Warum steigen die Tech-Aktien wieder?

Nvidias Ausblick von 130 Milliarden Dollar lag über den Erwartungen, und die Nachfrage nach Anthropic-Aktien ist mit fast 500 Milliarden Dollar außergewöhnlich hoch.

Vergrößert Anthropic seinen Börsengang?

Nach Informationen von CNBC erwägt Anthropic, mehr Aktien anzubieten und den Preis über 80 Dollar zu setzen. Offiziell bestätigt ist das noch nicht.

Ist die Angst vor einer KI-Blase damit vorbei?

Nicht unbedingt. Skeptiker verweisen auf hohe Verpflichtungen im KI-Ökosystem und die offene Führungsfrage bei Nvidia. Der Handel blieb wechselhaft.