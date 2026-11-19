Das Fed-Protokoll vom Mittwoch hat die Debatte verschoben: Nicht mehr das Ob, sondern das Wie stark einer Zinserhöhung im Dezember steht im Raum. Laut Reuters hielten nahezu alle Teilnehmer der Oktober-Sitzung weitere Zinserhöhungen für angemessen, falls sich die Wirtschaft wie erwartet entwickelt, einige erwogen bei ungünstigen Inflationsdaten 50 Basispunkte. Der Markt preist für Dezember laut CME FedWatch eine Erhöhung um 25 Basispunkte als nahezu sicher ein. Für den S&P 500 (Schluss 7.323,63 Punkte, minus 0,23 Prozent, Yahoo, 18.11.) und für US-Staatsanleihen ist die Größe des Schritts die entscheidende Variable.