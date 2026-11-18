Die Fed könnte im Dezember kräftiger zuschlagen als der Markt erwartet: Gouverneur Christopher Waller hat am Mittwoch im Interview mit CNBC gesagt, die Notenbank müsse die Märkte womöglich mit einer Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt „schocken“. Die Börsen reagierten nervös: Der Dow Jones (Index ^DJI) lag um 10:46 Uhr New Yorker Zeit (16:46 Uhr MEZ) rund 607 Punkte beziehungsweise etwa 1,2 Prozent im Minus (Quelle: StockTitan unter Verweis auf CNBC). Der Hintergrund: Die Inflation ist hartnäckiger als gedacht, und die Anleiherenditen liegen bei über 5 Prozent.
Fed-Gouverneur Waller: Halbpunkt-Zinserhöhung im Dezember möglich – wie viel Zinsangst steckt schon im Dow Jones?
Fed-Gouverneur Christopher Waller sagt, die US-Notenbank müsse die Märkte im Dezember womöglich mit einer Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt „schocken“. Der Markt rechnet bisher mit 0,25 Punkten. Was die Aussage für Dow Jones, S&P 500, Renditen und den Dollar bedeutet und was heute Abend im Fed-Protokoll stehen könnte.
Die Nachricht
Was hat Waller konkret gesagt?
Waller, der als einflussreiche Stimme im Offenmarktausschuss FOMC gilt, hat laut CNBC-Schlagzeile vom 18. November gesagt, die Fed müsse die Märkte unter Umständen mit einem Halbpunkt-Schritt „schocken“. Bloomberg titelt am selben Tag, Waller fordere, einen solchen Schritt in Erwägung zu ziehen. Bereits am 10. November hatte Waller laut CNBC eine Erhöhung im Dezember als wahrscheinlich bezeichnet und die Tür für einen größeren Schritt geöffnet.
Nach Angaben von Newsquawk (18.11., 12:50 Uhr UTC) knüpfte Waller den Halbpunkt-Schritt vor der Veröffentlichung der Oktober-Inflationsdaten an eine Bedingung: Liege die Kerninflation im Oktober bei etwa 0,3 Prozent oder darüber, könne er nötig werden. Dieser Wert wurde laut Newsquawk erreicht. Goodman Macro nennt für die US-Kerninflation im Oktober tatsächlich +0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat. Gouverneur Waller sprach demnach nicht von einem Beschluss, sondern von einer Option; entschieden wird auf der Sitzung am 8. und 9. Dezember.
Das Gremium
Wie einig ist die Fed?
Die Notenbank hält ihren Leitzins nach Angaben von Newsquawk seit der Sitzung vom 28. Oktober bei 3,75 bis 4,00 Prozent; im September hatte sie bereits angehoben. Die Oktober-Entscheidung war nicht einstimmig: Gouverneurin Lisa Cook und die Cleveland-Präsidentin Beth Hammack stimmten für eine Erhöhung um 0,25 Punkte. Das Statement hatte das Wirtschaftswachstum von „solid“ auf „strong“ hochgestuft.
Die Stimmen anderer Notenbanker klingen unterschiedlich. Austan Goolsbee nannte die Inflationsdaten laut Newsquawk „bordering on disturbing“. Lorie Logan hält es für möglich, die Zinsen in diesem Winter schneller anzuheben als bisher. John Williams von der New Yorker Fed sagte am Dienstag laut Newsquawk sinngemäß, die anhaltende Inflation erfordere weitere Straffung, rechtfertige aber keine überdimensionierte Erhöhung. Auch das Magazin Quartz titelt, die Fed-Vertreter seien uneins, wie aggressiv es nach dem Dezember weitergehen solle.
Die Märkte
Was bedeutet ein Halbpunkt-Schritt für Dow, S&P 500 und Renditen?
