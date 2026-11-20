Cook sagte laut Reuters, die Fed könne sich in einem anderen Umfeld Geduld leisten, „we do not have that luxury“. Wer Zinserhöhungen aufschiebe, riskiere, hinter die Kurve zu geraten. Es gebe wenig Belege dafür, dass die Inflation sinke. Das Wachstum bezeichnete sie als stark und sich beschleunigend, den Arbeitsmarkt als solide. Zu ihrer Abstimmung im Oktober sagte sie, ihr Votum habe die Dringlichkeit widergespiegelt, die Inflation zu bekämpfen.

Die Fed hatte im September (Sitzung 15. und 16.) den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte erhöht, Cook stimmte dafür. Im Oktober (27. und 28.) blieb der Satz unverändert; Cook und ein weiterer Gouverneur stimmten laut Reuters dagegen. Die Spanne liegt nach der Reuters-Meldung bei 3,75 bis 4,00 Prozent.