Laut dem Protokoll der Sitzung vom 27./28. Oktober (veröffentlicht am 18. November) beließ der Offenmarktausschuss den Zielbereich bei 3,75 bis 4,00 Prozent, mit 10 zu 2 Stimmen. Die beiden Gegenstimmen, Lisa Cook und Beth Hammack, wollten um 25 Basispunkte anheben. Das Protokoll nennt zudem die Zinserhöhung vom September als Referenzpunkt.

Für den weiteren Kurs ist eine Formulierung zentral: Fast alle Teilnehmer hielten es für wahrscheinlich angemessen, den Zielbereich weiter anzuheben. Einige Teilnehmer hätten schon im Oktober 25 Basispunkte befürwortet, einige nannten die Entscheidung eine knappe Sache, und ein paar Teilnehmer wollten bei ungünstigen Inflationsdaten auch mehr als 25 Basispunkte nicht ausschließen. Der nächste Termin ist der 8. und 9. Dezember. Investing.com zufolge preist der Markt eine Erhöhung um 25 Basispunkte im Dezember zu rund 90 Prozent ein; Fed-Gouverneur Christopher Waller hatte sich laut diesem Bericht für 50 Basispunkte oder ein klares Signal für 2027 ausgesprochen.