Nach dem veröffentlichten Redetext hat der Stab der Fed drei beispielhafte, ausdrücklich nicht als Prognosen gemeinte Szenarien durchgerechnet. Im ersten steigen Produktivität und Wachstum dauerhaft über den langfristigen Durchschnitt, die Wirtschaft bleibt nahe der Vollbeschäftigung. Im zweiten wächst die Wirtschaft ebenfalls kräftig, aber Jobs werden verdrängt, die Arbeitslosigkeit könnte über das Vollbeschäftigungsniveau steigen. Im dritten Szenario gilt: „SI could disappoint“, wobei Warsh den von ihm verwendeten Begriff „super intelligence“ meint. Dann sinken die erwarteten Erträge, nach hohen Investitionen und Kursgewinnen könnten die Aktienbewertungen fallen. Die Wirtschaft würde sich erholen, aber ohne die erhofften Produktivitätsgewinne.

Die Schlagzeile von CNBC, Warsh stelle die Bedeutung der KI heraus, sage aber, sie könne „enttäuschen“, ist uns nur in einer Wiedergabe bekannt (News Beep); der Wortlaut „SI could disappoint“ stammt aus dem Redetext auf federalreserve.gov. Warsh betonte außerdem, die Fed sei weder Befürworterin noch Gegnerin der Technologie, die Folgen für die Geldpolitik würden „down the road“ wichtig.