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FERI Markets Update November 2026: "Euphorie nach Abverkauf: Turbulenzen rund um Nvidia bestimmen die Marktrichtung"

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 16:16 2 Min. FERI

Baitinger warnt vor einem schnellen Ende der KI-Euphorie nach Huangs Rückkehr an die Nvidia-Spitze.

Für den US-Technologiesektor hat sich in den vergangenen Wochen ein perfekter Sturm zusammengebraut, so Dr. Eduard Baitinger, Head of Asset Allocation bei FERI. Die Stimmung insbesondere im KI-Sektor sei massiv eingetrübt gewesen – bevor die Wiedereinsetzung von Jensen Huang als Nvidia-CEO kurzfristig für Euphorie an den Börsen gesorgt habe. Dr. Eduard Baitinger analysiere die aktuelle Marktlage. "Anleger stellen sich zunehmend die Frage, ob die Investitionen der großen Hyperscaler langfristig die erwarteten Renditen erwirtschaften können", betone Baitinger. Hohe US-Inflationsdaten hätten die Angst vor weiteren Zinserhöhungen geschürt, und nach dem Wahlsieg der US-Demokraten wachse außerdem die Sorge vor mehr Regulierung. "Hinzu kamen die Führungskrise bei Nvidia und Spekulationen über mögliche Bilanzierungsprobleme, die das Ausmaß der Konzentrationsrisiken an den globalen Aktienmärkten verdeutlichen." Die hohe Indexgewichtung des Unternehmens, die in den vergangenen Jahren maßgeblich zur positiven Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte beigetragen habe, habe sich in der jüngsten turbulenten Marktphase als Brandbeschleuniger erwiesen. "Die jüngste Wiedereinsetzung von Jensen Huang als Nvidia-CEO hat zwar kurzfristig für Euphorie an den Börsen gesorgt und die Risikobereitschaft der Anleger erhöht. Diese positive Stimmung, vor allem im KI-Segment, könnte jedoch schnell verfliegen, sobald die oben skizzierten und weiterhin intakten Belastungsfaktoren bei den Anlegern wieder in den Vordergrund rücken." Positiv zu sehen sei Baitinger zufolge, dass die nahezu abgeschlossene Berichtssaison sowohl das starke Gewinnwachstum als auch die zunehmende Breite dieses Wachstums über verschiedene Unternehmen und Branchen hinweg erneut bestätigt habe. Auch die Konjunkturdaten hätten sich überwiegend stabil bis robust gezeigt. Zudem stünden Anlegern ausreichend Ausweichmöglichkeiten zur Verfügung, sollte die negative Stimmung im KI-Sektor übergeordnet anhalten. "Hierzu zählen insbesondere defensive, weniger KI-sensitive Sektoren wie Basiskonsum oder Gesundheitswerte. Auf regionaler Ebene erlebt Europa ein bemerkenswertes Comeback."

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