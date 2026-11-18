Bekannt sind die Eckdaten. Die Fed hat den Zielkorridor für den Leitzins am 28. Oktober bei 3,75 bis 4,00 Prozent belassen. Die Abstimmung endete 10 : 2: Lisa Cook und Beth Hammack stimmten dagegen und wollten um weitere 25 Basispunkte erhöhen. Zuvor hatte die Fed am 16. September um 25 Basispunkte angehoben, damals einstimmig mit 12 : 0 (Admirals Markets, 17.11.2026). Im Oktober-Statement hatte die Notenbank die Wirtschaftsaktivität von „solid“ auf „strong pace“ hochgestuft.

Fed-Chef ist Kevin Warsh. Er äußerte sich zuletzt am 16. November zu Künstlicher Intelligenz und Produktivität, laut Admirals Markets und KCEX ohne Aussagen zu den Zinsen.