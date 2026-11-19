Die Fed-Zinserhöhung im Dezember könnte größer ausfallen als der Markt bisher einpreist: Fed-Gouverneur Christopher Waller sagte laut einem Bericht von finanzen.net und dpa-AFX im CNBC-Interview, ohne klares Signal für einen weiteren Schritt im Januar 2027 müsse die US-Notenbank bei ihrer Sitzung am 8./9. Dezember um 50 Basispunkte anheben. Der Dow Jones schloss am Mittwoch bei 50.198,17 Punkten und damit 1,11 Prozent tiefer – im Handelsverlauf fiel er auf den tiefsten Stand seit gut fünf Monaten.
Fed Zinserhöhung: Waller droht mit 50 Basispunkten im Dezember, Dow Jones auf Fünf-Monats-Tief - Wie viel Zinsschock verträgt die Wall Street?
Fed-Gouverneur Christopher Waller hält im Dezember notfalls einen Zinsschritt von 50 Basispunkten für nötig. Der Dow Jones schloss am Mittwoch 1,11 Prozent tiefer, die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stiegen unerwartet. Was Anleger jetzt beobachten.
Was hat Waller zur Fed-Zinserhöhung gesagt?
Waller zeigte sich laut dem Bericht „sehr besorgt“ über die Inflation. Ohne ein klares Signal für einen weiteren Schritt im Januar 2027 müsse die Fed im Dezember um 50 Basispunkte anheben. Ein Datum des Interviews nennt der Bericht nicht. Nach einer Meldung von MarketWatch, die dpa-AFX wiedergibt, hält Waller sogar Zinserhöhungen um einen Prozentpunkt oder mehr für möglich; diese Angabe stammt aus zweiter Hand und ist nicht unabhängig geprüft.
Der Leitzins liegt derzeit bei 3,75 bis 4,00 Prozent und blieb im Oktober unverändert. Die Entscheidung fiel laut Fed-Protokoll mit zwei Gegenstimmen: Lisa Cook und Beth Hammack hätten für eine Anhebung um 25 Basispunkte gestimmt. Die Terminmärkte preisen für Dezember nach dem Bericht einen Viertelpunkt nahezu vollständig ein; ein Halbpunkt wäre eine Überraschung.
Warum fiel der Dow Jones auf ein Fünf-Monats-Tief?
Zinssorgen belasteten die Wall Street, obwohl NVIDIA Rekordzahlen vorlegte: Der Umsatz im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg laut dem Marktbericht um 103 Prozent auf 115,8 Milliarden US-Dollar, Analysten hatten rund 109 Milliarden Dollar erwartet. Für das laufende Quartal stellte der Konzern rund 130 Milliarden Dollar in Aussicht. Die NVIDIA Aktie drehte dennoch nach vorbörslichen Gewinnen ins Minus.
|Index
|Stand
|Veränderung
|Dow Jones
|50.198,17
|-1,11%
|S&P 500
|7.323,63
|-0,23%
|Nasdaq Composite
|24.429,88
|+0,42%
Quelle: finanzen.net/dpa-AFX, 18.11.2026, 22:08 Uhr MEZ
Die Aufteilung zeigt: Während die Technologieaktien an der Nasdaq zulegten, litten die breit gestreuten Standardwerte im Dow Jones unter den Zinssorgen. Ob die Stimmung bei Dow-Jones-Aktien dauerhaft kippt, hängt an den kommenden Inflations- und Arbeitsmarktdaten (Einschätzung der Redaktion).
Was sagen die US-Arbeitsmarktdaten?
Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stiegen zuletzt auf 203.000, wie dpa-AFX am Donnerstag um 14:47 Uhr MEZ meldete. Volkswirte hatten im Schnitt 198.000 erwartet; die Vorwoche wurde auf 202.000 (zuvor 200.000) revidiert. Ein einzelner Wert ändert am Gesamtbild wenig, doch für die Fed-Debatte zählt jede Zahl zu Beschäftigung und Löhnen.
Was beobachten Anleger an der Wall Street jetzt?
Weitere Aussagen von Fed-Mitgliedern in den kommenden Tagen und die Zinssitzung am 8./9. Dezember.
Die nächsten Inflations- und Arbeitsmarktberichte, die das Gewicht der Falken stärken oder schwächen können.
Die Reaktion von Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq auf die Frage, ob 25 oder 50 Basispunkte erwartet werden.
Den Dollar und die Renditen von US-Staatsanleihen, die auf jede Zinsverschiebung reagieren.
FAQ zur Fed-Zinserhöhung
Wann entscheidet die Fed über die nächste Zinserhöhung? Die nächste Sitzung ist laut Bericht am 8./9. Dezember 2026.
Wie hoch ist der Leitzins der Fed? Er liegt bei 3,75 bis 4,00 Prozent und blieb im Oktober unverändert.
Was hat Waller konkret gesagt? Ohne klares Signal für einen weiteren Schritt im Januar 2027 müsse die Fed im Dezember um 50 Basispunkte anheben (finanzen.net/dpa-AFX).
Wie reagierte der Dow Jones? Er schloss am 18.11.2026 bei 50.198,17 Punkten, 1,11 Prozent im Minus.
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