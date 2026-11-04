Ferrari (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, Borsa Italiana-Symbol: RACE, NYSE-Symbol: RACE) schaltet an der Börse möglicherweise in den nächsten Gang! Während die Ferrari-Aktie auf Xetra bei 372,95 Euro notiert und damit 0,5 Prozent verliert, sieht Deutsche Bank Research erhebliches Aufwärtspotenzial. Analyst Nicolai Kempf hebt in seiner aktuellen Aktienanalyse vom 4. November 2026 das Kursziel von 460 auf 465 Euro an und bestätigt das Rating "buy". Daraus ergibt sich ein rechnerisches Kurspotenzial von 24,68 Prozent. Der Grund für die optimistische Einschätzung: Ferrari hat im dritten Quartal die Gewinnerwartungen übertroffen und seine Jahresprognose erneut angehoben. Besonders die exklusiven Sondermodelle, die wachsende Nachfrage nach individuellen Ausstattungen und das milliardenschwere Geschäft mit besonders zahlungskräftigen Kunden treiben die Profitabilität. Doch kann der italienische Luxusautobauer seine beeindruckenden Gewinnmargen weiter steigern? Und rechtfertigt das außergewöhnliche Geschäftsmodell tatsächlich das Kursziel 465 Euro? Die jüngsten Zahlen liefern bemerkenswerte Antworten.
Ferrari Aktie: Trotz Kursrückgang bleibt Deutsche Bank bullish - startet der Luxus-Rennwagen jetzt an der Börse durch?
Warum jetzt 465 Euro möglich sein sollen
Deutsche Bank Research: Nicolai Kempf bestätigt Rating "buy"
Die neue Ferrari-Aktienanalyse von Deutsche Bank Research ist eine klare Bestätigung der positiven Investmentthese. Analyst Nicolai Kempf erhöht das Kursziel um fünf Euro auf 465 Euro und belässt die Einstufung auf "buy". Besonders hebt Nicolai Kempf das solide dritte Quartal hervor. Nach seiner Einschätzung lag das Ergebnis von Ferrari rund drei Prozent über der durchschnittlichen Analystenerwartung. Gleichzeitig verweist Deutsche Bank Research darauf, dass der Sportwagenhersteller seine Geschäftsziele für das laufende Jahr erneut nach oben geschraubt hat. Sinngemäß lautet die zentrale Einschätzung von Nicolai Kempf: Ferrari hat ein solides drittes Quartal abgeliefert, die Gewinnerwartungen übertroffen und mit einer weiteren Prognoseanhebung überzeugt. Die öffentlich verfügbare Zusammenfassung der Studie enthält keine wörtlichen Originalzitate des Analysten. Seine Kernaussage ist dennoch eindeutig. Deutsche Bank Research sieht bei Ferrari weiterhin eine attraktive Kombination aus Wachstum, hoher Profitabilität und langfristigem Wertsteigerungspotenzial. Das bestätigte Rating "buy" und das erhöhte Kursziel 465 Euro unterstreichen diese Zuversicht.
Ferrari überrascht mit 1,9 Milliarden Euro Quartalsumsatz
Die Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026 zeigen eindrucksvoll, warum Deutsche Bank Research optimistisch bleibt. Ferrari steigerte seinen Umsatz um sieben Prozent auf 1,896 Milliarden Euro. Bereinigt um Wechselkurseffekte betrug das Wachstum sogar zehn Prozent. Noch stärker entwickelte sich das operative Ergebnis. Das EBIT stieg um zwölf Prozent auf 563 Millionen Euro. Die operative Marge verbesserte sich von 28,4 auf 29,7 Prozent. Damit verdient Ferrari inzwischen an jedem Euro Umsatz vor Zinsen und Steuern knapp 30 Cent. Für einen Automobilhersteller ist das eine außergewöhnlich hohe Profitabilität. Der Nettogewinn erhöhte sich um 13 Prozent auf 431 Millionen Euro. Das verwässerte Ergebnis je Aktie kletterte von 2,14 auf 2,44 Euro. Diese Zahlen verdeutlichen die besondere wirtschaftliche Stärke des Unternehmens. Während viele Automobilhersteller unter Preisdruck, hohen Entwicklungskosten und schwankender Nachfrage leiden, gelingt es Ferrari weiterhin, seine Gewinnmargen auszubauen. Genau diese Widerstandsfähigkeit dürfte für die positive Aktienanalyse von Nicolai Kempf eine wichtige Rolle spielen. Das Rating "buy" von Deutsche Bank Research erhält durch die aktuellen Ergebnisse eine überzeugende fundamentale Grundlage.
