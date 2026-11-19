Das Protokoll fokussiert auf Inflationsrisiken. Fast alle Teilnehmer sahen weitere Zinserhöhungen als angemessen an, falls sich die Wirtschaft wie erwartet entwickelt; „ein paar“ Mitglieder hielten ein Tempo von 0,5 Prozentpunkten für denkbar, falls die Preisentwicklung ungünstiger ausfällt. Nach dem CME-FedWatch-Tool, auf das sich investing.com beruft, gilt eine Erhöhung um mindestens 0,25 Prozentpunkte im Dezember als nahezu sicher; ein 0,5er-Schritt hat eine „Außenseiterchance“. Die nächste Sitzung ist nach unserem Terminüberblick am 9. Dezember (siehe unsere Berichterstattung zu den Zinsterminen).

Wichtig für die Einordnung: Ein Protokoll bildet die Diskussion ab, keinen Beschluss. Die Fed entscheidet auf Basis neuer Daten.