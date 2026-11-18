Das Fed-Protokoll der Oktobersitzung bestätigt, was der Markt erwartet hat: Laut TipRanks (Stand 18. November, 20:04 Uhr MEZ) hielten „nahezu alle Teilnehmer“ weitere Zinserhöhungen für wahrscheinlich angemessen. Für US-Staatsanleihen heißt das: Die Richtung ist klar, offen bleibt die Größe des Schritts. Nach LSEG-Daten preist der Markt für den 9. Dezember mit 98 Prozent eine Erhöhung um 25 Basispunkte ein.
Fed-Protokoll: Fast alle Notenbanker sehen weitere Zinserhöhungen als angemessen – wie viel Überraschung bleibt für US-Staatsanleihen?
Das Protokoll der Oktobersitzung zeigt: Nahezu alle Mitglieder des Offenmarktausschusses hielten weitere Zinserhöhungen für wahrscheinlich angemessen. Der Markt preist für den 9. Dezember mit 98 Prozent ein Plus von 25 Basispunkten ein. Was das für Renditen, Zinskurve und Anleger bedeutet.
Die Fed hatte ihre Zielspanne für den Leitzins Ende Oktober bei 3,75 bis 4,0 Prozent belassen, nach einer Erhöhung um 25 Basispunkte im September. Das Protokoll gibt Einblick, wie die Mitglieder des Offenmarktausschusses (FOMC) über den nächsten Schritt denken.
Das Protokoll
Was steht im Fed-Protokoll?
Nach TipRanks heißt es im Protokoll, nahezu alle Teilnehmer hätten eine weitere Anhebung der Zielspanne als wahrscheinlich angemessen beurteilt. Eine Zahl, wie viele Teilnehmer einen größeren Schritt von 50 Basispunkten erwogen, nennt die gelesene Quelle nicht. Die Abstimmung im Oktober endete nach einem früheren Bericht dieser Redaktion (TokenPost) mit 10 zu 2; die beiden Abweichler, Cook und Hammack, hatten sich bereits für eine Erhöhung ausgesprochen.
Wichtig für die Einordnung: Das Protokoll beschreibt die Sitzung vom 27. und 28. Oktober, also den Stand von vor drei Wochen. Seitdem kamen neue Daten und Aussagen. Gouverneur Waller sagte laut TipRanks am selben Tag im CNBC-Interview, die Fed müsse im Dezember unter Umständen mit einem Halbpunktschritt „die Leute schocken“. LSEG sieht dafür derzeit nur eine geringe Wahrscheinlichkeit von rund 2 bis 5 Prozent (Quellen unterscheiden sich).
Die Renditen
Wie reagieren US-Staatsanleihen?
Zehnjährige Treasuries rentierten am Mittwoch gegen 16:08 Uhr MEZ bei 5,08 Prozent (Milano Finanza). Am Vormittag lag die zweijährige Rendite bei 4,79 Prozent (TokenPost, 10:44 Uhr MEZ), das sind knapp 80 Basispunkte über der Obergrenze der Leitzinsspanne. Der Markt hat also nicht nur Dezember, sondern mehrere Schritte eingepreist. Eine belegte Marktreaktion auf das Protokoll liegt zum Redaktionszeitpunkt nicht vor; Einschätzung der Redaktion: Weil die Erhöhung nahezu voll eingepreist ist, dürfte die Bewegung eher von Details wie der Debatte über das Tempo abhängen.
Die Inflation liegt laut TipRanks mit Bezug auf Daten des US-Arbeitsministeriums im Oktober bei etwa 4 Prozent. Damit ist der Realzins für zweijährige Anleihen gering: Wer 4,79 Prozent bekommt und 4 Prozent Teuerung hat, behält rechnerisch weniger als 1 Prozentpunkt. Realzins heißt: Rendite minus Inflation. Das erklärt, warum Notenbanker weitere Erhöhungen für nötig halten.
Das große Bild
Was bedeutet das für Anleger, Dollar und Aktien?
Steigende Leitzinsen verteuern Kredite, drücken die Preise bestehender Anleihen und erhöhen den Wert neuer Anleihen. Wer heute eine zweijährige Anleihe hält, hat weniger Zinsänderungsrisiko als bei einer dreißigjährigen. Der Dollar profitiert häufig von steigenden Zinsen, Aktien mit hoher Bewertung reagieren dagegen empfindlich. Für Sparer im Euroraum ist der Wechselkurs entscheidend, weil US-Anleihen in Dollar notieren. Eine Prognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Termine
Welche Termine sind jetzt wichtig?
Die Fed-Sitzung am 9. Dezember mit dem Zinsentscheid.
Weitere Reden von Fed-Mitgliedern in den kommenden Tagen.
Die nächsten US-Inflationsdaten und die Auktionen des Finanzministeriums.
Häufige Fragen zum Fed-Protokoll
Was ist das Fed-Protokoll? Eine Zusammenfassung der Sitzung des Offenmarktausschusses, rund drei Wochen nach der Sitzung veröffentlicht.
Was steht im aktuellen Fed-Protokoll? Nahezu alle Teilnehmer sahen weitere Zinserhöhungen als wahrscheinlich angemessen (TipRanks).
Wie hoch ist der Leitzins der Fed? Die Zielspanne liegt bei 3,75 bis 4,0 Prozent.
Wie wahrscheinlich ist eine Erhöhung im Dezember? Nach LSEG preist der Markt 98 Prozent für 25 Basispunkte ein.
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