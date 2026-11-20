Die Federal Reserve steuert auf ihre zweite Zinserhöhung in Folge zu. Nach der Anhebung um 0,25 Prozentpunkte am 16. September, der ersten seit drei Jahren, ließ der Offene Marktausschuss (FOMC) die Zielspanne für den Leitzins am 28. Oktober bei 3,75 bis 4,00 Prozent, bei einem Stimmenverhältnis von 10 zu 2; Cook und Hammack wollten schon im Oktober um 25 Basispunkte erhöhen. Am 9. Dezember um 14:00 Uhr New Yorker Zeit (20:00 Uhr MEZ) folgt die nächste Entscheidung samt neuer Projektionen. Der Markt rechnet laut FedWatch (Stand 19. November, laut Admiral Markets) mit rund 90 Prozent Wahrscheinlichkeit für plus 25 Basispunkte und rund 10 Prozent für plus 50.

Zur Einordnung: Ein Basispunkt (BP) ist ein Hundertstel Prozentpunkt; 25 BP sind also 0,25 Prozentpunkte. Der Leitzins beeinflusst direkt die Rendite kurzlaufender Anleihen, indirekt auch die der zehn- und dreißigjährigen US-Staatsanleihen.