Ferrari (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, Borsa Italiana-Symbol: RACE, NYSE-Symbol: RACE) gibt Gas – und die kanadische Investmentbank RBC sieht für die Aktie des italienischen Luxussportwagenherstellers weiterhin erhebliches Aufwärtspotenzial! In seiner aktuellen Ferrari-Aktienanalyse vom 3. November 2026 bestätigt RBC-Analyst Tom Narayan das Rating "outperform" und hält unverändert am Kursziel von 430 Euro fest. Besonders spannend: Während die Ferrari-Aktie auf Tradegate um 4,2 % auf 375,10 Euro steigt, signalisiert die RBC-Prognose ein weiteres rechnerisches Kurspotenzial von 14,6 %. Der Grund für den Optimismus liegt in einem Geschäftsmodell, das in der Automobilindustrie nahezu einzigartig ist. Ferrari verkauft nicht einfach Sportwagen, sondern Exklusivität, Prestige und automobile Träume. Doch selbst bei diesem Luxuskonzern gibt es Risiken. Die jüngsten Quartalszahlen überzeugen, während die leicht angehobene Jahresprognose nicht alle Anleger begeistert. Steht die Ferrari-Aktie vor der nächsten Beschleunigung oder droht nach dem kräftigen Kursanstieg eine Verschnaufpause?
Ferrari Aktie: Luxusstrategie als Kurstreiber! Warum RBC weiter auf den Sportwagenhersteller setzt
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Ferrari-Aktienanalyse: RBC bestätigt "outperform" und Kursziel 430 Euro
RBC-Analyst Tom Narayan bleibt seiner positiven Einschätzung treu. Die kanadische Investmentbank bestätigt in ihrer Ferrari-Aktienanalyse vom 3. November 2026 sowohl das Rating "outperform" als auch das Kursziel von 430 Euro. Die Entscheidung folgt unmittelbar auf die Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026. Nach Einschätzung von Tom Narayan entsprach das operative Ergebnis den Erwartungen. Gleichzeitig sieht der RBC-Experte die Möglichkeit, dass die Konsensschätzungen der Analysten nach der aktualisierten Unternehmensprognose steigen. Allerdings verweist Tom Narayan auch auf eine mögliche Enttäuschung am Aktienmarkt: Einige Investoren hätten mit einer deutlicheren Anhebung der Gewinnprognose gerechnet. Damit verbindet RBC eine grundsätzlich optimistische Bewertung mit einer kurzfristig vorsichtigen Einschätzung der Marktreaktion. Das Rating "outperform" bleibt dennoch bestehen. Für Anleger ist diese Kombination besonders interessant, weil sie zeigt, dass kurzfristige Enttäuschungen und langfristiges Kurspotenzial durchaus gleichzeitig existieren können.
RBC-Analyst Tom Narayan: Was für die Ferrari-Aktie spricht
Im Mittelpunkt der aktuellen RBC-Einschätzung steht die Entwicklung des operativen Ergebnisses. Tom Narayan beurteilt die veröffentlichten EBIT-Zahlen als erwartungsgemäß und verweist auf mögliche positive Anpassungen der Marktschätzungen. Das ist für Ferrari wichtig, weil die Bewertung des Unternehmens stark von der zukünftigen Gewinnentwicklung abhängt. Steigende Gewinnerwartungen können ein höheres Kursniveau rechtfertigen, sofern die Bewertungsmultiplikatoren stabil bleiben. Das unveränderte Kursziel von 430 Euro zeigt, dass RBC weiterhin eine positive Entwicklung der Ferrari-Aktie erwartet. Die aktuelle Aktienanalyse von Tom Narayan liefert allerdings keinen Freibrief für grenzenlosen Optimismus. Denn eine nur geringfügig angehobene Prognose kann Anleger enttäuschen, die bereits mit einer deutlich stärkeren Verbesserung gerechnet haben. Entscheidend wird deshalb sein, ob Ferrari die neuen Ziele erfüllt und seine außergewöhnliche Profitabilität auch in den kommenden Quartalen verteidigt.
