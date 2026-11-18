Waller, der als einflussreiche Stimme im Offenmarktausschuss FOMC gilt, hat laut CNBC-Schlagzeile vom 18. November gesagt, die Fed müsse die Märkte unter Umständen mit einem Halbpunkt-Schritt „schocken“. Bloomberg titelt am selben Tag, Waller fordere, einen solchen Schritt in Erwägung zu ziehen. Bereits am 10. November hatte Waller laut CNBC eine Erhöhung im Dezember als wahrscheinlich bezeichnet und die Tür für einen größeren Schritt geöffnet.

Nach Angaben von Newsquawk (18.11., 12:50 Uhr UTC) knüpfte Waller den Halbpunkt-Schritt vor der Veröffentlichung der Oktober-Inflationsdaten an eine Bedingung: Liege die Kerninflation im Oktober bei etwa 0,3 Prozent oder darüber, könne er nötig werden. Dieser Wert wurde laut Newsquawk erreicht. Goodman Macro nennt für die US-Kerninflation im Oktober tatsächlich +0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat. Gouverneur Waller sprach demnach nicht von einem Beschluss, sondern von einer Option; entschieden wird auf der Sitzung am 8. und 9. Dezember.