Ferrari verkauft weniger Autos und verdient trotzdem mehr
Eine der faszinierendsten Besonderheiten des Ferrari-Geschäftsmodells zeigt sich beim Blick auf die Auslieferungen. Im dritten Quartal 2026 lieferte Ferrari insgesamt 3.368 Fahrzeuge aus. Im entsprechenden Vorjahresquartal waren es 3.401 Fahrzeuge gewesen. Die Auslieferungen gingen damit leicht zurück. Trotzdem stiegen Umsatz und Gewinn deutlich. Was bei einem gewöhnlichen Automobilhersteller ungewöhnlich wäre, gehört bei Ferrari zur strategischen Logik. Entscheidend ist nicht allein die Anzahl verkaufter Fahrzeuge, sondern der wirtschaftliche Wert jedes einzelnen Autos. Besonders exklusive Modelle und umfangreiche Individualisierungen können den durchschnittlichen Erlös je Fahrzeug erheblich steigern. Ferrari setzt bewusst auf Exklusivität statt auf maximale Stückzahlen. Das begrenzte Angebot trägt dazu bei, die Begehrlichkeit der Marke aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig ermöglicht die hohe Zahlungsbereitschaft der Kundschaft eine attraktive Preisgestaltung. Für die Ferrari-Aktie ist diese Strategie von zentraler Bedeutung. Wenn Ferrari seine Umsätze und Gewinne auch ohne stark steigende Produktionsmengen erhöhen kann, verbessert sich die wirtschaftliche Qualität des Wachstums. Allerdings funktioniert dieses Modell nur, solange die Marke ihre außergewöhnliche Anziehungskraft behält. Deutsche Bank Research bestätigt mit dem Rating "buy" und dem Kursziel 465 Euro weiterhin eine positive Bewertung dieser langfristigen Perspektiven.
Ferrari F80: Der Supersportwagen als Gewinnmaschine
Ein wichtiger Wachstumstreiber im dritten Quartal war der zunehmende Beitrag besonders exklusiver Modelle. Ferrari profitierte unter anderem von den fortschreitenden Auslieferungen des F80. Der Supersportwagen steht für das obere Ende des Ferrari-Portfolios und verkörpert die Verbindung aus technologischer Innovation, Motorsporttradition und außergewöhnlicher Exklusivität. Solche Modelle sind wirtschaftlich besonders interessant, weil sie deutlich höhere Verkaufspreise erzielen können als das reguläre Modellangebot. Gleichzeitig stärken sie das Markenimage und erhöhen die Begehrlichkeit anderer Ferrari-Fahrzeuge. Neben dem F80 entwickelten sich auch die Auslieferungen des Amalfi, des 296 Speciale, des 12Cilindri Spider und des Purosangue positiv. Die Modelle 849 Testarossa und 296 Speciale Aperta befanden sich weiterhin in der Hochlaufphase. Damit profitiert Ferrari von einer attraktiven Mischung aus neuen Sportwagen, Sondermodellen und besonders margenstarken Fahrzeugen. Für Anleger ist dieser Produktmix entscheidend. Er erklärt einen wichtigen Teil der steigenden Profitabilität. Die positive Aktienanalyse von Deutsche Bank Research berücksichtigt die starken Quartalsergebnisse. Nicolai Kempf bestätigt deshalb das Rating "buy" und erhöht das Kursziel auf 465 Euro.
