Die schwächere Nachfrage sei inzwischen auch in den Kapitalströmen sichtbar. Nach aktuellen Angaben sei das Stablecoin-Angebot seit Ende Oktober um 10,7 Milliarden US-Dollar auf rund 285 Milliarden US-Dollar gesunken. Die auf Kryptobörsen verfügbaren Stablecoin-Bestände seien demnach um 15 Prozent zurückgegangen. Zudem hätten US-amerikanische Spot-ETFs auf Bitcoin und Ether zwischen dem 30. Oktober und dem 13. November Nettoabflüsse von insgesamt rund 3,9 Milliarden US-Dollar verzeichnet. Diese Zahlen deuteten auf einen Rückgang des unmittelbar verfügbaren Kaufkapitals hin. Der Kursrückgang sei zusätzlich durch die Auflösung gehebelter Positionen verstärkt worden: Laut 21shares sei es in der Vorwoche zu Liquidationen im Umfang von insgesamt 5,8 Milliarden US-Dollar gekommen, überwiegend bei Long-Positionen.