Fed-Zinserhöhung im Dezember: Märkte preisen 93 Prozent ein, Dollar auf höchstem Stand seit April 2025 – kippt heute der US-Einzelhandel die Rechnung?

aktiencheck.de Redaktion 17.11.2026, 12:53 6 Min.

Die US-Notenbank steht vor der ersten Zinserhöhung seit Jahren: Der Terminmarkt preist für den 9. Dezember zu 93,4 Prozent einen Schritt um 0,25 Prozentpunkte ein. Der Dollar steigt auf den höchsten Stand seit April 2025. Heute um 14:30 Uhr MEZ kommen die US-Einzelhandelsumsätze. Was das für S&P 500, DAX und Euro bedeutet.

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Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung am 9.12. (Stand 16.11.) 93,4 % Dollarindex, höchster Stand seit 2. April 2025 103,50 Konsens US-Einzelhandel Oktober (Vormonat +0,8 %) +0,2 % Euro, ca. 11:55 MEZ (-0,1 %) 1,0990 USD Quelle : Reuters (CME FedWatch), forexfundamentals.com, dpa-AFX/finanzen.at Die Fed-Zinserhöhung im Dezember gilt an den Märkten als nahezu ausgemacht: Laut dem CME-FedWatch-Tool, auf das sich Reuters beruft, lag die Wahrscheinlichkeit eines Zinsschritts um 0,25 Prozentpunkte bei der Sitzung am 9. Dezember am Montag bei 93,4 Prozent – für einen großen Schritt um 0,5 Prozentpunkte bei knapp 10 Prozent. Der Dollarindex kletterte auf 103,50 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit dem 2. April 2025. Der Euro notierte gegen 11:55 Uhr MEZ bei 1,0990 US-Dollar. Heute um 14:30 Uhr MEZ folgen die US-Einzelhandelsumsätze für Oktober – der nächste Härtetest für die Zinswette. Die Zinswende nach oben Warum will die Fed die Zinsen erhöhen? Die Inflation ist zurück Nach Jahren der Zinssenkungen steht die US-Notenbank vor einer Kehrtwende. Auslöser sind Inflationsdaten, die zuletzt mehrfach über den Erwartungen lagen. Die Verbraucherpreise in den USA sind im Oktober stärker gestiegen als erwartet, berichtete Reuters. Damit wurde nach Einschätzung von Marktteilnehmern die Schwelle erreicht, die Fed-Gouverneur Christopher Waller für ein schnelleres Tempo bei Zinserhöhungen genannt hatte. Waller hatte signalisiert, dass bei anhaltend hohem Preisauftrieb in der Kerninflation auch ein größerer Schritt erwogen werden sollte. Nach Angaben aus Marktberichten hatte die Fed den Leitzins auf ihrer Sitzung Ende Oktober noch unverändert in einer Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent belassen. Die Verbraucherpreise legten im Oktober demnach um 0,4 Prozent zum Vormonat zu, die Kernrate um 0,3 Prozent – bereits der dritte Monat in Folge mit diesem Tempo. Eine Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte im Dezember würde die Spanne auf 4,00 bis 4,25 Prozent heben. Hinzu kommt der Druck von den Anleihemärkten: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt über der Marke von 5 Prozent. Auf der Website von Yahoo Finance wurde sie zuletzt mit rund 5,14 Prozent angezeigt. Fed-Chef Kevin Warsh sprach am Montag in San Francisco; konkrete Aussagen zum Dezember-Termin waren aus den vorliegenden Berichten nicht zu entnehmen. Heute 14:30 Uhr MEZ US-Einzelhandelsumsätze: Was erwarten Ökonomen? Die Einzelhandelsumsätze sind der wichtigste Indikator für den US-Konsum, der rund zwei Drittel der Wirtschaftsleistung ausmacht. Nach dem kräftigen Plus im September rechnen Ökonomen mit einer deutlichen Abkühlung. US-Einzelhandelsumsätze: Erwartung und Vormonate Monat Veränderung zum Vormonat Hinweis Oktober 2026 (Konsens) +0,2 % Veröffentlichung 14:30 Uhr MEZ September 2026 +0,8 % Prognose war +0,3 % August 2026 +1,3 % revidiert von +1,2 % Quelle : forexfundamentals.com, Stand 17.11.2026 Für die Börse ist die Lage paradox: Ein starker Konsum spricht für eine robuste Konjunktur, würde aber die Erwartung weiterer Zinserhöhungen festigen. Ein schwacher Wert könnte die Sorge vor einem zu aggressiven Zinskurs dämpfen – oder als Warnsignal für das Wachstum gelesen werden. In sieben der vergangenen zwölf Veröffentlichungen lagen die Daten laut forexfundamentals.com über den Prognosen. Das große Bild Fed-Zinserhöhung: Was bedeutet sie für S&P 500, DAX und Euro? Die Aussicht auf steigende Zinsen trifft die Börsen in einer empfindlichen Phase. Der S&P 500 fiel am Montag um 1,92 Prozent auf 7.416,59 Punkte, der Nasdaq 100 verlor 2,67 Prozent – den dritten Tag in Folge. Der DAX notierte gegen 11:55 Uhr MEZ bei 26.413 Punkten (-0,7 Prozent), nachdem er in der Vorwoche erstmals über 27.000 Punkte gestiegen war. Neben der Zinssorge belasten die Nervosität vor den Nvidia-Zahlen und der anstehende Börsengang von Anthropic. 01 Wachstumsaktien unter Druck Höhere Zinsen senken den Gegenwartswert künftiger Gewinne. Das trifft hoch bewertete Technologiewerte am stärksten – sichtbar am Nasdaq 100, dessen Jahresplus laut dpa-AFX von rund 24 auf 7,7 Prozent geschrumpft ist. 02 Banken und Versicherer Finanzwerte profitieren tendenziell von höheren Zinsen und steileren Zinskurven, sofern die Kreditqualität stabil bleibt. 03 Starker Dollar Ein fester Dollar stützt die Umsätze europäischer Exporteure in Euro, verteuert aber Rohstoffe und belastet Schwellenländer mit Dollar-Schulden. 04 Euro und EZB Der Abstand zur EZB-Politik wird zum Treiber für EUR/USD. Analyst Benjamin Ford von Macro Hive hält laut Reuters einen Euro bei 1,08 US-Dollar bis Jahresende für erreichbar. Einschätzung der Redaktion: Die Zinserhöhung im Dezember ist weitgehend eingepreist. Für die Märkte entscheidender ist inzwischen die Frage, wie viele Schritte folgen. Je stärker die Daten bis zur Sitzung ausfallen, desto mehr rücken weitere Erhöhungen im Jahr 2027 in den Fokus. Was für eine moderate Zinswende spricht Dezember-Schritt ist zu 93,4 Prozent eingepreist, Überraschungspotenzial gering.