Ferrari-Personalisierung: Wenn Sonderwünsche zu Millionengewinnen werden
Eine weitere wichtige Säule des Ferrari-Erfolgs ist das Geschäft mit individuellen Fahrzeugausstattungen. Wohlhabende Kunden können ihre Sportwagen mit besonderen Materialien, Farben und zahlreichen exklusiven Details personalisieren. Diese Sonderausstattungen erhöhen den durchschnittlichen Verkaufspreis und können überdurchschnittlich attraktive Margen ermöglichen. Im dritten Quartal 2026 trugen Personalisierungen erneut wesentlich zum Umsatz- und Ergebniswachstum bei. Nach Angaben des Unternehmens entfielen bereits mehr als 21 Prozent der Umsätze mit Fahrzeugen und Ersatzteilen auf individuelle Ausstattungen. Damit übertraf Ferrari sein ursprünglich für das Gesamtjahr angestrebtes Niveau von ungefähr 20 Prozent. Diese Entwicklung zeigt, dass die Kundschaft nicht nur bereit ist, hohe Preise für einen Ferrari zu bezahlen, sondern zusätzlich erhebliche Summen in die individuelle Gestaltung investiert. Wirtschaftlich ist das besonders attraktiv. Denn Ferrari verkauft nicht einfach ein Fortbewegungsmittel, sondern ein exklusives Erlebnis und ein Statussymbol. Genau darin liegt ein wesentlicher Unterschied zu klassischen Automobilherstellern. Die Kombination aus begrenzten Produktionsmengen, starker Marke und individueller Ausstattung unterstützt die hohen Gewinnmargen. Für die Ferrari-Aktie ist dieses Geschäftsmodell ein wichtiges langfristiges Argument. Allerdings bleibt die Nachfrage nach besonders teuren Luxusgütern von der Vermögensentwicklung und Kaufbereitschaft wohlhabender Kunden abhängig.
Ferrari-Chef Benedetto Vigna: Auftragsbücher reichen bis 2028
Besonders bemerkenswert ist die außergewöhnlich hohe Planungssicherheit des Unternehmens. Ferrari-Chef Benedetto Vigna erklärte im Zusammenhang mit den Quartalszahlen, dass die Auftragsbücher inzwischen bis ins Jahr 2028 reichen. In der offiziellen Unternehmensmitteilung betonte er außerdem die Bedeutung von Exklusivität, Innovation und konsequenter strategischer Ausrichtung. Seine Aussage lässt sich aus dem englischen Original sinngemäß so übersetzen: „Einzigartigkeit, Innovation und Konzentration auf das Wesentliche sind drei Schlüsselfaktoren, um die Versprechen unseres jüngsten Kapitalmarkttags einzulösen.“ Vigna hob zudem hervor, dass die Auslieferungen des F80 und die starke Nachfrage nach Personalisierungen das robuste Finanzwachstum unterstützen. Für Anleger ist der weitreichende Auftragsbestand besonders wichtig. Er signalisiert, dass Ferrari bereits heute über eine erhebliche Nachfrage für kommende Produktionsperioden verfügt. Gleichzeitig ermöglicht die lange Bestellvorlaufzeit eine vergleichsweise verlässliche Produktionsplanung. Allerdings garantiert ein umfangreiches Auftragsbuch keine dauerhaft steigenden Gewinne. Entscheidend bleiben die tatsächlichen Auslieferungen, der Produktmix und die Kostenentwicklung. Dennoch ist die hohe Nachfrage ein starkes Argument für die langfristige Investmentthese. Deutsche Bank Research und Nicolai Kempf bestätigen mit dem Rating "buy" und dem Kursziel 465 Euro ihre positive Einschätzung.
Ferrari erhöht Jahresprognose: Die Gewinnmaschine läuft heiß
Ein zentraler Grund für die Kurszielanhebung durch Deutsche Bank Research ist die erneut verbesserte Jahresprognose. Ferrari erwartet für 2026 inzwischen einen Umsatz von rund 7,65 Milliarden Euro. Zuvor hatte die Prognose bei ungefähr 7,6 Milliarden Euro gelegen. Gleichzeitig rechnet das Unternehmen mit einem bereinigten operativen Ergebnis von mindestens 2,29 Milliarden Euro. Die entsprechende EBIT-Marge soll mindestens 29,8 Prozent erreichen. Auch die Erwartungen an die Profitabilität und den industriellen freien Cashflow wurden angehoben. Für Anleger ist diese Entwicklung bemerkenswert. Denn Ferrari verbessert seine Prognose nicht aufgrund eines außergewöhnlichen Anstiegs der Fahrzeugproduktion, sondern vor allem durch einen attraktiveren Produktmix, zusätzliche Personalisierungserlöse und geringere Wechselkursbelastungen. Diese Faktoren verdeutlichen die wirtschaftliche Qualität des Geschäftsmodells. Besonders die hohe operative Marge hebt Ferrari von zahlreichen anderen Automobilherstellern ab. Für Deutsche Bank Research ist die Prognoseanhebung ein wesentliches Argument in der aktuellen Aktienanalyse. Nicolai Kempf bestätigt das Rating "buy" und erhöht das Kursziel von 460 auf 465 Euro. Damit sieht der Analyst weiterhin erhebliches Potenzial für die Ferrari-Aktie.
