Die Debatte um das Tempo der Zinserhöhungen in den USA wird schärfer. Fed-Gouverneurin Lisa Cook hat laut Reuters in einer Rede für weitere Zinserhöhungen geworben und gewarnt, zu langes Warten berge das Risiko, „hinter die Kurve“ zu geraten. Der Text der Rede war für eine Zentralbankkonferenz in Chile vorgesehen; Reuters veröffentlichte die Meldung am Freitag, dem 20. November 2026. Für den S&P 500, den DAX und alle, die Zinsen und Dollar im Blick haben, ist das ein weiteres Signal vor der Sitzung am 8. und 9. Dezember.
Fed-Gouverneurin Cook: „Wir haben dieses Privileg nicht“ – warum zu langes Warten bei der Zinserhöhung teuer werden könnte?
Lisa Cook fordert weitere Zinserhöhungen der Fed und warnt, zu langes Warten riskiere, „hinter die Kurve“ zu geraten. Was die Rede vor der Sitzung am 8. und 9. Dezember für den S&P 500, den DAX und den Dollar bedeutet.
Was ist passiert?
Was hat Lisa Cook zur Zinserhöhung gesagt?
Cook sagte laut Reuters, die Fed könne sich in einem anderen Umfeld Geduld leisten, „we do not have that luxury“. Wer Zinserhöhungen aufschiebe, riskiere, hinter die Kurve zu geraten. Es gebe wenig Belege dafür, dass die Inflation sinke. Das Wachstum bezeichnete sie als stark und sich beschleunigend, den Arbeitsmarkt als solide. Zu ihrer Abstimmung im Oktober sagte sie, ihr Votum habe die Dringlichkeit widergespiegelt, die Inflation zu bekämpfen.
Die Fed hatte im September (Sitzung 15. und 16.) den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte erhöht, Cook stimmte dafür. Im Oktober (27. und 28.) blieb der Satz unverändert; Cook und ein weiterer Gouverneur stimmten laut Reuters dagegen. Die Spanne liegt nach der Reuters-Meldung bei 3,75 bis 4,00 Prozent.
|Sitzung
|Ergebnis
|15.–16. September
|Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte, Cook dafür
|27.–28. Oktober
|Satz unverändert, Cook und ein weiterer Gouverneur dagegen
|8.–9. Dezember
|nächste Sitzung; Märkte erwarten laut Reuters „weitgehend“ eine Erhöhung
Quelle: Reuters (über SRN News), 20.11.2026
Der Hintergrund
Wie geschlossen ist die Fed bei weiteren Zinserhöhungen?
Reuters schreibt, eine breite Spanne von Fed-Vertretern habe in den vergangenen Wochen Unterstützung für weitere Erhöhungen signalisiert, ohne Namen zu nennen. Die Finanzmärkte erwarten demnach weitgehend eine Erhöhung im Dezember und weitere im nächsten Jahr. Eine konkrete Wahrscheinlichkeit nennt die Meldung nicht.
Ein Aggregator-Bericht (sellthenews.org, 20.11.2026, Zeitblock 10:02 bis 13:01 Uhr New Yorker Zeit) nennt zudem, US-Finanzminister Scott Bessent spreche sich gegen eine große Erhöhung aus. Diese Aussage konnte aus einer Primärquelle nicht bestätigt werden; sie ist hier nur als Hinweis wiedergegeben. Die gleiche Quelle berichtet, Swaps preisten eine Dezember-Erhöhung um 25 Basispunkte nicht mehr vollständig ein, und Staatsanleihen hätten zugelegt.
Das große Bild
Was heißt das für S&P 500, DAX und Dollar?
Der Markt ist angeschlagen: Der DAX schloss laut dpa-AFX am Freitag bei 24.802,78 Punkten (minus 2,60 Prozent) und verlor auf Wochensicht mehr als sieben Prozent. Als Gründe nennt die Agentur unter anderem anhaltende Zinssorgen und einen starken US-Dollar. Der Nasdaq 100 lag zum Frankfurter Schluss mehr als drei Prozent im Minus, der Dow Jones rund ein halbes Prozent.
Höhere Leitzinsen verteuern Kredite und drücken tendenziell die Bewertung wachstumsstarker Aktien, vor allem im Techsektor. Ein starker Dollar belastet zugleich die Auslandsumsätze US-amerikanischer Konzerne; die Agentur nennt ihn am Freitag ausdrücklich als zusätzlichen Bremsklotz für den Markt. Einschätzung der Redaktion: Cooks Rede bestätigt die Linie des Fed-Protokolls, dass die Hürde für eine Zinspause hoch ist; wie stark das bereits im Kurs steckt, lässt sich aus den vorliegenden Daten nicht sicher sagen.
Ausblick
Welche Termine entscheiden über den Zinskurs?
8. und 9. Dezember: Fed-Sitzung, Entscheidung am Mittwoch, dem 9. Dezember.
17. Dezember: EZB-Zinsentscheid; der Einlagesatz liegt bei 2,50 Prozent, und der Markt rechnet laut Admirals/LSEG zu rund 91 Prozent mit einer Erhöhung (Stand 18.11.).
Die nächsten US-Inflationsdaten und Aussagen weiterer Fed-Gouverneure.
FAQ
Häufige Fragen zur Fed und zu Lisa Cook
Was fordert Lisa Cook? Weitere Zinserhöhungen; zu langes Warten berge das Risiko, hinter die Kurve zu geraten.
Wo liegt der Fed-Zins? Nach der Reuters-Meldung bei 3,75 bis 4,00 Prozent.
Wann entscheidet die Fed wieder? Die Sitzung findet am 8. und 9. Dezember 2026 statt.
Was bedeutet das für Aktien? Steigende Zinsen können Bewertungen belasten. Konkrete Kursreaktionen auf die Rede nennt die Quelle nicht.
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