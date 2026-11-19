Der Offenmarktausschuss hatte am 28. Oktober den Leitzins mit 10 zu 2 Stimmen bei 3,75 bis 4,00 Prozent belassen. Die Gouverneurin Lisa Cook und Beth Hammack stimmten dagegen, beide wollten eine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte. Im Protokoll heißt es, „einige“ Teilnehmer hätten bereits im Oktober für eine Erhöhung plädiert, fast alle erwarteten weitere Schritte. Ein paar Teilnehmer hielten im Dezember auch eine größere Bewegung als 0,25 Punkte für denkbar, falls die Inflationsdaten schlechter ausfallen.

Die Daten geben ihnen Anlass: Die Verbraucherpreise stiegen im Oktober laut dem Bericht um 0,4 Prozent zum Vormonat, die Kernrate um 0,3 Prozent. Für den September schätzen Fed-Mitarbeiter den PCE-Preisindex auf 3,6 Prozent und den Kernindex auf 3,1 Prozent, so der Bericht von 24/7 Wall St. (19.11.2026, 10:08 Uhr New Yorker Zeit).