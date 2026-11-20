Die US-Notenbank Fed rechnet nach dem am 18. November veröffentlichten Protokoll ihrer Oktober-Sitzung mit weiteren Zinserhöhungen: Laut BigGo Finance sahen „nahezu alle“ Teilnehmer weitere Schritte als notwendig an, wenn sich die Wirtschaft wie erwartet entwickelt. Der Leitzins liegt derzeit bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Für Anleger der Wall Street, für den S&P 500 und den DAX ist das der Kern der Nachricht: Die Zinsangst, die den Tech-Ausverkauf dieser Woche begleitet, hat eine offizielle Grundlage bekommen.
Fed-Protokoll: Fast alle Notenbanker erwarten weitere Zinserhöhungen, zwei halten 50 Basispunkte im Dezember für möglich - Wie viel Zinsangst steckt im S&P 500 und im DAX?
Das Protokoll der Oktober-Sitzung der US-Notenbank zeigt eine Fed, die weitere Zinsschritte einplant und zugleich die KI-Investitionen als Risiko für die Finanzstabilität im Blick hat. Was das für Wall Street, den Dollar und den DAX bedeutet.
Der DAX schloss die Woche unter Druck: Am Freitagnachmittag (20.11.2026, 14:05 Uhr, dpa-AFX) notierte er mit minus 2,2 Prozent bei 24.899 Punkten, den sechsten Verlusttag in Folge. Der Rekord von 27.001 Punkten liegt eine Woche zurück. Als Auslöser nannte dpa-AFX unter anderem Zinssorgen und einen starken US-Dollar. Die UBS verwies laut dpa-AFX darauf, dass die Signale der Fed zeigten, fast alle Notenbanker hielten weitere Zinserhöhungen für nötig, falls die US-Wirtschaft nicht positiv überrasche, was Tech-Firmen belaste.
Was steht im Fed-Protokoll zur nächsten Zinserhöhung?
Die Fed hatte im September erstmals seit drei Jahren die Zinsen angehoben, im Oktober ließ sie die Spanne unverändert. Laut BigGo stimmten Gouverneurin Lisa Cook und die Präsidentin der Cleveland-Fed, Beth Hammack, bereits im Oktober für eine sofortige Erhöhung um 0,25 Punkte. Eine Minderheit hielt die Inflation für hartnäckiger und forderte eine restriktivere Geldpolitik. Etwa zwei Teilnehmer schlossen für Dezember auch einen Schritt von 0,5 Punkten nicht aus, falls die Preisdaten ungünstig ausfallen. Das Protokoll nennt dies nicht als Plan, sondern als Möglichkeit.
Fed-Chef Kevin Warsh sprach laut FXStreet von einem „heck of a family fight“ über die Oktober-Entscheidung. Die Zahlen vor der Sitzung erklären die Schärfe der Debatte: Im Oktober kamen laut FXStreet 165.000 neue Stellen hinzu (erwartet: 65.000), die Arbeitslosenquote fiel auf 4,1 Prozent, die Verbraucherpreise stiegen um 0,4 Prozent (erwartet: 0,3 Prozent), die Kernrate um 0,3 Prozent (erwartet: 0,2 Prozent). Die Terminmärkte rechnen laut CME FedWatch (zitiert von FXStreet) mit zwei bis drei weiteren Erhöhungen bis zur ersten Jahreshälfte 2027.
|Punkt
|Stand
|Zielspanne Leitzins
|3,75-4,00%
|Letzter Schritt
|+0,25 Punkte im September
|Beschluss im Oktober
|Unverändert
|Stimmen für sofortige Erhöhung
|Cook und Hammack
|US-Arbeitsmarkt Oktober
|+165.000 Stellen, Quote 4,1%
|US-Verbraucherpreise Oktober
|+0,4% (Kern +0,3%)
Daten laut BigGo Finance (19.11.2026) und FXStreet (18.11.2026); Protokoll der Sitzung vom 27./28.10.2026.
