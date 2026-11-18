Es ist ein Stimmungsumschwung mit Ansage. Nach einer Woche, in der Technologiewerte massiv unter Druck standen, legte die Technologiebörse Nasdaq am Mittwoch zu. Der Nasdaq Composite stieg im wechselhaften Handel um rund ein halbes Prozent, während der Dow Jones nachgab. Zwei Nachrichten gaben den Ausschlag: der starke Ausblick von Nvidia und eine gewaltige Nachfrage nach den Aktien von Anthropic. Laut CNBC erwägt der Claude-Entwickler sogar, seinen Börsengang zu vergrößern. Für viele Anleger ist das ein Signal, dass die Angst vor dem Platzen der KI-Blase übertrieben war.
Fast 500 Milliarden Dollar Nachfrage für Anthropic: Die Tech-Börse dreht ins Plus – schwindet jetzt die Angst vor der KI-Blase?
Nach Tagen des Ausverkaufs atmet die Nasdaq auf. Anthropic erwägt nach Informationen von CNBC, seinen Börsengang zu vergrößern, weil Investoren Aufträge über fast 500 Milliarden Dollar abgegeben haben. Dazu kommt Nvidias starker Ausblick. Die große Analyse: was hinter der Wende steckt, welche Aktien profitieren und warum die Skeptiker noch nicht aufgeben.
Der Auslöser
Anthropic könnte den Börsengang aufstocken
Nach Informationen von CNBC haben institutionelle Investoren Aufträge über rund 400 Milliarden Dollar für die Anthropic Aktie abgegeben, Privatanleger zusätzlich knapp 100 Milliarden Dollar. Bezogen auf das bisher geplante Volumen von bis zu 64,35 Milliarden Dollar ist das Angebot damit fast achtfach überzeichnet. Anthropic erwägt deshalb, mehr Aktien anzubieten und den Preis über 80 Dollar je Aktie zu setzen, nach einer Spanne von 70 bis 78 Dollar. Offiziell bestätigt ist das noch nicht. Der Ausgabepreis soll nach US-Börsenschluss festgelegt werden, der Handel startet am Donnerstag an der Nasdaq.
Wenn wir das richtig machen, können wir ein Zeitalter der Wunder schaffen, in dem die Menschheit Probleme löst, die ihr seit Jahrtausenden entgangen sind.
Die Gewinner
Chips, Clouds und Rechenzentren
Bereits vor Handelsbeginn zogen KI-Werte deutlich an. Laut Reuters stiegen vorbörslich die AMD Aktie um 3 Prozent, Broadcom um 2,5 Prozent, die Micron Aktie um 3,4 Prozent und Marvell um 4,4 Prozent. Die Cloud-Anbieter CoreWeave und Nebius legten zeitweise um 6,5 und 8,1 Prozent zu. Im regulären Handel gaben einige dieser Werte ihre Gewinne allerdings wieder ab. Auch die Nvidia Aktie schwankte: Nach einem vorbörslichen Plus von fast drei Prozent rutschte sie zeitweise ins Minus. Die Erholung ist also breit, aber noch nicht stabil.
Die Bedeutung
Warum Anthropic zum Stimmungstest wird
Der Börsengang von Anthropic ist mehr als ein einzelnes Ereignis. Nach dem Abgang von Jensen Huang bei Nvidia fehlt der KI-Branche ihr bekanntestes Gesicht. Beobachter erwarten, dass Anthropic-Chef Dario Amodei diese Rolle zum Teil übernehmen könnte. Laut Bloomberg ist die Nachfrage nach der Anthropic Aktie sogar größer als beim Rekord-Börsengang von SpaceX. Portfoliomanager Brock Weimer sagte Reuters bereits am Dienstag, die ermutigenden Nachfragesignale hülfen den Märkten nach einer scharfen Korrektur und Neubewertung im Technologiesektor.
Die Skeptiker
Warum die Blase noch nicht vom Tisch ist
Nvidia bleibt im Beweismodus
Portfoliomanager Jay Peters von NewEdge Wealth sieht Nvidia im „Show me"-Lager. Die zentrale Frage sei, wie der Konzern in drei bis fünf Jahren ohne Jensen Huang dastehe.
900 Milliarden Dollar Verpflichtungen
Bloomberg Intelligence warnt, dass Anthropic für seine Infrastrukturzusagen von rund 900 Milliarden Dollar dauerhaft hohe Preise für seine KI-Leistungen durchsetzen muss.
Kapital könnte knapper werden
Fährt Nvidia seine Investitionen in Kunden zurück, könnten Kapital und Budgets im KI-Ökosystem knapper werden.
Schwankende Kurse
Der Handel am Mittwoch war wechselhaft. Ein einzelner Tag macht noch keine Trendwende.
Häufige Fragen zur Erholung der Tech-Aktien
Warum steigen die Tech-Aktien wieder?
Nvidias Ausblick von 130 Milliarden Dollar lag über den Erwartungen, und die Nachfrage nach Anthropic-Aktien ist mit fast 500 Milliarden Dollar außergewöhnlich hoch.
Vergrößert Anthropic seinen Börsengang?
Nach Informationen von CNBC erwägt Anthropic, mehr Aktien anzubieten und den Preis über 80 Dollar zu setzen. Offiziell bestätigt ist das noch nicht.
Ist die Angst vor einer KI-Blase damit vorbei?
Nicht unbedingt. Skeptiker verweisen auf hohe Verpflichtungen im KI-Ökosystem und die offene Führungsfrage bei Nvidia. Der Handel blieb wechselhaft.
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