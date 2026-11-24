aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 12:19 5 Min.

Die FCR Immobilien Anleihe 2025/2030 bietet 6,25 Prozent Kupon, jährlich gezahlt, bis zu 30 Millionen Euro Volumen und eine Grundbuchschuld als Besicherung. Die zehnjährige Bundesanleihe rentiert bei rund 3,26 Prozent. Was hinter dem Zinsabstand steckt und welche Angaben noch fehlen.

Kupon der FCR Immobilien Anleihe 2025/2030, jährlich nachträglich am 19.02. 6,25 % maximales Volumen, Stückelung 1.000 € bis 30 Mio. € Laufzeitende, Rückzahlung am 19.02.2030 zu 100 % 18.02.2030 Rendite zehnjährige Bundesanleihe, 24.11.2026 ca. 3,26 % Quelle : Emittentenangaben FCR Immobilien AG (Stand der Seite: 01.04.2026); Marktdaten 24.11.2026 Steckbrief Emittentin FCR Immobilien AG ISIN / WKN DE000A4DFCG6 / A4DFCG Kupon 6,25 % p. a., Ausgabepreis 100 % Stückelung 1.000 Euro Begebung / Laufzeit 19.02.2025 bis 18.02.2030 Besicherung Grundbuchschuld (Treuhänder) Zeichnung 02.04.2026 bis voraussichtlich 30.03.2027 Handel Open Market, Frankfurter Wertpapierbörse Zahlstelle Bankhaus Gebr. Martin AG Stand: 24.11.2026, Angaben der Emittentin; Prospekt nicht geprüft

Wer 1.000 Euro in die FCR Immobilien Anleihe 2025/2030 (ISIN DE000A4DFCG6) legt, bekommt nach den Anleihebedingungen jedes Jahr am 19. Februar 62,50 Euro Zinsen, solange die Emittentin zahlt – die zehnjährige Bundesanleihe liegt am 24. November 2026 bei rund 3,26 Prozent. Dieser Abstand von knapp drei Prozentpunkten ist der Preis für ein Unternehmensrisiko, das Anleger selbst prüfen müssen.

Die FCR Immobilien AG bietet ihre Anleihe 2025/2030 mit 6,25 Prozent Kupon, einer Stückelung von 1.000 Euro und einem Volumen von bis zu 30 Millionen Euro über ein öffentliches Angebot an. Die Zeichnung läuft seit dem 2. April 2026 direkt über die Emittentin und endet voraussichtlich am 30. März 2027. Es handelt sich ausdrücklich um keine Zeichnungsaufforderung: Maßgeblich sind allein der Wertpapierprospekt vom 30. März 2026 und die Anleihebedingungen der Emittentin.

Die Eckdaten Was bietet die FCR Immobilien Anleihe 2025/2030?

Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert; die Rendite berücksichtigt zusätzlich Kaufkurs und Restlaufzeit. Bei einem Kauf zu 100 Prozent entspricht die Rendite bis zur Fälligkeit dem Kupon von 6,25 Prozent. Die FCR Immobilien Anleihe 2025/2030 wurde am 19. Februar 2025 begeben. Weil die laufende Zeichnung erst im April 2026 begann, bleibt zu klären, wie Stückzinsen und Ausgabepreis bei einer späteren Zeichnung behandelt werden; dies regeln die Anleihebedingungen.

Die Anleihe ist durch eine Grundbuchschuld besichert, die ein Treuhänder hält. Eine Besicherung kann im Verwertungsfall Rückzahlung ermöglichen, sie ersetzt aber nicht die Prüfung von Immobilienwert, Beleihungsquote und Rang der Grundschuld. Die Anleihe wird im Open Market, dem Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse, notiert. Dort gelten weniger strenge Transparenzpflichten als im regulierten Markt.

Wie weit liegt die FCR Immobilien Anleihe über der Bundesanleihe?

