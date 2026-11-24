Die Fed-Zinserhöhung im Dezember rückt aus Sicht der Märkte immer näher: Nach Aussagen von New-York-Fed-Präsident John Williams vom Montag, wonach weitere Maßnahmen „im Laufe der Zeit“ möglich seien, sehen die Terminmärkte laut CME FedWatch knapp 96 Prozent Wahrscheinlichkeit für einen Schritt um 25 Basispunkte bei der Sitzung am 8. und 9. Dezember (Quelle: TMGM/FXStreet, 24.11.2026). Der Leitzins liegt derzeit in der Spanne von 3,75 bis 4 Prozent. An der Wall Street zeigte sich am Dienstagmittag ein gemischtes Bild: Der Dow Jones lag laut Dow Jones Newswires um 12:26 Uhr New Yorker Zeit bei 49.921,22 Punkten (+0,7 Prozent), der S&P 500 bei 7.191,53 (−0,6 Prozent), die Nasdaq Composite bei 23.664,76 (−1,8 Prozent).
Fed-Zinserhöhung im Dezember: Williams spricht von weiteren Schritten „im Laufe der Zeit“ – wie viel ist an der Wall Street schon eingepreist?
Fed-Vertreter John Williams hält weitere Zinserhöhungen für möglich, der Markt rechnet für die Sitzung am 8./9. Dezember mit rund 96 Prozent Wahrscheinlichkeit für ein Plus von 25 Basispunkten. Was das für Aktien, Anleihen, Dollar und Gold bedeutet.
Die Zahlen sind Zwischenstände vom Mittag, keine Schlusskurse.
Was hat Williams gesagt?
Was sagt Fed-Vertreter Williams zu weiteren Zinserhöhungen?
Laut aktien.news (24.11.2026) äußerte sich Williams am Montag, 23.11.2026. Danach könnten weitere Zinsschritte „im Laufe der Zeit“ folgen. Er erwartet, dass die Inflation 2027 näher an die Zielmarke von 2 Prozent rückt und das Ziel 2028 erreicht wird. Als Treiber nannte er den Iran-Konflikt, die Nachfrage nach KI-Infrastruktur und Zölle. Die Zolleffekte seien aber „weitgehend abgeklungen“, und für eine dauerhafte KI-getriebene Inflation gebe es „wenig Beweise“.
Zur Dezember-Sitzung selbst äußerte sich Williams nach dieser Quelle nicht ausdrücklich. Die Aussage ordnet sich in die Linie der Oktober-Erklärung ein, die auf die „Ansammlung weiterer Informationen“ verwies.
Das große Bild
Wie wirkt eine Zinserhöhung auf Aktien, Anleihen, Dollar und Gold?
Der Markt hat den Schritt weitgehend vorweggenommen. Entsprechend kommt es weniger auf die Entscheidung selbst an als auf die Daten davor und den Ton danach. Die Marktdaten vom Dienstag (TMGM/FXStreet, 09:48 UTC): Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen lag bei 4,892 Prozent (−5 Basispunkte), der Dollar-Index bei 103,85 (−0,45 Prozent), Gold bei rund 3.570 US-Dollar je Unze (rund −1,9 Prozent). Dass Gold trotz schwächeren Dollars nachgab, führt der Bericht auf die Zinserhöhungserwartungen zurück, weil höhere Zinsen das zinslose Edelmetall weniger attraktiv machen können.
Zusätzliche Impulse lieferte das Verbrauchervertrauen: Der Conference-Board-Index stieg im November auf 103,3 Punkte nach 91,9 im Oktober (Erwartung: 92,5). Ein robuster Konsument kann die Zinsdebatte stützen, weil er weniger Spielraum für Zinssenkungen lässt – eine Einordnung, keine Prognose.
|Wert
|Stand
|Veränderung
|Leitzins-Wahrscheinlichkeit Dezember (+25 BP)
|ca. 96 %
|–
|Rendite 10-jährige US-Anleihe
|4,892 %
|−5 Basispunkte
|Dollar-Index
|103,85
|−0,45 %
|Gold
|rund 3.570 USD
|rund −1,9 %
|Dow Jones
|49.921,22
|+0,7 %
|S&P 500
|7.191,53
|−0,6 %
|Nasdaq Composite
|23.664,76
|−1,8 %
Zwischenstände, keine Schlusskurse. Uhrzeiten siehe Quelle.
Quelle: TMGM/FXStreet (09:48 UTC); Dow Jones Newswires/finanzen.ch (12:26 Uhr ET)
Termine
Welche Termine bestimmen die Fed-Erwartungen?
Mittwoch, 25.11.2026: PCE-Preisindex und weitere US-Daten (laut TMGM-Datenkalender; Datum aus dem Kontext abgeleitet).
Thanksgiving-Pause an der Wall Street am Donnerstag.
8. und 9. Dezember 2026: Sitzung der US-Notenbank.
FAQ
Häufige Fragen zur Fed-Zinserhöhung
Wie hoch ist der Fed-Leitzins aktuell? Laut aktien.news liegt die Zielspanne bei 3,75 bis 4 Prozent.
Wann ist die nächste Fed-Sitzung? Am 8. und 9. Dezember 2026.
Wie wahrscheinlich ist eine Zinserhöhung? Nach CME FedWatch rund 96 Prozent für +25 Basispunkte (Stand 24.11.2026).
Was bedeutet das für Aktien und Gold? Höhere Zinsen können Wachstumsaktien und zinslose Anlagen wie Gold belasten, müssen es aber nicht; wesentlich ist, wie stark die Erhöhung bereits eingepreist ist.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.