Ferrari überrascht mit starken Quartalszahlen
Die Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026 unterstreichen die wirtschaftliche Stärke des italienischen Luxuskonzerns. Ferrari steigerte seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 7 % auf 1,896 Milliarden Euro. Währungsbereinigt betrug das Wachstum sogar 10 %. Noch beeindruckender entwickelte sich das operative Ergebnis. Das EBIT erhöhte sich um 12 % auf 563 Millionen Euro. Die operative Marge verbesserte sich von 28,4 % auf 29,7 %. Damit verdient Ferrari an seinen Umsätzen außergewöhnlich gut. Der Nettogewinn stieg um 13 % auf 431 Millionen Euro, während das verwässerte Ergebnis je Aktie 2,44 Euro erreichte. Besonders bemerkenswert ist, dass Ferrari diese Entwicklung trotz eines anspruchsvollen Modellwechsels erzielte. Für die Ferrari-Aktie sind die Zahlen ein wichtiges Signal: Das Unternehmen kann seine Profitabilität steigern, ohne auf aggressives Mengenwachstum angewiesen zu sein.
753 Millionen Euro EBITDA: Ferrari demonstriert seine Ertragskraft
Ein weiterer Höhepunkt ist die Entwicklung des operativen Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Ferrari steigerte das EBITDA im dritten Quartal um 12 % auf 753 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge erreichte beeindruckende 39,7 %, nachdem sie im Vorjahresquartal noch bei 37,9 % gelegen hatte. Damit bewegt sich Ferrari auf einem Profitabilitätsniveau, das eher an besonders erfolgreiche Luxusgüterunternehmen als an klassische Automobilhersteller erinnert. Die Ursachen liegen im attraktiven Produktmix, den hohen Preisen exklusiver Modelle und den zusätzlichen Einnahmen aus individuellen Ausstattungswünschen. Für RBC-Analyst Tom Narayan ist insbesondere die Entwicklung des operativen Ergebnisses relevant. Seine Einschätzung, dass das EBIT den Erwartungen entsprach, verdeutlicht die Bedeutung einer verlässlichen Ergebnisentwicklung. Allerdings müssen Anleger berücksichtigen, dass hohe Margen bereits erhebliche Erwartungen an die zukünftige Geschäftsentwicklung erzeugen.
Ferrari erhöht die Jahresprognose – doch reicht das der Börse?
Ferrari hat seine Erwartungen für das Gesamtjahr 2026 erneut angehoben. Der Konzern rechnet nun mit einem Umsatz von rund 7,65 Milliarden Euro, nachdem zuvor etwa 7,60 Milliarden Euro erwartet worden waren. Das bereinigte EBITDA soll mindestens 3,0 Milliarden Euro erreichen. Zuvor lag die Untergrenze bei 2,97 Milliarden Euro. Beim bereinigten EBIT erwartet Ferrari mindestens 2,285 Milliarden Euro statt bisher 2,26 Milliarden Euro. Auch die Prognose für das verwässerte bereinigte Ergebnis je Aktie wurde von mindestens 9,68 auf mindestens 9,85 Euro erhöht. Für RBC-Analyst Tom Narayan ist diese Entwicklung grundsätzlich positiv. Gleichzeitig liegt hier der entscheidende Vorbehalt seiner aktuellen Ferrari-Aktienanalyse: Einige Investoren hätten sich eine deutlich kräftigere Prognoseanhebung gewünscht. Die neue Prognose könnte zwar zu höheren Konsensschätzungen führen, kurzfristig aber dennoch Enttäuschungen auslösen.
