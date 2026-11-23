Bitcoin steht unter Druck: Mitte November fiel die Kryptowährung auf rund 64.000 US-Dollar und damit deutlich unter wichtige langfristige Durchschnittslinien, so Stephen Coltman, Head of Macro beim Krypto-ETP-Emittenten 21shares. Die Ursachen lägen nicht allein im Kryptomarkt. Eine restriktivere US-Notenbank, höhere Anleiherenditen und Zweifel an der Tragfähigkeit des KI-Booms würden die Bedingungen für risikoreiche Anlagen verschärfen. Gleichzeitig zeigten Kapitalabflüsse aus Krypto-Anlageprodukten, dass die Nachfrage derzeit nachlasse.
FED setzt Bitcoin unter Druck: Dollarstärke, KI-Sorgen und Kapitalflucht
Warum gerät Bitcoin trotz der Fortschritte im KI-Sektor unter Druck?
Zinssorgen würden Anleiherenditen und Dollar antreiben
Nach überraschend hohen US-Inflationsdaten und restriktiven Äußerungen einzelner FED-Vertreter sei für die Sitzung im Dezember auch ein Zinsschritt von 50 Basispunkten in den Blick gerückt. Die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen sei laut der Wochenanalyse von 21shares innerhalb einer Woche um mehr als 30 Basispunkte gestiegen. Zugleich habe der US-Dollar zugelegt. Beides belaste liquiditätssensitive Anlagen: Höhere Zinsen machten verzinsliche Wertpapiere attraktiver, während ein stärkerer Dollar und höhere Finanzierungskosten den Spielraum für riskantere Investments einschränkten. Für Bitcoin sei daher weniger eine einzelne Branchennachricht entscheidend als vielmehr die Frage, wie stark die FED die Finanzierungsbedingungen weiter verschärfen werde.
Die Marke von 62.000 US-Dollar rücke in den Fokus
Für Bitcoin bleibe die weitere Entwicklung der Liquidität entscheidend. Der Bereich um die 62.000 US-Dollar gelte als erste wichtige Unterstützung. Darunter könnten die Marke von 60.000 US-Dollar und das Juni-Tief um 58.500 US-Dollar in den Fokus rücken. Für eine Stabilisierung müsse Bitcoin daher zunächst die Zone um 65.000 bis 66.000 US-Dollar und anschließend den Bereich um 68.000 US-Dollar zurückerobern. 21shares sehe dabei drei zentrale Einflussfaktoren: die Erwartungen an die FED, die Entwicklung der KI-Aktien und eine mögliche Rückkehr der Nachfrage über Stablecoins sowie Krypto-ETFs und -ETPs. Solange sich diese Bedingungen nicht verbesserten, dürften Erholungsbewegungen anfällig bleiben.
Während sich die Liquidität von Ende 2025 bis Ende 2026 verknappt habe, habe der US-Dollar moderat um rund 3,5 Prozent zugelegt, während globale Anleihen an Wert verloren hätten. Globale Aktien und Edelmetalle hätten hingegen auf breiterer Basis deutlich höhere Gewinne verzeichnet. (Quelle: 21shares)
KI-Boom: Technologiewerte könnten zum Makrorisiko werden
Auch der Aktienmarkt könnte die weitere Richtung vorgeben. Die hohen Bewertungen von KI-Unternehmen und die derzeit zu beobachtenden umfangreichen Investitionen in Rechenzentren seien zu einem wichtigen Wachstumstreiber geworden. Zugleich hänge ein Teil des Konsums wohlhabender US-Haushalte vom Vermögenseffekt steigender Aktienkurse ab. Sollten die Technologiewerte anhaltend nachgeben, könnte dies sowohl die Investitionsbereitschaft als auch den Konsum belasten. Für die FED entstünde dadurch ein schwieriger Zielkonflikt zwischen Inflationsbekämpfung und Konjunkturrisiken. Bitcoin reagiere in Phasen sinkender Risikobereitschaft häufig ähnlich wie andere wachstums- und liquiditätssensitive Anlagen.
Die schwächere Nachfrage sei inzwischen auch in den Kapitalströmen sichtbar. Nach aktuellen Angaben sei das Stablecoin-Angebot seit Ende Oktober um 10,7 Milliarden US-Dollar auf rund 285 Milliarden US-Dollar gesunken. Die auf Kryptobörsen verfügbaren Stablecoin-Bestände seien demnach um 15 Prozent zurückgegangen. Zudem hätten US-amerikanische Spot-ETFs auf Bitcoin und Ether zwischen dem 30. Oktober und dem 13. November Nettoabflüsse von insgesamt rund 3,9 Milliarden US-Dollar verzeichnet. Diese Zahlen deuteten auf einen Rückgang des unmittelbar verfügbaren Kaufkapitals hin. Der Kursrückgang sei zusätzlich durch die Auflösung gehebelter Positionen verstärkt worden: Laut 21shares sei es in der Vorwoche zu Liquidationen im Umfang von insgesamt 5,8 Milliarden US-Dollar gekommen, überwiegend bei Long-Positionen.
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