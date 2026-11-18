Fed-Chef Kevin Warsh hat am Montag ausgesprochen, was viele Anleger verdrängen: Künstliche Intelligenz könnte „enttäuschen“, die Aktienbewertungen könnten dann fallen. Einen Hinweis auf die nächste Zinsentscheidung gab er nicht. Die Wall Street verlor in den Tagen danach: Am Montag fiel der S&P 500 um 1,9 Prozent, am Dienstag gab der Dow Jones um 1,64 Prozent nach. Dann kam Nvidia. Die Nvidia Aktie (Ticker NVDA, ISIN US67066G1040) legte nachbörslich um 4,81 Prozent auf 162,94 Dollar zu (18.11., 01:59 Uhr MEZ bzw. 19:59 Uhr New Yorker Zeit, Quelle: StockTitan). Der Haken: Die Zinsen bleiben hoch, und der Markt rechnet mit einer Zinserhöhung im Dezember.
Fed-Chef Warsh und die KI-Enttäuschung: Nvidia liefert, die Zinsen bleiben das Problem – wie verwundbar sind Tech-Aktien und DAX-Profiteure?
Fed-Chef Kevin Warsh hat in San Francisco ein Szenario beschrieben, in dem KI enttäuscht und Aktienbewertungen fallen, und ließ den Zinskurs offen. Nvidia lieferte danach Rekordzahlen. Was Zinserhöhungserwartung, Rendite um 5,1 Prozent und KI-Bewertungsrisiko für Wall Street, DAX, Siemens Energy und Infineon bedeuten.
Die Rede
Was hat Fed-Chef Warsh über KI gesagt?
Warsh eröffnete am 16. November in San Francisco eine Konferenz der Fed-Task-Force zu Produktivität und Arbeitsmarkt.
Nach dem veröffentlichten Redetext hat der Stab der Fed drei beispielhafte, ausdrücklich nicht als Prognosen gemeinte Szenarien durchgerechnet. Im ersten steigen Produktivität und Wachstum dauerhaft über den langfristigen Durchschnitt, die Wirtschaft bleibt nahe der Vollbeschäftigung. Im zweiten wächst die Wirtschaft ebenfalls kräftig, aber Jobs werden verdrängt, die Arbeitslosigkeit könnte über das Vollbeschäftigungsniveau steigen. Im dritten Szenario gilt: „SI could disappoint“, wobei Warsh den von ihm verwendeten Begriff „super intelligence“ meint. Dann sinken die erwarteten Erträge, nach hohen Investitionen und Kursgewinnen könnten die Aktienbewertungen fallen. Die Wirtschaft würde sich erholen, aber ohne die erhofften Produktivitätsgewinne.
Die Schlagzeile von CNBC, Warsh stelle die Bedeutung der KI heraus, sage aber, sie könne „enttäuschen“, ist uns nur in einer Wiedergabe bekannt (News Beep); der Wortlaut „SI could disappoint“ stammt aus dem Redetext auf federalreserve.gov. Warsh betonte außerdem, die Fed sei weder Befürworterin noch Gegnerin der Technologie, die Folgen für die Geldpolitik würden „down the road“ wichtig.
Die Zinsen
Warum ist das Schweigen zur Inflation so wichtig?
Laut Associated Press sprach Warsh weder über Inflation noch über Preiswirkungen der KI. Dabei machen mehrere Fed-Kollegen den Ausbau der Rechenzentren für steigende Preise mit verantwortlich: Die Nachfrage nach Chips, Elektronik, Strom und Kupfer verteuert Smartphones und Computer, die Smartphone-Preise stiegen im Oktober so schnell wie nie. Vizechef Philip Jefferson sagte am Freitag, schnelleres KI-getriebenes Wachstum könne die Zinsen auf Dauer höher halten, selbst wenn die Inflation sinkt.
