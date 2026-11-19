Das Fed-Protokoll der Oktober-Sitzung hat eine Botschaft, die für Anleger zweigeteilt ist: Fast alle Notenbanker halten weitere Zinserhöhungen für wahrscheinlich angemessen, und gleichzeitig warnen sie vor dem schnellen Wachstum der Schulden rund um den KI-Ausbau. Der S&P 500 schloss am 18. November bei 7.323,63 Punkten, minus 0,2 Prozent und der fünfte Verlusttag in Folge, der Dow Jones verlor 1,1 Prozent auf 50.198,17 Punkte, die Nasdaq stieg dagegen um 0,4 Prozent (Investing.com, 19.11., 05:35 Uhr). Die Nvidia Aktie (ISIN US67066G1040) gab trotz Rekordzahlen um 2,9 Prozent nach. Wie weit trägt die Wall Street den Dreiklang aus Zinsen, Inflation und KI-Schulden?
Fed-Protokoll: Fast alle Notenbanker erwarten weitere Zinserhöhungen, KI-Schulden als Warnsignal – wird der KI-Boom zum Zinsrisiko für den S&P 500?
Das am 18. November veröffentlichte Fed-Protokoll zeigt: Fast alle Teilnehmer halten weitere Zinserhöhungen für wahrscheinlich angemessen, und die Währungshüter warnen vor schnell wachsenden KI-Schulden und undurchsichtigen Finanzierungen. Der S&P 500 schloss zuletzt den fünften Tag in Folge im Minus.
Das Protokoll
Was steht im Fed-Protokoll zu weiteren Zinserhöhungen?
Laut dem Protokoll der Sitzung vom 27./28. Oktober (veröffentlicht am 18. November) beließ der Offenmarktausschuss den Zielbereich bei 3,75 bis 4,00 Prozent, mit 10 zu 2 Stimmen. Die beiden Gegenstimmen, Lisa Cook und Beth Hammack, wollten um 25 Basispunkte anheben. Das Protokoll nennt zudem die Zinserhöhung vom September als Referenzpunkt.
Für den weiteren Kurs ist eine Formulierung zentral: Fast alle Teilnehmer hielten es für wahrscheinlich angemessen, den Zielbereich weiter anzuheben. Einige Teilnehmer hätten schon im Oktober 25 Basispunkte befürwortet, einige nannten die Entscheidung eine knappe Sache, und ein paar Teilnehmer wollten bei ungünstigen Inflationsdaten auch mehr als 25 Basispunkte nicht ausschließen. Der nächste Termin ist der 8. und 9. Dezember. Investing.com zufolge preist der Markt eine Erhöhung um 25 Basispunkte im Dezember zu rund 90 Prozent ein; Fed-Gouverneur Christopher Waller hatte sich laut diesem Bericht für 50 Basispunkte oder ein klares Signal für 2027 ausgesprochen.
|Größe
|Wert
|Zielbereich Fed Funds Rate
|3,75–4,00 %
|Abstimmung im Oktober
|10:2 (Cook, Hammack für +25 Basispunkte)
|Gesamt-PCE-Inflation September
|3,6 % (Schätzung)
|Kern-PCE-Inflation September
|3,1 % (Schätzung)
|Arbeitslosenquote September
|4,2 %
|Nächste Sitzung
|8./9. Dezember 2026
PCE-Zahlen sind Schätzungen des Fed-Stabs für September. Arbeitsmarktdaten Stand September.
Quelle: Federal Reserve, FOMC-Protokoll (veröffentlicht 18.11.2026)
Finanzstabilität
Warum warnt die Fed vor KI-Schulden?
Neu ist der ausführliche Abschnitt zur Finanzstabilität. Der Fed-Stab hob das schnelle Wachstum der Verschuldung im Zusammenhang mit dem KI-Ausbau hervor, dazu Leasingverpflichtungen außerhalb der Bilanz und zirkuläre Finanzierungen. Die meisten Teilnehmer sahen dieses Wachstum laut Protokoll in "complex and opaque financing structures". Fast alle Teilnehmer spielten ein Szenario durch, in dem die KI-Investitionen enttäuschende Erträge bringen; mehrere hielten die Investitionswelle für womöglich übertrieben, und viele sehen sie als wesentliche Quelle von Inflationsrisiken.
Die Marktzeichen passen dazu: Die Bewertungen von KI-Aktien sind laut Protokoll gesunken, die Risikoaufschläge für riskantere KI-nahe Kreditnehmer haben sich ausgeweitet. Die Verwundbarkeit des Finanzsystems stuft der Stab als etwas anfälliger als üblich ein, größte Schwachstellen sind demnach Hebel bei Hedgefonds und hohe Bewertungen. Banken gelten als gut kapitalisiert, einige Teilnehmer sahen aber Lücken bei Krediten von Banken an Nichtbanken wie Private-Credit-Fonds. Der Anteil notleidender Private-Credit-Kredite, vor allem bei Softwarefirmen, stieg im zweiten Quartal.
Das große Bild
Was bedeutet das Protokoll für den S&P 500, Nvidia Aktie und KI-Aktien?
Zinsen und KI-Boom hängen enger zusammen, als es auf den ersten Blick scheint. Höhere Leitzinsen verteuern die Fremdfinanzierung genau jener Rechenzentren, deren Schulden die Fed nun hervorhebt. Gleichzeitig nennt das Protokoll die KI-Investitionen als Inflationsquelle, was Zinserhöhungen eher stützt. Eine Sicherheit, wie die Märkte das verarbeiten, gibt es nicht: Das ist die Einschätzung der Redaktion, keine Prognose.
Wie sensibel der Markt auf KI-Themen reagiert, zeigt der Nvidia-Handel. Das Unternehmen meldete für das dritte Quartal 115,8 Milliarden US-Dollar Umsatz (plus 103 Prozent) und stellte für das vierte Quartal rund 130 Milliarden Dollar in Aussicht, nach Schätzungen der Analysten 125,3 Milliarden (Investing.com, 18.11.). Die nachbörsliche Erholung verflog, die Nvidia Aktie schloss am 18. November 2,9 Prozent tiefer und liegt im November rund 26 Prozent im Minus (Investing.com, 19.11.). Als Gründe nennt der Bericht Sorgen über KI-Investitionsausgaben und den Rücktritt von CEO Jensen Huang. Auch Bankaktien und Finanzwerte mit Kreditgeschäft an Private-Credit-Anbieter rücken damit in den Blick, ohne dass das Protokoll einzelne Institute nennt.
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FAQ
Häufige Fragen zum Fed-Protokoll
Was ist das Fed-Protokoll? Es fasst drei Wochen nach der Sitzung die Diskussion im Offenmarktausschuss zusammen, ohne Namen für einzelne Aussagen.
Wie hoch ist der Leitzins der Fed? Der Zielbereich liegt laut Protokoll bei 3,75 bis 4,00 Prozent.
Wann ist die nächste Fed-Sitzung? Am 8. und 9. Dezember 2026.
Warum warnt die Fed vor KI-Schulden? Der Stab sieht ein schnelles Schuldenwachstum über komplexe Finanzierungen; enttäuschen die Erträge, könnten Kredit- und Aktienmärkte unter Druck geraten.
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