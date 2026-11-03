Ferrari Aktie: Luxusstrategie als Kurstreiber! Warum RBC weiter auf den Sportwagenhersteller setzt

Die Ferrari-Aktie bleibt eine der faszinierendsten Investmentgeschichten der internationalen Automobilindustrie. Der italienische Luxussportwagenhersteller verbindet außergewöhnliche Markenstärke mit hoher Profitabilität und einer langfristig starken Nachfrage. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen, dass Ferrari seinen Umsatz und Gewinn auch ohne steigende Auslieferungszahlen verbessern kann. Besonders der attraktive Modellmix, die zunehmende Individualisierung und der hohe Auftragsbestand sprechen für das Geschäftsmodell. RBC-Analyst Tom Narayan bestätigt deshalb in seiner Ferrari-Aktienanalyse vom 3. November 2026 das Rating "outperform" und hält unverändert am Kursziel von 430 Euro fest. Gegenüber dem aktuellen Tradegate-Kurs von 375,10 Euro entspricht dies einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von 14,6 %. Allerdings verweist Tom Narayan auch auf ein wichtiges Risiko: Einige Anleger könnten von der nur leicht angehobenen Gewinnprognose enttäuscht sein. Für die weitere Kursentwicklung wird deshalb entscheidend sein, ob Ferrari die Erwartungen übertreffen und seine außergewöhnliche Ertragskraft langfristig verteidigen kann. Die Chancen bleiben attraktiv, doch auch bei Ferrari gilt: Ein leistungsstarker Motor allein garantiert noch keinen Sieg an der Börse.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 3. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.