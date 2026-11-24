Die EZB-Zinserhöhung im Dezember gilt am Markt als gesetzt, nun wird über das Danach gestritten: Der litauische Notenbankchef Gediminas Šimkus sagte in einem am Montag veröffentlichten Reuters-Interview, er sei nicht davon überzeugt, dass ein Schritt von 25 Basispunkten im Dezember ausreiche, um die Inflation vollständig in den Griff zu bekommen. Die Teuerung im Euroraum lag im Oktober bei 4,0 Prozent und damit auf dem höchsten Stand seit mehr als drei Jahren. Der DAX gab bis zum Mittag (12:20 Uhr MEZ) laut dpa-AFX gut 0,8 Prozent auf 25.129 Punkte nach, nachdem er am Montag um gut 2 Prozent gestiegen war.
EZB-Zinserhöhung: Simkus hält 25 Basispunkte im Dezember für womöglich zu wenig – wie viele Schritte stecken im Markt?
Inflation im Euroraum bei 4,0 Prozent, EZB-Ratsmitglied Šimkus schließt weitere Zinsschritte nach Dezember nicht aus. Was das für DAX, Bankaktien, Immobilienwerte und die Bund-Rendite bedeuten kann.
Die Nachricht
Was hat Šimkus zur EZB-Zinserhöhung gesagt?
Nach dem Reuters-Bericht vom 23. November (09:16 Uhr MEZ) hängt der weitere Kurs aus Sicht von Šimkus vor allem von den anstehenden Tarifverhandlungen ab. Er verweist auf Frühwarnsignale für Zweitrundeneffekte, also darauf, dass höhere Preise in Löhne und Preissetzung durchschlagen, und nennt Umfragen, Unternehmensbefragungen und das Verhalten bei der Preissetzung. Als Risiken führt er einen kalten Winter bei niedrigen Gasspeichern und steigende Lebensmittelpreise an. Einen großen Handlungsdruck unmittelbar nach dem Dezember-Schritt sieht er nach eigener Aussage nicht.
Bloomberg überschrieb am 24. November ein weiteres Šimkus-Statement sinngemäß damit, eine Erhöhung sei angesichts breiter werdender Inflation „umsichtig“; der Volltext war für die Redaktion nicht abrufbar.
Der Hintergrund
Wo steht die EZB-Zinspolitik vor dem Dezember-Termin?
Nach Angaben aus der redaktionellen Marktübersicht liegt der Einlagensatz bei 2,50 Prozent, eine Reuters-Umfrage vom 12. November sah ihn nach der Sitzung am 17. Dezember bei 2,75 Prozent. Weitere EZB-Stimmen der vergangenen Wochen liefen in dieselbe Richtung: Bundesbankpräsident Joachim Nagel hielt eine Dezember-Erhöhung für „sehr wahrscheinlich nötig“, Chefvolkswirt Philip Lane nannte einen weiteren Schritt umsichtig, Boris Vujčić und Martin Kocher äußerten sich zu Schritten in diesem und im kommenden Jahr (sinngemäß wiedergegeben).
|Ratsmitglied
|Tenor
|Gediminas Šimkus
|25 Basispunkte im Dezember womöglich nicht genug
|Joachim Nagel
|Dezember-Erhöhung sehr wahrscheinlich nötig
|Philip Lane
|Weitere Anhebung umsichtig, Inflation bis Jahresende über 4 % erwartet
|Boris Vujčić
|Weiterer Schritt 2027 nicht unvernünftig
|Martin Kocher
|Erhöhung noch in diesem Jahr möglich
Sinngemäße Wiedergabe aus Medienberichten; keine Prognose von aktiencheck.de. Stand der Aussagen: 4. bis 24. November 2026.
Quelle: Reuters (onvista), Bloomberg (Überschrift), redaktionelle Marktübersicht aktiencheck.de
Das große Bild
Was bedeutet die EZB-Zinserhöhung für Wirtschaft und Märkte?
Steigende Leitzinsen verteuern Kredite für Unternehmen und Haushalte und dämpfen tendenziell die Investitionsbereitschaft. Zugleich stützt die Euro-Inflation von 4,0 Prozent die Argumente der Falken im EZB-Rat. Für Anleger ist deshalb weniger der Dezember-Schritt selbst entscheidend als die Frage, ob der Markt eine längere Serie einpreist. Eine solche Debatte betrifft mehrere Segmente:
Bankaktien: Höhere Zinsen erhöhen tendenziell die Zinsmarge, etwa bei der Commerzbank Aktie und der Deutsche Bank Aktie; zugleich steigt das Risiko von Kreditausfällen, wenn die Konjunktur schwächelt.
Immobilien- und Versorgeraktien: Zinssensible Werte wie die Vonovia Aktie reagieren historisch empfindlich auf steigende Renditen am Anleihemarkt.
Anleihen und Euro: Die zehnjährige Bundesanleihe rentierte zuletzt bei rund 3,3 Prozent; der Euro notierte am Morgen bei etwa 1,09 US-Dollar (Stand 24.11., 07:41 Uhr MEZ, redaktionelle Marktübersicht).
DAX: Der Index war vom Rekord Mitte November (knapp über 27.000 Punkte) laut dpa-AFX um mehr als 8 Prozent entfernt, bevor die Erholung am Montag einsetzte.
Der Ausblick
Welche Termine sollten Anleger bei der EZB im Blick behalten?
Laut redaktioneller Terminübersicht tagt der EZB-Rat am 17. Dezember 2026, am selben Tag beginnt der EU-Gipfel (17./18. Dezember). Die Inflationszahl für November wird Anfang Dezember erwartet. Dazu kommen die Tarifverhandlungen, die Šimkus ausdrücklich als Gradmesser nennt. Wie stark die Märkte weitere Zinsschritte einpreisen, ergibt sich aus den Terminkontrakten und lässt sich von aktiencheck.de nicht prognostizieren.
FAQ
Häufige Fragen zur EZB-Zinserhöhung
Wann entscheidet die EZB über die nächste Zinserhöhung? Nach der redaktionellen Terminübersicht am 17. Dezember 2026.
Wie hoch ist die Inflation im Euroraum? Im Oktober 2026 betrug sie 4,0 Prozent, nach 3,8 Prozent im September.
Welche Aktien reagieren auf Zinserhöhungen? Typischerweise Banken, Immobilienwerte und zinssensible Wachstumsaktien; die Reaktion hängt vom Einzelfall ab.
Was heißt das für den DAX? Der DAX reagiert auf Zinserwartungen, Konjunktur und Gewinnentwicklung gleichzeitig; eine einfache Ableitung gibt es nicht.
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