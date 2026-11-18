Barr, Mitglied des Fed-Gouverneursrats, beschrieb die US-Wirtschaft als stark: niedrige Arbeitslosigkeit, solide Konsumausgaben und robuste Unternehmensinvestitionen. Gleichzeitig bleibe die Inflation zu hoch, viele Familien hätten Mühe, ihre Ausgaben zu decken, und es sei wichtig, die Inflation zeitnah auf 2 Prozent zu bringen. Weitere Zinserhöhungen seien deshalb angemessen, wenn die Wirtschaft wie prognostiziert läuft. Zugleich will er laut Bericht die kommenden Wirtschaftsdaten abwarten, bevor er über den nächsten Schritt entscheidet. Einen konkreten Zeitplan nannte er nicht.

Das ist keine Überraschung, aber ein weiteres Signal in einer Woche, in der die Fed-Stimmen einheitlich klingen. Am selben Tag erschien um 20 Uhr das Protokoll der letzten Sitzung, und Fed-Gouverneur Christopher Waller hatte zuletzt sogar einen größeren Schritt ins Spiel gebracht, falls die Kerninflation hoch bleibt. Beide Themen hat aktiencheck.de bereits eingeordnet; neu ist, dass nun auch Barr weitere Erhöhungen als angemessen bezeichnet.