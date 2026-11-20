Die Fed hatte im September erstmals seit drei Jahren die Zinsen angehoben, im Oktober ließ sie die Spanne unverändert. Laut BigGo stimmten Gouverneurin Lisa Cook und die Präsidentin der Cleveland-Fed, Beth Hammack, bereits im Oktober für eine sofortige Erhöhung um 0,25 Punkte. Eine Minderheit hielt die Inflation für hartnäckiger und forderte eine restriktivere Geldpolitik. Etwa zwei Teilnehmer schlossen für Dezember auch einen Schritt von 0,5 Punkten nicht aus, falls die Preisdaten ungünstig ausfallen. Das Protokoll nennt dies nicht als Plan, sondern als Möglichkeit.

Fed-Chef Kevin Warsh sprach laut FXStreet von einem „heck of a family fight“ über die Oktober-Entscheidung. Die Zahlen vor der Sitzung erklären die Schärfe der Debatte: Im Oktober kamen laut FXStreet 165.000 neue Stellen hinzu (erwartet: 65.000), die Arbeitslosenquote fiel auf 4,1 Prozent, die Verbraucherpreise stiegen um 0,4 Prozent (erwartet: 0,3 Prozent), die Kernrate um 0,3 Prozent (erwartet: 0,2 Prozent). Die Terminmärkte rechnen laut CME FedWatch (zitiert von FXStreet) mit zwei bis drei weiteren Erhöhungen bis zur ersten Jahreshälfte 2027.