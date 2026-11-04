Ferrari Aktie: Trotz Kursrückgang bleibt Deutsche Bank bullish - startet der Luxus-Rennwagen jetzt an der Börse durch?

Die Ferrari-Aktie bietet eine faszinierende Kombination aus exklusivem Geschäftsmodell, außergewöhnlicher Profitabilität und langfristigem Wachstumspotenzial. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen eindrucksvoll, dass Ferrari auch ohne steigende Fahrzeugauslieferungen höhere Umsätze und Gewinne erzielen kann. Der Umsatz stieg um sieben Prozent auf 1,896 Milliarden Euro, während das operative Ergebnis um zwölf Prozent auf 563 Millionen Euro zulegte. Gleichzeitig verbesserte sich die EBIT-Marge auf 29,7 Prozent. Besonders die Nachfrage nach exklusiven Sondermodellen und individuellen Ausstattungen unterstützt die Profitabilität. Deutsche Bank Research bestätigt deshalb in seiner Aktienanalyse vom 4. November 2026 das Rating "buy". Analyst Nicolai Kempf erhöht das Kursziel von 460 auf 465 Euro und verweist auf das solide dritte Quartal, das Ergebnis über den Konsensschätzungen und die erneut angehobene Jahresprognose. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 372,95 Euro ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 24,68 Prozent. Allerdings bleibt die hohe Bewertung ein wichtiger Risikofaktor. Ferrari muss seine außergewöhnliche Profitabilität weiterhin unter Beweis stellen, um die Erwartungen des Kapitalmarktes zu erfüllen. Für langfristig orientierte Anleger könnte die Aktie interessant bleiben, sofern das Unternehmen seine starke Marktposition behauptet und neue Modelle erfolgreich einführt. Die entscheidende Frage lautet jetzt: Kann Ferrari seine Gewinnmaschine weiter beschleunigen oder ist ein erheblicher Teil des zukünftigen Erfolgs bereits eingepreist? Deutsche Bank Research und Nicolai Kempf bleiben mit dem Rating "buy" und dem Kursziel 465 Euro jedenfalls zuversichtlich.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 4. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.