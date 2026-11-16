Ferrovial Aktie Nasdaq100 Gewinner: Autobahnen statt Algorithmen – setzt der Infrastrukturkonzern seine Aufholjagd fort?

Die Zahlen der ersten neun Monate, vorgelegt am 27. Oktober, lieferten den Startschuss für die Erholung. Der Umsatz stieg auf 7,4 Milliarden Euro, vergleichbar gerechnet ein Plus von 10,8 Prozent. Das bereinigte EBITDA kletterte auf 1,21 Milliarden Euro und damit um 21,8 Prozent. Die Nettokasse ohne Infrastrukturprojekte bezifferte Ferrovial auf 1,7 Milliarden Euro. An der Nasdaq sprang die Aktie am Zahlentag vorbörslich um mehr als neun Prozent.

Für das Georgia-Projekt I-285 nannte der Konzern Baukosten von 8,9 Milliarden Dollar für die erste Phase; der finanzielle Abschluss soll im Oktober 2027 folgen. Eine Kapitalerhöhung auf Ebene der Ferrovial SE ist dafür nach Unternehmensangaben nicht geplant. Aktionäre erhalten zudem die zweite flexible Dividende des Jahres von 0,835 Euro je Aktie, wahlweise in bar oder in Aktien; die Auszahlung ist für den 10. Dezember vorgesehen.