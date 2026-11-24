Nach dem Reuters-Bericht vom 23. November (09:16 Uhr MEZ) hängt der weitere Kurs aus Sicht von Šimkus vor allem von den anstehenden Tarifverhandlungen ab. Er verweist auf Frühwarnsignale für Zweitrundeneffekte, also darauf, dass höhere Preise in Löhne und Preissetzung durchschlagen, und nennt Umfragen, Unternehmensbefragungen und das Verhalten bei der Preissetzung. Als Risiken führt er einen kalten Winter bei niedrigen Gasspeichern und steigende Lebensmittelpreise an. Einen großen Handlungsdruck unmittelbar nach dem Dezember-Schritt sieht er nach eigener Aussage nicht.

Bloomberg überschrieb am 24. November ein weiteres Šimkus-Statement sinngemäß damit, eine Erhöhung sei angesichts breiter werdender Inflation „umsichtig“; der Volltext war für die Redaktion nicht abrufbar.