Einzelhandel soll sich auf +0,2 Prozent abkühlen.

Ein großer Schritt um 0,5 Punkte gilt nur als Außenseiter-Szenario. Was dagegen spricht Kerninflation lag zuletzt drei Monate in Folge bei 0,3 Prozent.

Renditen über 5 Prozent belasten Bewertungen.

Starke Daten könnten mehrere Zinsschritte bis 2027 einpreisen lassen. Risikohinweis: Zinsentscheidungen und Konjunkturdaten können zu starken Kursschwankungen an Aktien-, Anleihe- und Devisenmärkten führen. Termine Was Anleger jetzt beobachten: Der Fahrplan bis zur Fed-Sitzung 17.11., 14:30 MEZJetzt US-Einzelhandel Oktober Konsens +0,2 % 17.11., nach 22 MEZ Nvidia-Zahlen Stimmungstest für Tech 18.11., 20:00 MEZ Fed-Protokoll Sitzung vom 27./28. Oktober 9.12. Fed-Zinsentscheid Markt erwartet +0,25 Prozentpunkte Quelle : forexfundamentals.com, fedratecalc.com, Reuters FAQ: Fed-Zinserhöhung im Dezember Wann entscheidet die Fed über die Zinsen? Die nächste Sitzung endet am 9. Dezember. Der Markt preist laut CME FedWatch zu 93,4 Prozent eine Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte ein. Warum erhöht die Fed die Zinsen? Die Inflation ist zuletzt stärker gestiegen als erwartet, die Kernrate lag mehrere Monate in Folge bei 0,3 Prozent zum Vormonat. Was bedeuten die US-Einzelhandelsumsätze für die Börse? Starke Zahlen festigen die Erwartung weiterer Zinsschritte, schwache Zahlen nähren Wachstumssorgen. Erwartet wird ein Plus von 0,2 Prozent. Wie wirkt sich das auf den Euro aus? Der Dollar ist auf dem höchsten Stand seit April 2025, der Euro lag gegen 11:55 Uhr MEZ bei 1,0990 US-Dollar. Fazit: Die Fed-Zinserhöhung ist eingepreist – die Frage ist, was danach kommt Die Fed-Zinserhöhung am 9. Dezember gilt als nahezu sicher, der Dollar steht so hoch wie seit April 2025 nicht mehr. Für S&P 500, DAX und Euro entscheidet sich nun, ob die Fed nur einmal nachlegt oder eine Serie startet. Die US-Einzelhandelsumsätze heute um 14:30 Uhr MEZ und das Fed-Protokoll am Mittwoch liefern die nächsten Hinweise.

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