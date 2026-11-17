Das Fed-Protokoll wird am Mittwoch zum wichtigsten Termin für die Zinsmärkte. Um 20 Uhr MEZ (14 Uhr New Yorker Zeit) veröffentlicht die US-Notenbank laut dpa-AFX-Terminkalender die Mitschrift ihrer Sitzung vom 28. Oktober – jener Sitzung, in der zwei Mitglieder des Offenmarktausschusses FOMC bereits für eine Zinserhöhung stimmten. Die Wall Street geht angeschlagen in den Termin: Der Dow Jones schloss am Dienstag laut finanzen.at und stocksandnews rund 1,6 Prozent tiefer bei 50.759 Punkten, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag laut BigGo Finance bei 5,14 Prozent.

Für den S&P 500 (^GSPC) bedeutete der Dienstag ein Minus von rund 1,0 Prozent auf etwa 7.340 Punkte, der Nasdaq gab rund 0,7 Prozent nach.