Ferrari verdient mehr mit weniger Autos: Das Geheimnis des Luxusmodells
Eine der faszinierendsten Besonderheiten von Ferrari ist die Fähigkeit, die Profitabilität auch ohne steigende Auslieferungszahlen zu verbessern. Im dritten Quartal lieferte der Hersteller 3.368 Fahrzeuge aus, 33 weniger als im Vorjahreszeitraum. Dennoch stiegen Umsatz und Gewinn deutlich. Dahinter steckt eine bewusst gesteuerte Produktstrategie. Ferrari setzt auf einen hochwertigen Modellmix, limitierte Fahrzeuge und umfangreiche Individualisierungsmöglichkeiten. Besonders exklusive Sportwagen können deutlich höhere Verkaufspreise erzielen als reguläre Modelle. Gleichzeitig sind wohlhabende Kunden häufig bereit, erhebliche Zusatzbeträge für besondere Lackierungen, Materialien und Ausstattungen zu bezahlen. Für die Ferrari-Aktie ist diese Preissetzungsmacht ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Allerdings hängt sie davon ab, dass die Marke ihre Exklusivität langfristig bewahrt. Würde Ferrari seine Produktion zu stark ausweiten, könnte dies die Begehrlichkeit der Fahrzeuge beeinträchtigen.
Ferrari F80 und 296 Speciale: Die Luxusmodelle treiben die Gewinne
Zu den wichtigen Wachstumstreibern gehören die Auslieferungen besonders hochwertiger Fahrzeuge. Ferrari profitiert unter anderem vom F80 und der Modellfamilie 296 Speciale. Auch der Amalfi, der 12Cilindri Spider und der Purosangue tragen zur aktuellen Geschäftsentwicklung bei. Gleichzeitig befinden sich weitere Modelle wie der 849 Testarossa in der Markteinführung. Diese Produktstrategie ermöglicht es Ferrari, regelmäßig neue Kaufanreize zu schaffen und besonders zahlungskräftige Kunden anzusprechen. Hinzu kommt die Möglichkeit, Fahrzeuge individuell zu gestalten. Gerade diese Personalisierungen können die Profitabilität erheblich verbessern. Für RBC und Tom Narayan ist die zukünftige Ergebnisentwicklung entscheidend. Ein attraktiver Modellmix könnte dazu beitragen, die hohen Margen langfristig zu verteidigen. Allerdings können Produktionsumstellungen und Verzögerungen bei neuen Modellen kurzfristige Belastungen verursachen.
Ferrari-Auftragsbuch reicht bis 2028: Luxusnachfrage bleibt stark
Besonders beeindruckend ist die Entwicklung des Auftragsbestands. Ferrari-Chef Benedetto Vigna erklärte bei der Vorlage der Quartalszahlen, dass das Auftragsbuch inzwischen bis ins Jahr 2028 reicht. Diese Aussage verdeutlicht die außergewöhnliche Nachfrage nach den Fahrzeugen des italienischen Herstellers. Während viele klassische Automobilkonzerne mit Preisdruck und schwankender Nachfrage kämpfen, besitzt Ferrari eine langfristig gut sichtbare Auftragsbasis. Für Anleger ist dies ein wichtiger Vorteil. Ein hoher Auftragsbestand erleichtert die Produktionsplanung und kann die zukünftige Umsatzentwicklung stabilisieren. Allerdings bedeutet eine lange Bestellliste nicht automatisch, dass sämtliche erwarteten Gewinne bereits gesichert sind. Wechselkurse, Produktionskosten und Veränderungen der Kundenpräferenzen können die tatsächliche Profitabilität beeinflussen. Dennoch unterstreicht die Nachfrage bis 2028 die besondere Marktstellung der Marke.
Personalisierung wird zur Gewinnmaschine
Ferrari verdient längst nicht nur am Verkauf seiner Fahrzeuge. Ein wichtiger Teil des Geschäftsmodells besteht darin, Kunden umfangreiche Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung zu bieten. Besondere Lackierungen, exklusive Innenraummaterialien und maßgeschneiderte Ausstattungen können erhebliche zusätzliche Umsätze ermöglichen. Gerade wohlhabende Käufer legen großen Wert darauf, dass ihr Ferrari einzigartig ist. Für das Unternehmen entsteht dadurch ein attraktiver wirtschaftlicher Effekt: Die Individualisierung erhöht den durchschnittlichen Umsatz je Fahrzeug und kann die Gewinnmarge verbessern. Im dritten Quartal 2026 gehörten diese Personalisierungen zu den wichtigsten Wachstumstreibern. Auch die angehobene Jahresprognose berücksichtigt eine stärker als ursprünglich erwartete Nachfrage nach individuellen Ausstattungen. Für die Ferrari-Aktie ist diese Entwicklung positiv, weil sie die besondere Preissetzungsmacht des Unternehmens unterstreicht. Allerdings bleibt entscheidend, dass Ferrari die Exklusivität seiner Produkte langfristig bewahrt.
