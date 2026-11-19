Die US-Notenbank Fed hält weitere Zinserhöhungen für wahrscheinlich: Aus dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll der Oktober-Sitzung geht laut investing.com (19.11.2026) hervor, dass „fast alle“ Mitglieder in den kommenden Monaten weitere Anhebungen für nötig halten, sofern sich die Wirtschaft wie erwartet entwickelt; einige zogen bei ungünstiger Preisentwicklung einen größeren Schritt um 0,5 Prozentpunkte in Betracht. Der Leitzins liegt bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Für den S&P 500, den Dow Jones und den DAX ist das eine anhaltende Belastung: Der S&P 500 schloss am Mittwoch bei 7.323,63 Punkten (-0,2 %), der Dow Jones bei 50.198,17 Punkten (-1,1 %), wie Reuters am Donnerstag um 07:26 Uhr MEZ meldete.
Fed-Protokoll: "Fast alle" halten weitere Zinserhöhungen für nötig - Wie viel Zinsdruck verträgt die Wall Street bei Renditen über 5 Prozent?
Das Oktober-Protokoll der US-Notenbank zeigt breite Unterstützung für weitere Zinsanhebungen, einige Mitglieder erwägen sogar einen Schritt von 0,5 Prozentpunkten. Was das für den S&P 500, Treasuries und den DAX bedeutet.
Notenbank
Was steht im Fed-Protokoll vom Oktober?
Das Protokoll fokussiert auf Inflationsrisiken. Fast alle Teilnehmer sahen weitere Zinserhöhungen als angemessen an, falls sich die Wirtschaft wie erwartet entwickelt; „ein paar“ Mitglieder hielten ein Tempo von 0,5 Prozentpunkten für denkbar, falls die Preisentwicklung ungünstiger ausfällt. Nach dem CME-FedWatch-Tool, auf das sich investing.com beruft, gilt eine Erhöhung um mindestens 0,25 Prozentpunkte im Dezember als nahezu sicher; ein 0,5er-Schritt hat eine „Außenseiterchance“. Die nächste Sitzung ist nach unserem Terminüberblick am 9. Dezember (siehe unsere Berichterstattung zu den Zinsterminen).
Wichtig für die Einordnung: Ein Protokoll bildet die Diskussion ab, keinen Beschluss. Die Fed entscheidet auf Basis neuer Daten.
Wie reagieren Anleihen und Börsen?
Am Anleihemarkt notierten die zehnjährigen US-Renditen am Donnerstag laut investing.com „über 5 Prozent“, die zweijährigen kletterten leicht (genaue Zahlen nannte die Quelle nicht). Höhere Renditen erhöhen die Alternative zu Aktien und belasten Bewertungen, besonders bei wachstumsstarken Technologiewerten. Dennoch zeigten die Futures am Donnerstag um 03:02 Uhr New Yorker Zeit ein Plus: Nasdaq-100 +1,9 %, S&P-500 +1,1 %, Dow +0,7 % – getragen von der Vorfreude auf den Börsengang von Anthropic (Handelsstart am Donnerstag, später am Tag). Am Vortag hatten Dow und S&P 500 im Minus geschlossen, die Nasdaq mit +0,4 % im Plus. Deutsche-Bank-Analysten sagten laut investing.com, die Verluste seien nicht nur ein Technologiethema gewesen, sondern hätten sich verbreitert.
Der DAX stand am Donnerstag um 11:58 Uhr bei 25.824 Punkten (+0,3 %), nach 25.736,24 Punkten zum Mittwochsschluss (-1,2 %), laut Reuters und dpa-AFX.
|Größe
|Stand
|Veränderung
|S&P 500 (Mittwochsschluss)
|7.323,63
|-0,2%
|Dow Jones (Mittwochsschluss)
|50.198,17
|-1,1%
|S&P-500-Future (Donnerstag, 03:02 Uhr NY)
|+81 Punkte
|+1,1%
|Nasdaq-100-Future
|+504 Punkte
|+1,9%
|Rendite zehnjährige US-Anleihe
|über 5%
|–
Futures-Angaben sind keine Schlusskurse.
Quelle: Reuters (19.11.2026, 07:26 Uhr); investing.com (Futures 03:02 Uhr New Yorker Zeit)
Welche Aktien sind besonders zinssensibel?
Zinssensibel sind typischerweise Technologie- und Wachstumswerte, Immobilien und kreditfinanzierte Geschäftsmodelle; auch kapitalintensive KI-Unternehmen mit hohen Investitionen zählen dazu. Banken können von höheren Zinsen profitieren, leiden aber unter Kreditrisiken. Die Nvidia Aktie hat im Monat bis Donnerstag laut investing.com rund ein Viertel ihres Werts verloren; Auslöser seien der Abgang von CEO Jensen Huang und Sorgen über schwächere KI-Ausgaben. Auch europäische Technologiewerte wie die SAP Aktie, die Infineon Aktie oder die Siemens Energy Aktie hängen an der Stimmung an der Nasdaq. Für den DAX gilt: Steigende US-Renditen wirken über den Dollar und die globalen Anleihemärkte auf Europa zurück.
Was sollten Anleger jetzt beobachten?
US-Inflationsdaten und Arbeitsmarkt: Neue Zahlen vor dem Dezembertermin.
Treasury-Renditen: Ob die Zehnjährigen über 5 Prozent bleiben.
9. Dezember: Fed-Sitzung; EZB folgt am 17. Dezember.
Anthropic-Debüt: Wie sich Technologiewerte nach dem Handelsstart schlagen.
FAQ: Fed-Protokoll und Zinserhöhung
Was ist das Fed-Protokoll? Eine Zusammenfassung der Beratungen des Offenmarktausschusses, die rund drei Wochen nach einer Sitzung erscheint; es bildet Diskussionen ab, keine Beschlüsse.
Wie hoch ist der Fed-Leitzins? Laut investing.com 3,75 bis 4,00 Prozent.
Wird die Fed im Dezember erhöhen? Nach CME FedWatch gilt ein Schritt von mindestens 0,25 Prozentpunkten als nahezu sicher; eine Entscheidung ist nicht gefallen.
Was bedeutet das für den S&P 500? Höhere Zinsen belasten tendenziell Bewertungen; eine Prognose geben wir nicht ab.
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