Quelle: BigGo Finance, FXStreet
Warum erwähnt die Fed die KI-Investitionen?
Neben der Inflation, die laut FXStreet alle Mitglieder als vorrangiges Problem sahen, nennt das Protokoll laut BigGo die massiven Investitionen in künstliche Intelligenz als zentralen Beobachtungspunkt für die Finanzstabilität. Das Finanzsystem gelte weiter als widerstandsfähig, die Banken hätten ausreichend Zugang zu Finanzierung. Einige Teilnehmer warnten aber, dass Schwachstellen im Bankensystem schnell entstehen könnten; eine Minderheit wollte höhere Eigenkapitalanforderungen für Banken. BigGo fasst die Spannung so zusammen: Inflation zuerst, aber die Finanzstabilität dürfe nicht ignoriert werden.
Für Anleger ist diese Doppelbotschaft relevant, weil sie genau die Themen verbindet, die den Markt derzeit prägen: höhere Zinsen belasten wachstumsorientierte Technologieaktien, auf die BigGo bei einer möglichen 50-Basispunkte-Erhöhung ausdrücklich verweist. Zugleich zeigt der Tech-Ausverkauf in Asien und Europa dieser Woche, wie empfindlich Bewertungen von KI-Werten auf Zinsfantasie reagieren. Der Nasdaq 100 fiel laut dpa-AFX auf den tiefsten Stand seit April, der südkoreanische Kospi auf den tiefsten Stand seit Januar.
Was bedeutet das für Dollar, Anleihen und den DAX?
Der Dollar-Index stieg laut FXStreet in den vergangenen vier Wochen um mehr als zwei Prozent auf ein 19-Monatshoch, die zweijährige US-Rendite lag laut MUFG über 4,8 Prozent, Gold fiel unter 3.800 US-Dollar, erstmals seit September 2025. Für den DAX heißt ein starker Dollar zweierlei: Exportwerte gewinnen tendenziell durch bessere Preise in Dollar, doch steigende Finanzierungskosten und höhere Renditen belasten zinssensitive Branchen. Diesen Zusammenhang ordnet die Redaktion als Einschätzung ein; eine belegte Ursache-Wirkung-Kette für einzelne DAX-Werte liefern die Quellen nicht.
Was beobachten Anleger jetzt?
die nächsten US-Inflationsdaten und Arbeitsmarktzahlen vor der Dezember-Sitzung der Fed (Datum der Sitzung in den geprüften Quellen nicht genannt),
die Kursentwicklung des Nasdaq 100 nach dem Tief seit April,
die Entwicklung des US-Dollar-Index nach dem 19-Monatshoch,
die Renditen zweijähriger US-Staatsanleihen oberhalb von 4,8 Prozent.
FAQ: Häufige Fragen zum Fed-Protokoll
Was ist das Fed-Protokoll? Es fasst die Diskussionen der Sitzung des Offenmarktausschusses zusammen und erscheint mit mehreren Wochen Abstand; diesmal betrifft es die Sitzung vom 27. und 28. Oktober 2026, veröffentlicht am 18. November.
Wie hoch ist der Fed-Leitzins aktuell? Die Zielspanne liegt laut BigGo und FXStreet bei 3,75 bis 4,00 Prozent, nach einer Anhebung um 0,25 Punkte im September.
Wird die Fed im Dezember um 0,5 Punkte erhöhen? Das Protokoll nennt dies nur als Möglichkeit, die etwa zwei Teilnehmer nicht ausschließen. Ein Beschluss liegt nicht vor.
Was bedeuten höhere US-Zinsen für DAX und Tech-Aktien? Höhere Zinsen erhöhen tendenziell die Finanzierungskosten und senken den Barwert künftiger Gewinne; wachstumsstarke Technologiewerte gelten als besonders zinssensitiv (Einschätzung der Redaktion).
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.