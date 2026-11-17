Die Fed-Zinserhöhung im Dezember gilt an der Wall Street inzwischen als ausgemachte Sache – und ein prominenter Notenbanker legt nach. Alberto Musalem, Präsident der Federal Reserve Bank of St. Louis, hält laut Bloomberg und Newsquawk „mehrere“ Zinserhöhungen bis zum Frühjahr für wahrscheinlich nötig, um die Inflation rechtzeitig einzufangen. Die Börse reagiert nervös: Der S&P 500 (^GSPC) notierte gegen 11 Uhr New Yorker Zeit (17 Uhr MEZ) laut Yahoo-Finance-Liveblog mit 1,02 Prozent im Minus bei 7.341 Punkten, der Dow Jones verlor 1,38 Prozent auf 50.898 Punkte.

Nach Daten von CME FedWatch, die Upstox am Nachmittag zitierte, liegt die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung um 25 Basispunkte am 9. Dezember bei 92,7 Prozent. Am Montag hatte Reuters noch rund 91 Prozent für einen kleinen und knapp 9 Prozent für einen großen Schritt von 50 Basispunkten gemeldet.