den größten Nasdaq100 Gewinnern: Gegen 9:45 Uhr Ortszeit steigt sie an der Nasdaq um 1,73 Prozent auf 62,75 US-Dollar. In Madrid führte der Infrastrukturkonzern zuvor den IBEX 35 an – getragen von einer technischen Erholung und dem Ruf als KI-ferner Wert.
FERFER
Der Nasdaq 100 rutschte bis 10:02 Uhr New Yorker Zeit (16:02 Uhr MEZ) um 1,92 Prozent auf 27.407,62 Punkte ab. Ferrovial dagegen hielt sich klar im Plus – und hatte die Richtung bereits am europäischen Vormittag vorgegeben: In Madrid startete die Aktie mit einem Aufschlag von 3,4 Prozent und setzte sich an die Spitze des IBEX 35.
Die Frage des Tages
Warum steigt die Ferrovial Aktie heute an der Nasdaq?
Eine neue Unternehmensmeldung von Ferrovial liegt für diesen Montag nicht vor. Die Gewinne speisen sich aus drei Quellen, die zusammenwirken.
Technische Erholung
Spanische Marktbeobachter sprechen von einer V-förmigen Erholung: Seit dem Jahrestief um 42 Euro hat die Aktie in Madrid mehr als 34 Prozent aufgeholt, begleitet von stark steigenden Umsätzen in den vergangenen zwei Sitzungen.
Das US-Geschäft als Treiber
Ferrovial betreibt in Nordamerika einen Großteil der Managed-Lanes-Konzessionen und plant hohe Investitionen in den USA. Mit dem Projekt I-285 in Georgia steht der nächste Meilenstein bevor: Der kommerzielle Abschluss ist für Dezember 2026 vorgesehen.
KI-ferner Wert im Tech-Index
Während Chipwerte nach den Turbulenzen um Nvidia einbrechen, gehört Ferrovial im Nasdaq 100 zu den wenigen Titeln ohne Technologierisiko. Dass Anleger deshalb umschichten, ist eine Einordnung der Redaktion.
Fundamentaldaten
Wie stark ist das Geschäft hinter der Ferrovial Aktie?
Die Zahlen der ersten neun Monate, vorgelegt am 27. Oktober, lieferten den Startschuss für die Erholung. Der Umsatz stieg auf 7,4 Milliarden Euro, vergleichbar gerechnet ein Plus von 10,8 Prozent. Das bereinigte EBITDA kletterte auf 1,21 Milliarden Euro und damit um 21,8 Prozent. Die Nettokasse ohne Infrastrukturprojekte bezifferte Ferrovial auf 1,7 Milliarden Euro. An der Nasdaq sprang die Aktie am Zahlentag vorbörslich um mehr als neun Prozent.
Für das Georgia-Projekt I-285 nannte der Konzern Baukosten von 8,9 Milliarden Dollar für die erste Phase; der finanzielle Abschluss soll im Oktober 2027 folgen. Eine Kapitalerhöhung auf Ebene der Ferrovial SE ist dafür nach Unternehmensangaben nicht geplant. Aktionäre erhalten zudem die zweite flexible Dividende des Jahres von 0,835 Euro je Aktie, wahlweise in bar oder in Aktien; die Auszahlung ist für den 10. Dezember vorgesehen.
|Kennzahl
|Wert
|Kurs Nasdaq (9:45 Uhr ET)
|62,75 USD
|Schlusskurs 26.10.2026
|50,35 USD
|50-Tage-Linie
|54,57 USD
|200-Tage-Linie
|63,89 USD
|52-Wochen-Spanne
|48,00–74,79 USD
Quelle: finanzen.at, MarketBeat-Syndikat (thecerbatgem.com), MarketBeat; Stand 13.–16.11.2026
Seit dem Schlusskurs vom 26. Oktober hat die Ferrovial Aktie damit rund ein Viertel zugelegt. Charttechnisch liegt sie deutlich über der 50-Tage-Linie, die 200-Tage-Linie bei knapp 64 Dollar ist nur noch wenige Prozent entfernt – eine Marke, die nun als nächste Bewährungsprobe gilt.
Ausblick
Was sollten Anleger bei der Ferrovial Aktie beachten?
Kurzfristig stehen die 200-Tage-Linie und das Umfeld an der Wall Street im Mittelpunkt: Die Nvidia-Zahlen am Dienstag dürften entscheiden, ob die Rotation in defensive Werte anhält. Für das Unternehmen selbst sind der kommerzielle Abschluss von I-285 im Dezember, die Dividendenzahlung am 10. Dezember und die Jahreszahlen wichtig, die im Vorjahr Ende Februar vorgelegt wurden.
Häufige Fragen zur Ferrovial Aktie
Warum steigt die Ferrovial Aktie heute? Ohne neue Unternehmensmeldung: Die Aktie setzt ihre technische Erholung nach den Neunmonatszahlen fort und profitiert vom Ausverkauf der Chipwerte im Nasdaq 100. Gegen 9:45 Uhr ET lag sie 1,73 Prozent im Plus.
Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die Ferrovial Aktie gehandelt?
An der Nasdaq unter dem Ticker FER, außerdem in Madrid und Amsterdam. Die ISIN lautet NL0015001FS8.
Wann zahlt Ferrovial die nächste Dividende? Die flexible Dividende von 0,835 Euro je Aktie soll am 10. Dezember 2026 ausgezahlt werden.
Wann legt Ferrovial die nächsten Zahlen vor? Ein Termin für die Jahreszahlen 2026 ist noch nicht bestätigt; im Vorjahr legte Ferrovial die Jahresbilanz Ende Februar vor.
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