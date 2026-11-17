Die US-Notenbank stellt sich der vielleicht größten wirtschaftlichen Frage der kommenden Jahre: Macht Künstliche Intelligenz die US-Wirtschaft reicher – oder kostet sie massenhaft Arbeitsplätze? Fed-Chef Kevin Warsh hat am Montag in San Francisco die erste Anhörung seiner „Productivity and Jobs Task Force“ eröffnet und dabei drei Szenarien für die US-Wirtschaft skizziert. Für Anleger ist das mehr als ein akademisches Seminar: Wie die Fed die KI-Revolution einordnet, beeinflusst ihren Blick auf Wachstum, Inflation und damit auf die Zinsen. Die Märkte sind ohnehin angespannt – der S&P 500 hatte am Montag 1,92 Prozent auf 7.416,59 Punkte verloren, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag am Dienstagmittag bei 5,12 Prozent.

Warsh verwendete in seiner Rede ausdrücklich den Begriff SI – Superintelligenz. Die Technologie verändere nach seinen Worten sowohl die Methode als auch die Geschwindigkeit von Innovation.