Der Leitzins liegt bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Der Terminmarkt preist laut Trading Economics (16./17.11.) für Dezember eine Anhebung um 25 Basispunkte mit über 95 Prozent Wahrscheinlichkeit ein; Warsh hat laut FXStreet zudem bekräftigt, keine Forward Guidance zu geben. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag laut Finimize am 16. November bei 5,12 Prozent, Trading Economics nannte am 17. November einen Stand über 5,1 Prozent.
|Szenario
|Folge für Aktien
|Folge für Zinsen
|Produktivitätsboom
|Gewinnwachstum stützt Bewertungen
|Höhere Kreditnachfrage kann Zinsen oben halten (Jefferson)
|Jobverlust trotz Wachstum
|Gemischt, Konsum unter Druck
|Offen, politischer Druck auf die Fed
|KI enttäuscht
|Bewertungen könnten fallen
|Weniger Wachstum, Zinsdruck eher nachlassend
Eigene Einordnung der Redaktion auf Basis der Warsh-Rede; keine Prognose.
Quelle: Federal Reserve (Rede 16.11.2026), AP, Redaktion
Der Test
Was bedeuten Nvidias Zahlen für die KI-Bewertung?
Nvidia meldete am Dienstagabend einen Umsatz von 115,8 Milliarden Dollar nach 109,1 Milliarden erwarteten und einen Ausblick von rund 130 Milliarden Dollar nach 125,1 Milliarden erwarteten (Nvidia-Mitteilung, LSEG via CNBC). Das ist die erste Bilanz nach dem Rückzug von Konzernchef Jensen Huang; Interimschefin Colette Kress führt die Geschäfte. Vor den Zahlen hatte die Aktie im November nach CNBC-Angaben rund ein Viertel verloren, am Dienstag schloss sie laut StockTitan 0,44 Prozent im Minus.
Die Zahlen widerlegen das dritte Warsh-Szenario nicht, aber sie nehmen ihm kurzfristig den Schrecken: Die Nachfrage nach Rechenzentren ist weiter da. Die Bewertungsfrage bleibt, weil Zinsen von über 5 Prozent auf zehn Jahre Gewinne in ferner Zukunft stärker abwerten.
Das große Bild
Wer ist Gewinner, wer Verlierer?
Am DAX zeigte sich das Muster schon. Am Dienstag fiel der Leitindex um 2,08 Prozent auf 26.045,37 Punkte, am Mittwoch um 09:13 Uhr stand er laut finanzen.net bei 26.110,10 Punkten (+0,25 Prozent). Zu den größten Gewinnern gehörten gegen 09:25 Uhr (Xetra, finanzen.net) die Siemens Energy Aktie mit 128,16 Euro (+2,53 Prozent; Dienstag minus 3,09 Prozent) und die Infineon Aktie mit 49,35 Euro (+1,37 Prozent). Beide leben von der Stromversorgung und den Leistungschips der KI-Rechenzentren. Hinten lagen Deutsche Bank, Volkswagen und BMW.
Einschätzung der Redaktion: Wer vom KI-Investitionszyklus lebt, ist am stärksten betroffen, wenn der dritte Fall der Warsh-Szenarien an Gewicht gewinnt. Das gilt für Nvidia ebenso wie für Siemens Energy und Infineon. Zinsunempfindlicher wären Unternehmen mit stabilen Cashflows, doch auch sie leiden unter höheren Finanzierungskosten. Eine Kursrichtung lässt sich daraus nicht ableiten.
Termine
Was sollten Anleger jetzt im Blick behalten?
18. November, 20:00 Uhr MEZ: Protokoll der Fed-Sitzung (14:00 Uhr New Yorker Zeit).
Diese Woche: weitere Reden von Fed-Vertretern; zuletzt dominierten Hinweise auf weitere Zinsschritte.
Dezember: Zinsentscheid der Fed; davor Inflations- und Arbeitsmarktdaten.
Rendite 10-jährige US-Staatsanleihen: gilt als Gradmesser für den Druck auf Technologiewerte.
FAQ: Fed-Chef Warsh und die KI
Was hat Fed-Chef Warsh zur KI gesagt? Er stellte drei Szenarien vor, darunter eines, in dem KI enttäuscht und Aktienbewertungen fallen könnten. Er nannte sie keine Prognosen.
Hat Warsh Zinssignale gegeben? Nein. Er äußerte sich nicht zur nächsten Zinsentscheidung.
Wie hat die Nvidia Aktie reagiert? Nachbörslich stieg sie laut StockTitan um 4,81 Prozent auf 162,94 Dollar (18.11., 01:59 Uhr MEZ).
Was bedeutet das für DAX und Siemens Energy sowie Infineon? Beide Aktien erholten sich im Frühhandel, bleiben aber von der KI-Stimmung und den Zinsen abhängig.
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