Ferrari-Aktie steigt um 4,2 %: Warum die Börse wieder Gas gibt
Die Ferrari-Aktie notiert aktuell auf Tradegate bei 375,10 Euro und gewinnt 4,2 %. Der kräftige Kursanstieg zeigt, dass Anleger die jüngsten Entwicklungen positiv aufnehmen. Besonders die steigende Profitabilität, der starke Auftragsbestand und die angehobene Jahresprognose liefern Argumente für eine optimistische Bewertung. Gleichzeitig zeigt die Einschätzung von RBC-Analyst Tom Narayan, dass die Reaktion auf Geschäftszahlen nicht immer eindeutig ausfallen muss. Einige Investoren könnten die nur moderate Prognoseanhebung zunächst kritisch betrachten. Andere Anleger dürften dagegen die langfristige Ertragskraft und die außergewöhnliche Marktstellung von Ferrari stärker gewichten. Für die weitere Entwicklung wird entscheidend sein, ob die Gewinnerwartungen tatsächlich steigen und Ferrari seine ambitionierten Ziele erreicht. Das bestätigte RBC-Kursziel von 430 Euro bleibt dabei eine wichtige Orientierungsgröße, aber keine Garantie für zukünftige Kursgewinne.
Ferrari-Aktienanalyse: Die wichtigsten Chancen für Anleger
Die größte Chance liegt in der außergewöhnlichen Preissetzungsmacht der Marke. Ferrari kann seine Fahrzeuge zu hohen Preisen verkaufen und erzielt zusätzliche Einnahmen durch exklusive Sondermodelle und individuelle Ausstattungen. Gleichzeitig sorgt der langfristige Auftragsbestand für eine vergleichsweise hohe Planungssicherheit. Auch die starke operative Marge ist ein wichtiger Wettbewerbsvorteil. Hinzu kommen neue Modellgenerationen und zusätzliche Möglichkeiten im Lifestyle- und Markengeschäft. Für RBC-Analyst Tom Narayan sprechen die aktuellen Geschäftszahlen weiterhin für eine positive Bewertung. Das Rating "outperform" und das Kursziel von 430 Euro bleiben unverändert. Sollte Ferrari seine Gewinnerwartungen weiter steigern und die hohe Profitabilität verteidigen, könnte die Aktie zusätzliches Potenzial besitzen. Allerdings müssen Anleger berücksichtigen, dass ein großer Teil der außergewöhnlichen Qualität des Geschäftsmodells bereits in der Bewertung enthalten sein kann.
Ferrari-Aktie: Diese Risiken dürfen Anleger nicht unterschätzen
Trotz der beeindruckenden Geschäftszahlen ist Ferrari kein risikofreies Investment. Ein wichtiger Risikofaktor ist die anspruchsvolle Bewertung. Wenn Anleger bereits dauerhaft hohe Wachstumsraten und Margen erwarten, können selbst gute Ergebnisse enttäuschen. Genau darauf verweist RBC-Analyst Tom Narayan mit seiner Warnung vor möglichen kurzfristigen Belastungen durch die nur moderate Prognoseanhebung. Hinzu kommen Wechselkursrisiken, steigende Produktionskosten und mögliche Verzögerungen bei neuen Modellen. Auch die internationale Luxusnachfrage kann sich verändern. Wirtschaftliche Unsicherheit oder eine schwächere Entwicklung wichtiger Vermögensmärkte könnten die Kaufbereitschaft wohlhabender Kunden beeinträchtigen. Zudem muss Ferrari erhebliche Investitionen in neue Technologien und zukünftige Antriebskonzepte tätigen. Für Anleger ist deshalb entscheidend, die außergewöhnliche Markenstärke nicht mit einer Garantie für steigende Aktienkurse zu verwechseln.