Die Märkte hatten sich zuletzt auf 0,25 Punkte eingestellt: Laut CME FedWatch lag die Wahrscheinlichkeit dafür am Nachmittag des 17. November bei rund 98 Prozent, für 0,50 Punkte bei rund 2 Prozent (Goodman Macro unter Berufung auf Reuters). Ein Halbpunkt-Szenario wäre also eine Überraschung, genau das meint Waller mit „schocken“.
Die Ausgangslage ist angespannt. Am Dienstag schloss der Dow Jones bei 50.759,42 Punkten (minus 1,64 Prozent), der S&P 500 bei 7.340,53 Punkten (minus 1,03 Prozent), den vierten Tag in Folge im Minus und auf dem tiefsten Stand seit dem 29. Juli. Der Volatilitätsindex VIX stieg von 22,91 auf 25,46. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe lag bei 5,10 Prozent, die der zweijährigen bei 4,80 Prozent und die der dreißigjährigen bei 5,46 Prozent. Der Dollar-Index notierte bei rund 103,60. Am Mittwoch lagen die ETF-Pendants des S&P 500 (SPY) um 11:05 Uhr New Yorker Zeit rund 0,3 Prozent im Minus, die des Nasdaq 100 (QQQ) leicht im Plus (StockTitan).
Einschätzung der Redaktion: Höhere Zinsen belasten tendenziell Bewertungen wachstumsstarker Aktien und Branchen mit hoher Verschuldung, während Banken von steileren Kurven profitieren können. Ob und wie stark der Markt einen Halbpunkt-Schritt bereits einpreist, lässt sich aus den vorliegenden Daten nicht belegen.
|Punkt
|Stand
|Fed-Zielspanne
|3,75–4,00 %
|Nächste FOMC-Sitzung
|8.–9. Dezember 2026
|Marktpreisung Dezember
|ca. 98 % für +0,25, ca. 2 % für +0,50
|Waller
|Halbpunkt-Schritt möglich
|Rendite 2 Jahre / 10 Jahre / 30 Jahre
|4,80 % / 5,10 % / 5,46 %
|Dow Jones Schluss 17.11.
|50.759,42 Punkte
|S&P 500 Schluss 17.11.
|7.340,53 Punkte
|VIX Schluss 17.11.
|25,46
Zielspanne laut Newsquawk; Marktpreisung laut CME FedWatch (Nachmittag 17.11.).
Quelle: StockTitan/CNBC, Newsquawk, Goodman Macro/Reuters; Daten vom 17. und 18.11.2026
Was Anleger beobachten
Welche Termine entscheiden jetzt?
Heute um 14:00 Uhr New Yorker Zeit (20:00 Uhr MEZ): Veröffentlichung des FOMC-Protokolls der Oktober-Sitzung.
Heute Abend: Auftritte von Williams (laut Newsquawk 19:30 Uhr UTC) und Kashkari (21:15 Uhr UTC).
8. und 9. Dezember: FOMC-Sitzung mit Zinsentscheid.
Nächste Inflations- und Arbeitsmarktdaten als Basis für den Dezember-Entscheid.
Häufige Fragen zur Fed und zu Wallers Halbpunkt
Was hat Fed-Gouverneur Waller gesagt?
Laut CNBC muss die Fed die Märkte womöglich mit einer Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt „schocken“.
Wie hoch ist der Fed-Leitzins aktuell?
Nach Angaben von Newsquawk liegt die Zielspanne seit der Sitzung vom 28. Oktober bei 3,75 bis 4,00 Prozent.
Wann entscheidet die Fed über den nächsten Zinsschritt?
Auf der Sitzung am 8. und 9. Dezember 2026.
Wie reagiert der Dow Jones auf die Aussage?
Der Dow Jones lag am Mittwoch um 10:46 Uhr New Yorker Zeit rund 1,2 Prozent im Minus; ein direkter Zusammenhang mit der Waller-Aussage ist nicht belegt.
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