Das Fed-Protokoll vom Mittwoch hat die Debatte verschoben: Nicht mehr das Ob, sondern das Wie stark einer Zinserhöhung im Dezember steht im Raum. Laut Reuters hielten nahezu alle Teilnehmer der Oktober-Sitzung weitere Zinserhöhungen für angemessen, falls sich die Wirtschaft wie erwartet entwickelt, einige erwogen bei ungünstigen Inflationsdaten 50 Basispunkte. Der Markt preist für Dezember laut CME FedWatch eine Erhöhung um 25 Basispunkte als nahezu sicher ein. Für den S&P 500 (Schluss 7.323,63 Punkte, minus 0,23 Prozent, Yahoo, 18.11.) und für US-Staatsanleihen ist die Größe des Schritts die entscheidende Variable.
Fed-Zinsdebatte: Waller will härter reagieren, Williams bremst – 25 oder 50 Basispunkte im Dezember?
Nach dem Fed-Protokoll ist die Dezember-Erhöhung nahezu eingepreist. Offen ist die Größe des Schritts: Waller schloss 50 Basispunkte nicht aus, Williams warnt vor dramatischen Schritten. Was das für S&P 500, Anleihen und Dollar bedeutet.
Protokoll
Was steht im Fed-Protokoll zur Zinserhöhung?
Reuters zufolge blieb die Notenbank bei der Oktober-Sitzung auf Inflationsrisiken fokussiert. Nach dem Treffen veröffentlichte Verbraucher- und Erzeugerpreisdaten fielen heißer aus als erwartet. Bei der Sitzung am 28. Oktober hielt die Fed laut StockAnalysis die Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent bei einem 10:2-Votum; Lisa Cook und Beth Hammack stimmten für eine Erhöhung um 25 Basispunkte.
Das Protokoll gilt als Momentaufnahme der Debatte, nicht als Beschluss. Die nächste Entscheidung fällt am 9. Dezember.
Die Falken
Wie argumentiert Waller?
Fed-Gouverneur Christopher Waller sagte am 10. November in London, er neige im Dezember zu einer Erhöhung um 25 Basispunkte. Laut StockAnalysis sagte er, eine Erhöhung um 50 Basispunkte sollte erwogen werden, falls die Kerninflation drei Monate in Folge bei etwa 0,3 Prozent oder mehr liegt. Am 18. November äußerte er sich laut Reuters erneut hawkish und forderte eine aggressivere Reaktion der Fed auf die Inflation.
Die Bremser
Was sagt New-York-Fed-Chef Williams?
John Williams, Präsident der New Yorker Fed, favorisiert laut Reuters eine straffere Geldpolitik, hält aber keine dramatischen Maßnahmen für nötig. Zwischen beiden Positionen liegt der Spielraum, den der Markt bis Dezember bewerten muss.
|Person / Gremium
|Position
|Quelle
|Protokoll Oktober
|weitere Erhöhungen angemessen; einige erwägen 50 bp
|Reuters
|Christopher Waller
|25 bp im Dezember; 50 bp bei hoher Kerninflation erwägen
|StockAnalysis, Reuters
|John Williams
|straffer, aber keine dramatischen Schritte
|Reuters
|Cook, Hammack
|stimmten im Oktober für Erhöhung um 25 bp
|StockAnalysis
Zusammenfassung der berichteten Positionen; keine offizielle Fed-Mitteilung.
Quelle: Reuters (18.11.2026), StockAnalysis (10.11.2026)
Märkte
Was bedeutet die Debatte für Anleger?
Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag am Mittwoch bei rund 5,07 Prozent. Hohe Zinsen konkurrieren mit Aktien um Kapital und belasten besonders Branchen mit langen Gewinnhorizonten sowie zinssensitive Bereiche wie Hausbau; das hat die Redaktion bereits in früheren Meldungen beschrieben (Einschätzung der Redaktion). Marktbeobachter wie Ryan Detrick von der Carson Group sehen laut Reuters zudem "a couple more hikes" Anfang kommenden Jahres als reale Möglichkeit.
Ausblick
Welche Daten und Termine kommen bis zur Fed-Sitzung?
Am Donnerstag stehen um 14:30 Uhr MEZ die Philadelphia-Fed-Geschäftslage und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe an. Weitere Inflationsdaten bis zum 9. Dezember dürften die Entscheidung zwischen 25 und 50 Basispunkten prägen.
FAQ
Häufige Fragen zur Fed-Zinserhöhung
Wann ist die nächste Fed-Sitzung? Am 8. und 9. Dezember 2026, die Entscheidung fällt am 9. Dezember.
Wie wahrscheinlich ist eine Erhöhung im Dezember? Laut Reuters preist der Markt 25 Basispunkte als nahezu sicher ein (CME FedWatch).
Was bedeutet 50 Basispunkte? Eine Erhöhung um einen halben Prozentpunkt, doppelt so groß wie ein Standardschritt.
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