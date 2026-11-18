Nach TipRanks heißt es im Protokoll, nahezu alle Teilnehmer hätten eine weitere Anhebung der Zielspanne als wahrscheinlich angemessen beurteilt. Eine Zahl, wie viele Teilnehmer einen größeren Schritt von 50 Basispunkten erwogen, nennt die gelesene Quelle nicht. Die Abstimmung im Oktober endete nach einem früheren Bericht dieser Redaktion (TokenPost) mit 10 zu 2; die beiden Abweichler, Cook und Hammack, hatten sich bereits für eine Erhöhung ausgesprochen.

Wichtig für die Einordnung: Das Protokoll beschreibt die Sitzung vom 27. und 28. Oktober, also den Stand von vor drei Wochen. Seitdem kamen neue Daten und Aussagen. Gouverneur Waller sagte laut TipRanks am selben Tag im CNBC-Interview, die Fed müsse im Dezember unter Umständen mit einem Halbpunktschritt „die Leute schocken“. LSEG sieht dafür derzeit nur eine geringe Wahrscheinlichkeit von rund 2 bis 5 Prozent (Quellen unterscheiden sich).