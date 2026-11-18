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Fed-Protokoll im Fokus: Zinspfad bleibt unklar

aktiencheck.de Redaktion 18.11.2026, 10:00 1 Min. Helaba

Zinserhöhung ja oder nein? Bei der Fed wissen die Märkte derzeit selbst nicht so genau, woran sie sind. Die Wirtschaftsdaten senden widersprüchliche Signale, und Fed-Chef Powell weigert sich, die Erwartungen in eine klare Richtung zu lenken. Ob das heutige Sitzungsprotokoll daran etwas ändert, ist fraglich. Zusätzlich geraten die britischen Inflationsdaten und der schwächelnde US-Bausektor in den Fokus.

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Die Zinserhöhungserwartungen bezüglich der Fed schwankten in den letzten Wochen erheblich, so die Analysten der Helaba. Dies liege nicht nur an den unterschiedlich ausgefallenen Wirtschaftszahlen. So hätten der Arbeitsmarktbericht und die Verbraucherpreisentwicklung auf die Notwendigkeit einer geldpolitischen Straffung hingewiesen, andere Zahlen, wie die zum Immobilienmarkt oder der Industrieproduktion, hätten derweil nicht überzeugen können. Die Unsicherheit über den zukünftigen Zinspfad werde darüber hinaus durch die Weigerung vor allem des Fed-Chefs verstärkt, zu einer klaren Erwartungshaltung insbesondere mit Blick auf die kommenden Quartale beizutragen. Insofern würden die heutigen Redebeiträge von Fed-Vertretern und das Fed-Sitzungsprotokoll (FOMC Minutes) wohl ebenfalls keine Klarheit mit sich bringen. Datenseitig seien die Blicke am Morgen auf Großbritannien gerichtet, denn dort stünden die Inflationszahlen des Monats Oktober an. Diese würden noch stark beeinflusst sein von den hohen Energiepreisen. Ein weiterer Inflationsanstieg sollte ins Kalkül gezogen werden. Die Zinserhöhungserwartungen würden unterstützt bleiben. In den USA sei der Fokus auf die Bauzahlen gerichtet. Sich abschwächende Immobilienverkäufe und der nachgebende NAHB-Index würden angesichts der im Trend der letzten Monate steigenden Zinsen negative Indikationen liefern. Die Schwäche des Bausektors könnte sich fortsetzen und werfe ein Licht auf die Tatsache, dass die US-Wirtschaft abseits der Tech-Investitionen nicht überall eine hohe Dynamik aufweise.

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