Ferrari-Free-Cashflow steigt um 43 Prozent
Neben Umsatz und Gewinn überzeugt Ferrari auch bei der Generierung liquider Mittel. Der industrielle freie Cashflow stieg im dritten Quartal um 43 Prozent auf 567 Millionen Euro. Im entsprechenden Vorjahresquartal hatte er bei 396 Millionen Euro gelegen. Diese Entwicklung ist für Anleger besonders wichtig, weil sie zeigt, dass die hohe Profitabilität auch mit einer starken finanziellen Mittelgenerierung einhergeht. Ein hoher freier Cashflow schafft Spielraum für Investitionen in neue Modelle, technologische Innovationen und mögliche Kapitalrückführungen an die Aktionäre. Gleichzeitig stärkt er die finanzielle Flexibilität des Unternehmens. Ferrari muss erhebliche Mittel in Forschung und Entwicklung investieren, um seine technologische Führungsposition im Hochleistungssegment zu behaupten. Dazu gehören neue Antriebstechnologien, innovative Materialien und die Entwicklung zukünftiger Modellgenerationen. Ein starker Cashflow erleichtert die Finanzierung dieser Investitionen. Für die Ferrari-Aktie ist das ein wichtiger fundamentaler Vorteil. Allerdings können sich freie Cashflows von Quartal zu Quartal durch Investitionszeitpunkte und Veränderungen im Working Capital deutlich unterscheiden. Deshalb sollte die langfristige Entwicklung stärker gewichtet werden als ein einzelner außergewöhnlich guter Quartalswert.
Ferrari Luce: Elektro-Supersportwagen als nächste große Chance?
Ein besonders spannendes Zukunftsthema ist der vollelektrische Ferrari Luce. Mit diesem Modell betritt der italienische Luxusautobauer ein technologisch und emotional anspruchsvolles Marktsegment. Ferrari muss beweisen, dass sich die charakteristischen Eigenschaften seiner Sportwagen auch mit einem elektrischen Antrieb überzeugend vermitteln lassen. Dabei geht es nicht nur um Beschleunigung und Leistung, sondern auch um Design, Fahrerlebnis und Markenidentität. Nach den jüngsten Angaben ist die Produktion des Luce für 2027 bereits vollständig vergeben. Das Auftragsbuch reicht bis ins Jahr 2028. Diese Nachfrage ist ein wichtiges positives Signal. Sie zeigt, dass zumindest ein Teil der Ferrari-Kundschaft bereit ist, auch bei einem vollelektrischen Modell frühzeitig Kaufentscheidungen zu treffen. Allerdings bleibt der kommerzielle Erfolg langfristig unsicher. Entscheidend wird sein, wie sich der Luce nach seiner Markteinführung bewährt und ob Ferrari mit dem Elektroantrieb dieselbe emotionale Begehrlichkeit erzeugen kann wie mit seinen klassischen Sportwagen. Auch die Kosten der Elektrifizierung dürfen nicht unterschätzt werden. Für die Ferrari-Aktie eröffnet das Modell neue Wachstumsmöglichkeiten, birgt aber zugleich technologische und markenstrategische Risiken. Deutsche Bank Research hält mit dem Rating "buy" und dem Kursziel 465 Euro insgesamt an einer positiven Zukunftseinschätzung fest. Eine gesonderte Bewertung des Luce durch Nicolai Kempf lässt sich aus der öffentlich verfügbaren Kurzfassung seiner aktuellen Studie allerdings nicht ableiten.
Ferrari-Aktie: Warum die Luxusstrategie so profitabel ist
Das Geschäftsmodell von Ferrari unterscheidet sich fundamental von dem klassischer Automobilhersteller. Während große Hersteller häufig versuchen, ihre Produktionsmengen zu steigern und Skaleneffekte zu nutzen, setzt Ferrari bewusst auf Exklusivität. Die begrenzte Verfügbarkeit der Fahrzeuge stärkt die Preissetzungsmacht und unterstützt den langfristigen Markenwert. Hinzu kommt eine Kundschaft, deren Kaufentscheidungen weniger stark von gewöhnlichen Konsumzyklen abhängen können. Besonders vermögende Käufer reagieren auf moderate Preisänderungen häufig weniger empfindlich als Kunden im Massenmarkt. Dennoch ist Ferrari nicht vollständig unabhängig von der Weltwirtschaft. Veränderungen an den Finanzmärkten, geopolitische Unsicherheit und eine schwächere Vermögensentwicklung können auch die Nachfrage nach Luxusfahrzeugen beeinflussen. Die jüngsten Zahlen zeigen jedoch, dass Ferrari seine Strategie bislang erfolgreich umsetzt. Umsatz, Gewinn und operative Marge steigen, obwohl die Auslieferungen leicht zurückgegangen sind. Genau diese Kombination macht die Ferrari-Aktie für langfristig orientierte Investoren interessant. Das bestätigte Rating "buy" von Deutsche Bank Research und das erhöhte Kursziel 465 Euro unterstreichen die positive Bewertung des Geschäftsmodells.
