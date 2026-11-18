Das Fed-Protokoll ist der Termin des Abends: Um 14:00 Uhr New Yorker Zeit, 20:00 Uhr MEZ, veröffentlicht die US-Notenbank die Mitschrift ihrer Oktober-Sitzung. Der S&P 500 schloss gestern bei 7.340,53 Punkten und damit 1,03 Prozent im Minus, der Dow Jones verlor 1,64 Prozent auf 50.759,42 Punkte (dpa-AFX, 18.11.2026, 07:38 Uhr). Der DAX notierte am Mittag bei rund 26.088 Punkten, ein Plus von 0,2 Prozent (dpa-AFX, 12:10 Uhr).
Fed-Protokoll: Heute um 20 Uhr - S&P 500 nach Minus 1,03 Prozent vor dem Dezember-Zinsschritt - Wie viel Überraschung steckt im Protokoll?
Das Fed-Protokoll der Oktober-Sitzung erscheint heute um 20:00 Uhr MEZ. Die Fed hielt den Leitzins bei 3,75 bis 4,00 Prozent, zwei Mitglieder wollten erhöhen. Der S&P 500 schloss gestern 1,03 Prozent tiefer. Was Anleger im Protokoll suchen.
Das Fed-Protokoll liefert keine neue Zinsentscheidung. Es zeigt aber, wie die Debatte im Offenmarktausschuss lief, bevor die Fed den Leitzins am 28. Oktober unverändert ließ. Für Anleger an der Wall Street und im DAX ist das heikel: Der Markt rechnet für die Sitzung am 9. Dezember fest mit einer weiteren Erhöhung. Laut CME FedWatch, zitiert von Admirals Markets (17.11.2026, 05:12 Uhr GMT), lag die Wahrscheinlichkeit für ein Plus von 25 Basispunkten bei 92 Prozent.
Fed-Protokoll
Was steht heute Abend im Fed-Protokoll – und was ist schon bekannt?
Bekannt sind die Eckdaten. Die Fed hat den Zielkorridor für den Leitzins am 28. Oktober bei 3,75 bis 4,00 Prozent belassen. Die Abstimmung endete 10 : 2: Lisa Cook und Beth Hammack stimmten dagegen und wollten um weitere 25 Basispunkte erhöhen. Zuvor hatte die Fed am 16. September um 25 Basispunkte angehoben, damals einstimmig mit 12 : 0 (Admirals Markets, 17.11.2026). Im Oktober-Statement hatte die Notenbank die Wirtschaftsaktivität von „solid“ auf „strong pace“ hochgestuft.
Fed-Chef ist Kevin Warsh. Er äußerte sich zuletzt am 16. November zu Künstlicher Intelligenz und Produktivität, laut Admirals Markets und KCEX ohne Aussagen zu den Zinsen.
Tonlage der Mehrheit
Wie begründeten die zehn Mitglieder das Halten? Das Protokoll zeigt, ob ein weiterer Schritt im Dezember als gesetzt galt oder als offene Frage.
Die beiden Abweichler
Cook und Hammack wollten schon im Oktober erhöhen. Entscheidend ist, wie viele weitere Teilnehmer im Protokoll eine rasche Straffung für angemessen hielten.
Inflation und Arbeitsmarkt
Die Sitzung fand vor den Oktober-Daten statt. Laut Admirals Markets stiegen die Verbraucherpreise im Oktober um 0,4 Prozent zum Vormonat, die Kernrate um 0,3 Prozent; die Jahresrate fehlt, weil im Shutdown Preise nicht erhoben wurden. Die Beschäftigung legte um 165.000 zu, die Arbeitslosenquote lag bei 4,1 Prozent. Das Protokoll kann daher älter wirken als die Lage am Markt.
Wall Street
Wie reagieren S&P 500, Dow Jones und Nasdaq – auf das Fed-Protokoll?
Der Markt geht mit Vorsicht in den Abend. Dow Jones und S&P 500 hielten gestern wichtige Marken: Der Dow blieb über dem Zwischentief von Anfang Oktober und fand Halt an der 200-Tage-Linie, der S&P 500 fing sich an einer langfristigen Trendlinie. Der Nasdaq 100 schloss bei 27.001,79 Punkten (minus 0,72 Prozent) und blieb klar unter seiner 200-Tage-Linie (dpa-AFX, 18.11.2026, 07:38 Uhr).
CMC-Analyst Andreas Lipkow verwies am Mittwochmittag auf „erneut gestiegene Inflations- und Zinssorgen in den USA“, die Anleger verunsichert hätten (dpa-AFX, 12:21 Uhr). Zinsschritte treffen vor allem Aktien mit hoher Bewertung, also viele Technologiewerte im Nasdaq 100, sowie zinssensible Branchen wie Immobilien und Versorger. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine Prognose.
|Mitglied
|Datum
|Aussage laut Quelle
|Christopher Waller
|10.11.
|neigt zu einer Erhöhung um 25 Basispunkte
|Michelle Bowman
|10.11.
|hatte im Oktober das Halten unterstützt
|John Williams
|12.11.
|weitere Erhöhungen wahrscheinlich nötig, Zeitpunkt offen
|Kevin Warsh
|16.11.
|Rede zu KI und Produktivität, keine Zinsaussage
Zusammenstellung nach Admirals Markets und KCEX (beide 17.11.2026); beide Quellen sind KI-gestützt erstellt.
Quelle: Admirals Markets, KCEX
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Termine
Welche Termine folgen nach dem Fed-Protokoll – für Wall Street und DAX?
25.11.: US-Wachstum (zweite Schätzung für das dritte Quartal) und PCE-Preisindex für Oktober, 8:30 Uhr New Yorker Zeit; Beige Book um 14:00 Uhr.
4.12.: US-Arbeitsmarktbericht.
9.12.: Fed-Zinsentscheid und neue Projektionen, 14:00 Uhr New Yorker Zeit (20:00 Uhr MEZ).
10.12.: US-Verbraucherpreise für November.
(Terminangaben laut Admirals Markets und KCEX, 17.11.2026.)
Häufige Fragen zum Fed-Protokoll
Wann erscheint das Fed-Protokoll? Heute, am 18. November 2026, um 14:00 Uhr New Yorker Zeit, das entspricht 20:00 Uhr MEZ.
Wie hoch ist der Fed-Leitzins? Die Zielspanne liegt bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Die Fed ließ sie am 28. Oktober unverändert.
Wie viele Mitglieder wollten im Oktober erhöhen? Zwei: Lisa Cook und Beth Hammack stimmten gegen die Mehrheit von zehn Mitgliedern.
Was bedeutet das Fed-Protokoll für den DAX? Höhere US-Zinsen stützen den Dollar und belasten tendenziell Aktien mit hoher Bewertung. Wie der DAX reagiert, hängt vom Inhalt des Protokolls ab.
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