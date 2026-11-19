Die Fed-Zinserhöhung im Dezember könnte größer ausfallen als der Markt bisher einpreist: Fed-Gouverneur Christopher Waller sagte laut einem Bericht von finanzen.net und dpa-AFX im CNBC-Interview, ohne klares Signal für einen weiteren Schritt im Januar 2027 müsse die US-Notenbank bei ihrer Sitzung am 8./9. Dezember um 50 Basispunkte anheben. Der Dow Jones schloss am Mittwoch bei 50.198,17 Punkten und damit 1,11 Prozent tiefer – im Handelsverlauf fiel er auf den tiefsten Stand seit gut fünf Monaten.