Ferrari-Aktie bei 372,95 Euro: Wie realistisch sind 465 Euro?
Beim aktuellen Xetra-Kurs von 372,95 Euro liegt die Ferrari-Aktie deutlich unter dem Kursziel von Deutsche Bank Research. Analyst Nicolai Kempf sieht mit 465 Euro einen rechnerischen Wertzuwachs von 92,05 Euro je Aktie. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von 24,68 Prozent. Für Anleger ist diese Differenz zweifellos attraktiv. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass Ferrari bereits mit einer hohen Bewertung gehandelt wird. Der Markt honoriert die außergewöhnliche Profitabilität, die starke Marke und die hohe Nachfrage nach exklusiven Fahrzeugen mit einem Bewertungsaufschlag gegenüber vielen traditionellen Automobilherstellern. Diese Prämie kann gerechtfertigt sein, solange Ferrari seine hohen Wachstums- und Margenerwartungen erfüllt. Sollte das Unternehmen jedoch hinter den Erwartungen zurückbleiben, könnte die Aktie empfindlich reagieren. Besonders bei hoch bewerteten Qualitätsunternehmen können bereits kleinere Enttäuschungen deutliche Kurskorrekturen auslösen. Die aktuelle Aktienanalyse von Deutsche Bank Research ist deshalb keine Garantie für einen Anstieg auf 465 Euro. Nicolai Kempf bestätigt mit dem Rating "buy" vielmehr seine positive Erwartung an die zukünftige Entwicklung des Unternehmens.
Ferrari-Aktie: Die wichtigsten Chancen für Anleger
Die positive Investmentthese für Ferrari stützt sich auf mehrere überzeugende Faktoren. Erstens wächst das Unternehmen trotz begrenzter Produktionsmengen weiter. Zweitens steigen die Gewinnmargen durch einen attraktiven Produktmix und umfangreiche Personalisierungen. Drittens verfügt Ferrari über ein Auftragsbuch, das bis 2028 reicht. Viertens unterstützen exklusive Sondermodelle wie der F80 die Profitabilität und die Markenattraktivität. Fünftens eröffnet der elektrische Luce zusätzliche technologische und kommerzielle Perspektiven. Sechstens generiert Ferrari einen hohen industriellen freien Cashflow. Besonders wichtig ist außerdem die erneut angehobene Jahresprognose. Genau diesen Punkt hebt Deutsche Bank Research in der aktuellen Aktienanalyse ausdrücklich hervor. Nicolai Kempf verweist zusätzlich auf das Ergebnis, das drei Prozent über den Konsensschätzungen lag. Diese beiden Aspekte sind die dokumentierten Hauptargumente der aktuellen Analysteneinschätzung. Weitere langfristige Chancen ergeben sich aus dem Geschäftsmodell und der Unternehmensstrategie. Zusammengenommen erklären sie, weshalb die Ferrari-Aktie trotz ihrer anspruchsvollen Bewertung für Investoren interessant bleiben kann.
Ferrari-Aktie: Diese Risiken könnten den Luxus-Turbo stoppen
Trotz der beeindruckenden Quartalszahlen bleiben erhebliche Risiken bestehen. Das wichtigste Bewertungsrisiko ergibt sich aus den hohen Erwartungen an Ferrari. Die Aktie wird nicht wie ein gewöhnlicher Automobilhersteller bewertet, sondern erhält einen erheblichen Luxus- und Qualitätsaufschlag. Sollte das Gewinnwachstum nachlassen, könnte dieser Aufschlag unter Druck geraten. Ein zweites Risiko betrifft die Nachfrageentwicklung. Selbst sehr wohlhabende Kunden können ihre Kaufentscheidungen verschieben, wenn sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verschlechtern. Drittens muss Ferrari seine Modellstrategie erfolgreich umsetzen. Verzögerungen bei neuen Fahrzeugen oder eine schwächere Nachfrage nach einzelnen Modellen könnten die Umsatzentwicklung belasten. Viertens entstehen durch die Elektrifizierung erhebliche technologische Herausforderungen. Der Ferrari Luce muss beweisen, dass ein elektrischer Supersportwagen die hohen Erwartungen der Kundschaft erfüllt. Fünftens können Wechselkurseffekte die Ergebnisse beeinflussen. Sechstens bleibt das Unternehmen von internationalen Handelsbedingungen und möglichen Zöllen abhängig. Für die Ferrari-Aktie ist deshalb entscheidend, dass das Unternehmen seine außergewöhnliche Profitabilität dauerhaft behauptet. Deutsche Bank Research bleibt mit dem Rating "buy" und dem Kursziel 465 Euro zwar optimistisch. Die öffentlich zugängliche Zusammenfassung der aktuellen Studie enthält jedoch keine detaillierte individuelle Risikobewertung von Nicolai Kempf. Die genannten Risiken sind deshalb eine eigenständige fundamentale Einordnung.
