Der Markt hat den Schritt weitgehend vorweggenommen. Entsprechend kommt es weniger auf die Entscheidung selbst an als auf die Daten davor und den Ton danach. Die Marktdaten vom Dienstag (TMGM/FXStreet, 09:48 UTC): Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen lag bei 4,892 Prozent (−5 Basispunkte), der Dollar-Index bei 103,85 (−0,45 Prozent), Gold bei rund 3.570 US-Dollar je Unze (rund −1,9 Prozent). Dass Gold trotz schwächeren Dollars nachgab, führt der Bericht auf die Zinserhöhungserwartungen zurück, weil höhere Zinsen das zinslose Edelmetall weniger attraktiv machen können.

Zusätzliche Impulse lieferte das Verbrauchervertrauen: Der Conference-Board-Index stieg im November auf 103,3 Punkte nach 91,9 im Oktober (Erwartung: 92,5). Ein robuster Konsument kann die Zinsdebatte stützen, weil er weniger Spielraum für Zinssenkungen lässt – eine Einordnung, keine Prognose.