Ferrari und die Elektromobilität: Zwischen Tradition und Zukunft
Eine weitere strategische Herausforderung betrifft die technologische Entwicklung des Automobilmarktes. Ferrari muss seine traditionsreiche Markenidentität mit neuen Antriebstechnologien verbinden. Dabei geht es nicht ausschließlich um technische Leistungsdaten. Kunden erwarten von Ferrari ein außergewöhnliches Fahrerlebnis, emotionales Design und ein hohes Maß an Exklusivität. Neue elektrische und hybride Antriebskonzepte müssen diese Erwartungen erfüllen. Gleichzeitig verursachen Forschung, Entwicklung und die Einführung neuer Plattformen erhebliche Kosten. Für Ferrari könnte die erfolgreiche Verbindung aus traditioneller Sportwagenkultur und moderner Technologie neue Kundengruppen erschließen. Allerdings besteht das Risiko, dass einzelne Modelle die Erwartungen der Käufer nicht vollständig erfüllen. Für die Ferrari-Aktie wird deshalb entscheidend sein, ob der Konzern seine starke Preissetzungsmacht auch bei zukünftigen Antriebsgenerationen verteidigen kann.
Ferrari-Kursziel 430 Euro: Wie realistisch sind weitere 14,6 %?
Das von RBC bestätigte Kursziel von 430 Euro liegt 54,90 Euro über dem aktuellen Tradegate-Kurs von 375,10 Euro. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 14,6 %. Die Prognose von RBC-Analyst Tom Narayan setzt voraus, dass Ferrari seine starke wirtschaftliche Entwicklung fortsetzen kann und der Markt dem Unternehmen weiterhin eine attraktive Bewertung zugesteht. Die jüngsten Quartalszahlen liefern dafür wichtige Argumente. Umsatz, operatives Ergebnis und Nettogewinn sind gestiegen, während die Margen auf einem außergewöhnlich hohen Niveau liegen. Gleichzeitig bleibt die Nachfrage nach exklusiven Fahrzeugen stark. Allerdings könnte eine enttäuschende Entwicklung der Gewinnschätzungen die Aktie belasten. Das Rating "outperform" signalisiert deshalb eine positive Erwartung, ersetzt aber keine sorgfältige Prüfung der individuellen Anlagerisiken.
Fazit: Ferrari-Aktie – RBC bleibt optimistisch, doch der nächste Gang muss sitzen
Die Ferrari-Aktie bleibt eine der faszinierendsten Investmentgeschichten der internationalen Automobilindustrie. Der italienische Luxussportwagenhersteller verbindet außergewöhnliche Markenstärke mit hoher Profitabilität und einer langfristig starken Nachfrage. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen, dass Ferrari seinen Umsatz und Gewinn auch ohne steigende Auslieferungszahlen verbessern kann. Besonders der attraktive Modellmix, die zunehmende Individualisierung und der hohe Auftragsbestand sprechen für das Geschäftsmodell. RBC-Analyst Tom Narayan bestätigt deshalb in seiner Ferrari-Aktienanalyse vom 3. November 2026 das Rating "outperform" und hält unverändert am Kursziel von 430 Euro fest. Gegenüber dem aktuellen Tradegate-Kurs von 375,10 Euro entspricht dies einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von 14,6 %. Allerdings verweist Tom Narayan auch auf ein wichtiges Risiko: Einige Anleger könnten von der nur leicht angehobenen Gewinnprognose enttäuscht sein. Für die weitere Kursentwicklung wird deshalb entscheidend sein, ob Ferrari die Erwartungen übertreffen und seine außergewöhnliche Ertragskraft langfristig verteidigen kann. Die Chancen bleiben attraktiv, doch auch bei Ferrari gilt: Ein leistungsstarker Motor allein garantiert noch keinen Sieg an der Börse.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 3. November 2026
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