Mit 6,25 Prozent liegt der Kupon rund 299 Basispunkte über der zehnjährigen Bundesanleihe (3,26 Prozent) und rund 323 Basispunkte über der dreijährigen Bundesanleihe (3,02 Prozent), die der Restlaufzeit der FCR Immobilien Anleihe bis Februar 2030 näherkommt (Marktdaten vom 24.11.2026, ohne Uhrzeit; eigene Rechnung). Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. Der Aufschlag ist die Entschädigung für Ausfall-, Liquiditäts- und Informationsrisiko.

Zinsabstand zur Bundesanleihe Anleihe Rendite / Kupon Abstand zur FCR Anleihe Bundesanleihe 3 Jahre 3,02 % 323 Basispunkte Bundesanleihe 10 Jahre 3,26 % 299 Basispunkte FCR Immobilien Anleihe 2025/2030 6,25 % – Rendite Bund: Marktdaten 24.11.2026, ohne Uhrzeit. FCR: Kupon bei Kauf zu 100 Prozent, eigene Rechnung. Quelle : FCR Immobilien AG, Marktdaten

Welche Angaben zur FCR Immobilien Anleihe fehlen noch?

Auf der Seite der Emittentin sind Wertpapierprospekt, Anleihebedingungen, Fact Sheet und Zeichnungsschein verlinkt. Welchen Rang die Anleihe hat, wofür der Emissionserlös verwendet wird, ob die Emittentin kündigen darf und wie sich Eigenkapital, Umsatz, Ergebnis und Beleihungsquote entwickeln, geht aus der geprüften Seite nicht hervor. Ein Rating einer Agentur ist nicht erkennbar. Ob und von welcher Behörde der Prospekt gebilligt wurde, hat die Redaktion nicht bestätigt.

Was dafür spricht 6,25 Prozent Kupon liegen rund drei Prozentpunkte über der Bundesanleihe.

Besicherung durch eine Grundbuchschuld mit Treuhänder.

Feste Zinstermine jährlich zum 19. Februar, Rückzahlung zu 100 Prozent am 19.02.2030.

Notierung im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse. Was dagegen spricht Ausfallrisiko bis zum Totalverlust: Anleihen sind keine Einlagen und nicht durch eine Einlagensicherung geschützt.

Immobilienrisiko: Werte und Mieten können fallen, die Grundschuld schützt nur so weit, wie die Immobilie im Verwertungsfall trägt.

Liquiditätsrisiko: Im Open Market sind Verkäufe vor Fälligkeit oft nur mit Abschlägen oder gar nicht möglich.

Zinsänderungsrisiko: Steigen die Marktzinsen weiter, kann der Kurs fallen.

Wichtige Angaben (Rang, Kennzahlen, Rating) liegen der Redaktion nicht vor.

Was sollten Anleger bei Mittelstandsanleihen wie der FCR Immobilien Anleihe prüfen?

Nützlich sind vier Prüfschritte: Rang der Anleihe (vorrangig oder nachrangig), Sicherheiten und Beleihungsquote, die letzten Jahresabschlüsse sowie Verwendung des Emissionserlöses. Dazu kommt die Frage, ob Anleger vor Fälligkeit überhaupt verkaufen könnten. Als Vergleichsgröße dient die Bundesanleihe: Je größer der Abstand, desto größer das vom Markt gesehene Risiko. Termine: nächster Zinstermin 19.02.2027, Zeichnungsende voraussichtlich 30.03.2027, Fälligkeit 19.02.2030.

Häufige Fragen zur FCR Immobilien Anleihe 2025/2030

Wie hoch ist der Zins der FCR Immobilien Anleihe? 6,25 Prozent pro Jahr auf den Nennwert von 1.000 Euro, gezahlt jährlich nachträglich am 19. Februar. Wie lange läuft die Anleihe? Vom 19.02.2025 bis zum 18.02.2030; die Rückzahlung erfolgt am 19.02.2030 zu 100 Prozent. Ist die Anleihe besichert? Laut Emittentin durch eine Grundbuchschuld, die ein Treuhänder hält. Eine Garantie für die Rückzahlung ist das nicht. Wo wird die Anleihe gehandelt? Im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse; die Handelbarkeit kann eingeschränkt sein.