Fed-Gouverneur Michael Barr hat am Mittwoch, 18. November 2026, auf einer Konferenz der New York Fed erklärt, weitere Zinserhöhungen seien angemessen, wenn sich die Wirtschaft wie prognostiziert entwickelt. Die Inflation sei zu hoch, so Barr laut Investing.com (18.11., 18:40 Uhr). Für den Zinsentscheid am 8. und 9. Dezember rechnet der Markt nach CME FedWatch zuletzt mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 96 Prozent mit einem Schritt um 0,25 Punkte. Der S&P 500 schwankte am Mittwoch zwischen Minus und Plus, die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe lag mit 5,09 Prozent über der 5-Prozent-Marke.
Fed-Zinserhöhung: Barr hält weitere Schritte für angemessen, Dezember-Erhöhung fast eingepreist – wie viel Zinsangst verträgt der S&P 500?
Fed-Gouverneur Michael Barr sagt am 18. November, weitere Zinserhöhungen seien angemessen, wenn die Wirtschaft wie erwartet läuft. Die Märkte rechnen für den 9. Dezember fest mit einer Erhöhung, die US-Rendite zehnjähriger Anleihen liegt über 5 Prozent.
Fed-Zinserhöhung
Was hat Barr am 18. November konkret gesagt?
Barr, Mitglied des Fed-Gouverneursrats, beschrieb die US-Wirtschaft als stark: niedrige Arbeitslosigkeit, solide Konsumausgaben und robuste Unternehmensinvestitionen. Gleichzeitig bleibe die Inflation zu hoch, viele Familien hätten Mühe, ihre Ausgaben zu decken, und es sei wichtig, die Inflation zeitnah auf 2 Prozent zu bringen. Weitere Zinserhöhungen seien deshalb angemessen, wenn die Wirtschaft wie prognostiziert läuft. Zugleich will er laut Bericht die kommenden Wirtschaftsdaten abwarten, bevor er über den nächsten Schritt entscheidet. Einen konkreten Zeitplan nannte er nicht.
Das ist keine Überraschung, aber ein weiteres Signal in einer Woche, in der die Fed-Stimmen einheitlich klingen. Am selben Tag erschien um 20 Uhr das Protokoll der letzten Sitzung, und Fed-Gouverneur Christopher Waller hatte zuletzt sogar einen größeren Schritt ins Spiel gebracht, falls die Kerninflation hoch bleibt. Beide Themen hat aktiencheck.de bereits eingeordnet; neu ist, dass nun auch Barr weitere Erhöhungen als angemessen bezeichnet.
Marktpreise
Wie stark ist die Dezember-Erhöhung schon im Markt?
Die Zielspanne für den Leitzins steht seit der Oktober-Sitzung bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Eine Erhöhung um 0,25 Punkte am 9. Dezember würde sie auf 4,00 bis 4,25 Prozent heben. Nach CME FedWatch lag die Wahrscheinlichkeit dafür am 16. November bei 93,4 Prozent (Reuters, laut AktienCheck vom 17.11.), am Abend des 18. November nennt der Marktbericht von Goldesel (19:46 Uhr) rund 96 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit eines Halbpunkt-Schritts lag am 16. November bei knapp 10 Prozent.
|Eckdatum
|Stand
|Aktuelle Zielspanne
|3,75–4,00 %
|Nächster Zinsentscheid
|8./9. Dezember 2026
|Erhöhung um 0,25 Punkte (16.11.)
|93,4 %
|Erhöhung im Dezember (18.11., Abend)
|rund 96 %
|Rendite 10-jährige US-Staatsanleihe (18.11.)
|5,09 %
|Arbeitslosenquote Oktober
|4,1 %
Marktwahrscheinlichkeiten laut CME FedWatch, Stand jeweils angegeben; keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: AktienCheck (17.11.2026), Goldesel (18.11.2026), Investing.com (18.11.2026)
Inflation
Warum bleibt die Inflation das Kernproblem der Fed?
Die US-Verbraucherpreise stiegen im Oktober um 0,4 Prozent zum Vormonat, die Kernrate um 0,3 Prozent, den Marktberichten zufolge der dritte Monat in Folge mit diesem Tempo. Solange der Arbeitsmarkt mit 4,1 Prozent Arbeitslosigkeit (Oktober) stabil bleibt, haben die Notenbanker wenig Anlass für eine Pause. Das ist die Einschätzung der Redaktion, keine Aussage der Fed. Eine Prognose zur Inflationsentwicklung gibt aktiencheck.de nicht ab.
Aktien und Anleihen
Was bedeutet die Zinsangst für S&P 500, Dow Jones und Nasdaq?
Der Dow Jones fiel am Mittwochnachmittag zeitweise auf den tiefsten Stand seit gut fünf Monaten (um 17 Uhr MEZ rund 50.115 Punkte, minus 1,27 Prozent), erholte sich aber bis zum Abend (19:45 Uhr: rund 50.410, minus 0,6 Prozent). Der S&P 500 notierte nachmittags bei 7.306 Punkten (minus 0,47 Prozent) und am Abend knapp im Plus bei rund 7.353. Der Nasdaq 100 lag am Abend mit rund 27.190 Punkten bei plus 0,6 Prozent (alle Angaben laut onvista/dpa-AFX und Goldesel, jeweils MEZ). Das Bild bleibt gemischt: Unter Druck standen unter anderem UnitedHealth (gut minus 8 Prozent) und mehrere Chipwerte, besser liefen Cybersecurity-Aktien und Target (plus 5,5 Prozent).
Hohe Anleiherenditen konkurrieren grundsätzlich mit Aktienrenditen: Mit 5,09 Prozent bietet der US-Staat Anlegern eine hohe Verzinsung ohne Ausfallrisiko. Das kann vor allem hoch bewertete Werte belasten (Einschätzung der Redaktion). Ob die Kurse die Zinserhöhung schon verarbeitet haben, beurteilt aktiencheck.de nicht.
Termine
Welche Daten und Termine sind für die Fed jetzt wichtig?
Bis zum Zinsentscheid am 8. und 9. Dezember stehen weitere Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten an. Barr will diese abwarten. Am Donnerstag, 19. November, melden sich um 14:30 Uhr MEZ die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und der Philadelphia-Fed-Index, um 16:00 Uhr folgt der Frühindikator für Oktober (Tagesvorschau dpa-AFX/finanzen.net). Einen Konsens nennt die Vorschau nicht.
FAQ
Häufige Fragen zur Fed-Zinserhöhung
Wann entscheidet die Fed über die nächste Zinserhöhung? Am 8. und 9. Dezember 2026; die Entscheidung fällt am 9. Dezember.
Wie hoch ist der Leitzins aktuell? Die Zielspanne liegt bei 3,75 bis 4,00 Prozent.
Was sagt Fed-Gouverneur Barr? Weitere Zinserhöhungen seien angemessen, wenn sich die Wirtschaft wie erwartet entwickelt; die Inflation sei zu hoch.
Wie reagieren S&P 500 und Dow Jones auf Zinserhöhungen? Hohe Zinsen belasten häufig Bewertungen; die Reaktion hängt davon ab, wie viel schon eingepreist ist.
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