Die US-Notenbank Federal Reserve steuert nach dem Protokoll ihrer Oktober-Sitzung auf weitere Zinserhöhungen zu: Fast alle Teilnehmer hielten weitere Anhebungen für wahrscheinlich nötig, einige hätten schon im Oktober erhöht. Das geht aus dem am Mittwoch, 18. November 2026, veröffentlichten Protokoll hervor, über das unter anderem stockanalysis.com berichtete. Der S&P 500 (Ticker ^GSPC) schloss am Mittwoch bei 7.324 Punkten, minus 0,23 Prozent, der Dow Jones verlor 1,11 Prozent auf 50.198 Punkte, die Nasdaq legte 0,42 Prozent auf 24.430 Punkte zu (Rio Times, Schlusskurse 18.11.2026). Der DAX hatte am Donnerstag laut Xetra-Schluss bei 25.464 Punkten im Minus geendet.
Fed-Protokoll: KI als „Inflationsrisiko“ und Dezember-Zinserhöhung im Visier – wie viel Straffung verträgt die Wall Street?
Das Protokoll der Oktober-Sitzung zeigt eine Fed, die fast geschlossen weitere Zinserhöhungen erwartet und künstliche Intelligenz als Inflationstreiber benennt. Was das für den S&P 500, die Nasdaq und den DAX bedeutet.
Fed-Protokoll
Was steht im Protokoll der Oktober-Sitzung?
Der Offenmarktausschuss hatte am 28. Oktober den Leitzins mit 10 zu 2 Stimmen bei 3,75 bis 4,00 Prozent belassen. Die Gouverneurin Lisa Cook und Beth Hammack stimmten dagegen, beide wollten eine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte. Im Protokoll heißt es, „einige“ Teilnehmer hätten bereits im Oktober für eine Erhöhung plädiert, fast alle erwarteten weitere Schritte. Ein paar Teilnehmer hielten im Dezember auch eine größere Bewegung als 0,25 Punkte für denkbar, falls die Inflationsdaten schlechter ausfallen.
Die Daten geben ihnen Anlass: Die Verbraucherpreise stiegen im Oktober laut dem Bericht um 0,4 Prozent zum Vormonat, die Kernrate um 0,3 Prozent. Für den September schätzen Fed-Mitarbeiter den PCE-Preisindex auf 3,6 Prozent und den Kernindex auf 3,1 Prozent, so der Bericht von 24/7 Wall St. (19.11.2026, 10:08 Uhr New Yorker Zeit).
Dezember-Zinserhöhung ist eingepreist
Terminmärkte setzen laut stockanalysis.com eine Anhebung um 0,25 Punkte im Dezember voll an; auf einen Schritt von 0,50 Punkten entfallen demnach nur etwa 5 Prozent (CME FedWatch, laut 24/7 Wall St.).
Waller bringt 0,50 Punkte ins Spiel
Gouverneur Christopher Waller sagte am Mittwoch bei CNBC, die Fed solle im Dezember einen Schritt von einem halben Prozentpunkt erwägen. Die Notenbank müsse die Leute womöglich „schockieren“ (shock people), zitiert ihn 24/7 Wall St.
KI als Preistreiber
Das Protokoll nennt künstliche Intelligenz laut stockanalysis.com eine „wesentliche Quelle von Inflationsrisiken“.
Märkte
Wie reagieren Anleihen, Dollar und Aktien?
Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag am Mittwoch bei rund 5,07 bis 5,08 Prozent (24/7 Wall St.; Rio Times), nach 5,10 Prozent zuvor. Der Dollar-Index stieg um 0,44 Prozent auf 103,945 Punkte, der Euro notierte bei rund 1,096 Dollar (Rio Times). Ob die Kursbewegungen eine direkte Reaktion auf das Protokoll waren, lässt sich aus den Quellen nicht sagen; 24/7 Wall St. weist selbst darauf hin, dass der Zusammenhang unklar sei. Gold fiel am Mittwoch um rund 2,9 Prozent auf etwa 3.740 Dollar je Feinunze, in Asien zeitweise bis 3.694 Dollar (Rio Times; Saxo Bank).
|Merkmal
|Stand
|Leitzins
|3,75 bis 4,00 Prozent
|Abstimmung im Oktober
|10 zu 2 (Cook, Hammack für plus 0,25 Punkte)
|Nächste Sitzung
|8. und 9. Dezember, Entscheidung am 9. Dezember
|Markterwartung Dezember
|plus 0,25 Punkte voll eingepreist, etwa 5 Prozent Chance auf plus 0,50
|Zehnjährige US-Rendite
|rund 5,07 bis 5,08 Prozent
Stand: 19.11.2026. Quelle: Fed-Protokoll laut stockanalysis.com; 24/7 Wall St.
Quelle: stockanalysis.com, 24/7 Wall St., Rio Times
Das große Bild
Was bedeutet eine weitere Zinserhöhung für Aktien und DAX?
Höhere Leitzinsen verteuern Kredite, drücken Bewertungen wachstumsstarker Unternehmen und stärken tendenziell den Dollar. Für Anleger ist die Mischung aus Zinsen von rund fünf Prozent am langen Ende und einem Inflationstreiber KI heikel: Die Technologiewerte, die den Index tragen, sind zugleich die Profiteure und – laut Protokoll – Mitverursacher des Preisdrucks. Bei Anleihen verschiebt sich die Konkurrenz: Zehnjährige Treasuries mit gut fünf Prozent Rendite bieten eine Alternative zu Aktien mit hohen Kurs-Gewinn-Verhältnissen. Für den DAX spielt der Wechselkurs eine Rolle: Ein stärkerer Dollar entlastet Exporteure, verteuert aber Rohstoffe, die in Dollar gehandelt werden. Das ist eine Einschätzung der Redaktion und keine Kursprognose.
Termine
Was Anleger jetzt beobachten
Donnerstag, 19. November, 14:30 Uhr MEZ: US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und Philly-Fed-Index; mehrere Fed-Vertreter sprechen laut Saxo Bank im Tagesverlauf.
Weitere Inflationsdaten bis zur Sitzung am 9. Dezember.
Die Entscheidung am 9. Dezember, die EZB folgt laut Terminplan am 17. Dezember.
FAQ
Häufige Fragen zum Fed-Protokoll
Wann entscheidet die Fed über den nächsten Zinsschritt? Die nächste Sitzung findet am 8. und 9. Dezember 2026 statt, die Entscheidung fällt am 9. Dezember.
Wie hoch ist der Leitzins der Fed derzeit? Er liegt bei 3,75 bis 4,00 Prozent, nach dem Beschluss vom 28. Oktober mit 10 zu 2 Stimmen.
Warum nennt die Fed künstliche Intelligenz ein Inflationsrisiko? Laut stockanalysis.com bezeichnet das Protokoll KI als „wesentliche Quelle“ von Inflationsrisiken. Details dazu nennt der Bericht nicht.
Was bedeutet das für den DAX? Höhere US-Zinsen und ein stärkerer Dollar wirken über Bewertungen und Wechselkurse auch auf den DAX; ein Kausalzusammenhang für einzelne Tage ist nicht belegt.
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