Ferrari-Aktie: Drei Szenarien für die weitere Kursentwicklung
Im optimistischen Szenario setzt Ferrari seine erfolgreiche Luxusstrategie fort. Die Nachfrage nach Sondermodellen und individuellen Ausstattungen bleibt hoch, während neue Fahrzeuge zusätzliche Wachstumsimpulse liefern. Die Gewinnmargen verbessern sich weiter und das Unternehmen übertrifft erneut die Markterwartungen. Unter diesen Voraussetzungen könnte sich die Ferrari-Aktie dem Kursziel 465 Euro von Deutsche Bank Research annähern. Im neutralen Szenario wächst Ferrari weiterhin profitabel, doch die hohen Erwartungen begrenzen das zusätzliche Bewertungspotenzial. Die Aktie könnte dann stärker von einzelnen Quartalszahlen und der allgemeinen Stimmung im Luxusgütersektor beeinflusst werden. Im pessimistischen Szenario schwächt sich die Nachfrage nach besonders teuren Sportwagen ab. Gleichzeitig steigen die Entwicklungs- und Produktionskosten, während neue Modelle hinter den Erwartungen zurückbleiben. In einem solchen Umfeld könnte der hohe Bewertungsaufschlag der Ferrari-Aktie unter Druck geraten. Diese Szenarien sind keine konkreten Kursprognosen. Sie verdeutlichen vielmehr, welche Faktoren für die zukünftige Entwicklung entscheidend sein dürften.
Ferrari-Aktie: Fazit – Deutsche Bank sieht weiterhin fast 25 Prozent Potenzial
Die Ferrari-Aktie bietet eine faszinierende Kombination aus exklusivem Geschäftsmodell, außergewöhnlicher Profitabilität und langfristigem Wachstumspotenzial. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen eindrucksvoll, dass Ferrari auch ohne steigende Fahrzeugauslieferungen höhere Umsätze und Gewinne erzielen kann. Der Umsatz stieg um sieben Prozent auf 1,896 Milliarden Euro, während das operative Ergebnis um zwölf Prozent auf 563 Millionen Euro zulegte. Gleichzeitig verbesserte sich die EBIT-Marge auf 29,7 Prozent. Besonders die Nachfrage nach exklusiven Sondermodellen und individuellen Ausstattungen unterstützt die Profitabilität. Deutsche Bank Research bestätigt deshalb in seiner Aktienanalyse vom 4. November 2026 das Rating "buy". Analyst Nicolai Kempf erhöht das Kursziel von 460 auf 465 Euro und verweist auf das solide dritte Quartal, das Ergebnis über den Konsensschätzungen und die erneut angehobene Jahresprognose. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 372,95 Euro ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 24,68 Prozent. Allerdings bleibt die hohe Bewertung ein wichtiger Risikofaktor. Ferrari muss seine außergewöhnliche Profitabilität weiterhin unter Beweis stellen, um die Erwartungen des Kapitalmarktes zu erfüllen. Für langfristig orientierte Anleger könnte die Aktie interessant bleiben, sofern das Unternehmen seine starke Marktposition behauptet und neue Modelle erfolgreich einführt. Die entscheidende Frage lautet jetzt: Kann Ferrari seine Gewinnmaschine weiter beschleunigen oder ist ein erheblicher Teil des zukünftigen Erfolgs bereits eingepreist? Deutsche Bank Research und Nicolai Kempf bleiben mit dem Rating "buy" und dem Kursziel 465 Euro jedenfalls zuversichtlich.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 4. November 2026
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